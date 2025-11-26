Единственная подводная лодка Польши сломалась при выходе в море

Tекст: Дмитрий Зубарев

Польская подводная лодка Orzуд снова сломалась во время выхода в море, передает ТАСС со ссылкой на портал Interia.pl.

«Во время выхода [в море] в надводном положении произошла поломка, которая сделала невозможным дальнейшее плавание, лодка тотчас же вернулась в порт», – заявил капитан ВМС Дамиан Пшибыш.

Субмарина была построена в СССР в 1986 году и передана Польше. Ее последний ремонт завершился в 2024 году, однако спустя короткое время после возвращения в строй судно снова оказалось неисправным. Подлодка будет отправлена на ремонт на военные верфи в Гдыне, которые входят в состав оборонного концерна PGZ.

Информация о деталях поломки официально не сообщается. Портал Interia.pl отмечает, что устаревшее судно несет большую опасность для членов экипажа, чем для возможного противника.

26 ноября Совет министров Польши рассмотрит решение о закупке новых субмарин в рамках программы Orka. Поставить подводные лодки Польше предложили Италия, Швеция, Германия, Испания, Франция и Южная Корея.

