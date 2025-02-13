На Aero India назвали основные преимущества российского ЗРК «Тор»

Эксперт Ходаренок отметил большой экспортный потенциал ЗРК «Тор» от «Алмаз-Антей»

Tекст: Максим Попов

Как передает ТАСС, военный эксперт Михаил Ходаренок на полях выставки Aero India – 2025 подчеркнул, что зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности семейства «Тор» обладают значительным экспортным потенциалом.

«Комплексы ЗРК „Тор“ очень хорошо показали себя в боях, особенно при стрельбе по малоразмерным целям с малой отражающей поверхностью. Они прекрасно их видят, очень эффективно работают в любых условиях обстановки», приводит агентство слова специалиста.

Ходаренок добавил, что система выпускается в различных конфигурациях: на колесной и гусеничной базе, а также в виде модуля, что позволяет ставить его на любое автошасси. Ходаренок отметил успешное применение «Тор» на базе Хмеймим и в спецоперациях.

Также на выставке была представлена зенитная система большой дальности С-400 «Триумф». По словам эксперта, эта система превзошла тактико-технические требования и эффективно работает как по воздушным, так и по наземным целям.

Ходаренок сравнил С-400 с американским комплексом Patriot, отметив, что российская система значительно превосходит ее по характеристикам. Он подчеркнул, что хотя С-400 не дешевая система, она привлекает внимание многих стран. На данный момент ее уже приобрели Китай, Индия и Турция.

Ранее военный эксперт заявил о нецелесообразности создания в России аналога «Железного купола».