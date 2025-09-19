Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.3 комментария
«Алмаз-Антей» досрочно поставил военным комплексы ПВО и технику
Концерн «Алмаз-Антей» передал военным комплексы ПВО «Бук-М3» и средства контрбатарейной борьбы, досрочно выполнив часть оборонного заказа на 2025 год, сообщили в пресс-службе концерна.
Концерн ВКО «Алмаз-Антей» до запланированного срока передал Минобороны России комплексы ПВО средней дальности «Бук-М3» и средства контрбатарейной борьбы, передает ТАСС.
В пресс-службе концерна сообщили: «АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» передало Минобороны России средства контрбатарейной борьбы и комплексы ПВО средней дальности «Бук-М3», раньше срока исполнив часть своих обязательств в рамках государственного оборонного заказа на 2025 год».
Также в концерне отметили, что за последний год объемы производства зенитных ракетных систем С-350 «Витязь» и С-400 «Триумф» увеличились более чем в два раза. Ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей позволил концерну увеличить выпуск отдельной продукции в четыре раза и освоить серийное производство новых ракетных вооружений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская боевая машина «Тайфун-ПВО» завершила государственные испытания. На выставке Aero India назвали основные преимущества российского зенитного ракетного комплекса «Тор». Концерн «Алмаз-Антей» решил показать станцию активных помех «Гардения» на Aero India.