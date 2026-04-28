Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.
В Пентагоне заявили об уязвимости американской ПРО перед гиперзвуком
Американские системы противоракетной обороны не способны обеспечить достаточный уровень защиты страны от современных угроз, включая гиперзвуковое оружие, заявил помощник министра обороны США Марк Берковиц.
«В настоящее время наша система противоракетной обороны ограничена, ее эффективность на фоне появления продвинутых угроз снижается», – сказал Берковиц на слушаниях в сенате, передает РИА «Новости».
Чиновник пояснил, что существующий щит гарантирует лишь минимальную защиту от гиперзвуковых комплексов, современных крылатых ракет и массированных ударов баллистическим оружием.
В связи с этим создание системы «Золотой купол» отвечает жизненно важным интересам государства.
В 2025 году сообщалось, что американские военные решили не экономить на новой системе противоракетной обороны «Золотой купол».
По данным СМИ, в оборонном бюджете на 2027 год США заложили 17,5 млрд долларов на «Золотой купол».