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Эксперт заявил о нецелесообразности создания в России аналога «Железного купола»
Российские зенитные ракетные комплексы эффективно выполняют задачи противоракетной обороны и делают создание аналога израильского «Железного купола» бессмысленным, заявил военный эксперт Михаил Ходаренок.
Как сообщает ТАСС, военный эксперт Михаил Ходаренок, выступая на Международной авиационно-космической выставке Aero India – 2025, подчеркнул, что существующие российские зенитные ракетные комплексы делают нецелесообразным создание аналога израильского «Железного купола». Ходаренок отметил, что система противоракетной обороны Израиля предназначена для защиты от тактических неуправляемых ракет и была разработана для специфической обстановки Ближнего Востока.
По словам эксперта, России не требуется разрабатывать подобный комплекс, если стоит задача по зенитному ракетному прикрытию особо важных объектов. В качестве примера он привел зенитные ракетные системы и комплексы, такие как С-400 «Триумф», С-350 и «Бук-M3», которые способны эффективно выполнять функции противоракетной обороны.
«На дальних рубежах задачу будет выполнять зенитная ракетная система большой дальности С-400 „Триумф“, обладающая потенциалом нестратегической противоракетной обороны. Также в распоряжении зенитных ракетных войск есть системы С-350 и „Бук-M3“. Всех этих комплексов вполне достаточно для эффективного прикрытия любого объекта», – приводит агентство слова военного эксперта.
Ранее российский истребитель Су-57Э вызвал ажиотаж на Aero India среди зарубежных журналистов. Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты отказались тренировать пилотов для программ F-35 и F-16 из-за успешных показателей российского Су-57, который произвел фурор на выставке Aero India, где представил свои технические возможности. Индийские летчики во вторник выстроились в очередь на VR-тренажер Су-57Э, демонстрируя высокий интерес к российскому истребителю нового поколения.