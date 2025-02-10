Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
Посол Алипов: США отказались от полетных программ F-35 и F-16 из-за Су-57
Посол Алипов: США отменили участие F-35 и F-16 на Aero India из-за присутствия Су-57
США отменили полетные программы истребителей F-35A и F-16 на выставке Aero India 2025 в южной Индии после того, как стало известно о демонстрации российского истребителя Су-57, который впервые участвует в этом международном авиасалоне, сообщил посол России в Индии Денис Алипов.
Посол отметил, что вопрос диверсификации связей Нью-Дели в области военно-технического сотрудничества с другими странами является естественным процессом. «Здоровая конкуренция является его неотъемлемой частью», – указал Алипов. «Главное, чтобы он осуществлялся не в ущерб интересам нашего сотрудничества», – добавил он, сообщает ТАСС.
По словам Алипова, практика показывает, что противники не готовы к честной борьбе с Россией на международных выставках. «Узнав о демонстрации нашего Су-57 на Aero India, американские компании отказались от полетных программ F-35A и F-16», – подчеркнул посол.
На международной авиационно-космической выставке Aero India в Бангалоре российский истребитель Су-57Э вызвал ажиотаж, привлекая многочисленных зрителей и делегации из разных стран, особенно из Индии.
Ранее американский журнал Military Watch Magazine признал российский истребитель Су-57, участвующий в операциях на Украине с 2022 года, наиболее боеспособным среди самолетов пятого поколения.