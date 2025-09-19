«Алмаз-Антей» досрочно поставил военным комплексы ПВО и технику

Tекст: Дмитрий Зубарев

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» до запланированного срока передал Минобороны России комплексы ПВО средней дальности «Бук-М3» и средства контрбатарейной борьбы, передает ТАСС.

В пресс-службе концерна сообщили: «АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» передало Минобороны России средства контрбатарейной борьбы и комплексы ПВО средней дальности «Бук-М3», раньше срока исполнив часть своих обязательств в рамках государственного оборонного заказа на 2025 год».

Также в концерне отметили, что за последний год объемы производства зенитных ракетных систем С-350 «Витязь» и С-400 «Триумф» увеличились более чем в два раза. Ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей позволил концерну увеличить выпуск отдельной продукции в четыре раза и освоить серийное производство новых ракетных вооружений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская боевая машина «Тайфун-ПВО» завершила государственные испытания. На выставке Aero India назвали основные преимущества российского зенитного ракетного комплекса «Тор». Концерн «Алмаз-Антей» решил показать станцию активных помех «Гардения» на Aero India.