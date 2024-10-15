  • Новость часаСтало известно об успехе российских войск у Часова Яра
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    Как Россия утроит производство СПГ в условиях санкций
    В Совфеде оценили требование Украины к Бразилии арестовать Путина
    Опубликовано видео спасения дрейфовавшего два месяца в Охотском море мужчины
    Боррель оценил перспективу «принуждения России» к перемирию на Украине
    Российские войска освободили две трети Дзержинска в ДНР
    Киеву направлен официальный запрос о похищенных курянах
    НАТО открыло новое командование для Украины в Висбадене
    ЕС задумался о новом законе для депортации мигрантов
    Стали известны первые слова дрейфовавшего с телами родных в Охотском море мужчины
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Чего ждать режиму Зеленского в 2025 году

    Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В чем смысл русского культурного влияния на Центральную Азию

    Традиционное присутствие русской культуры в странах Центральной Азии – явление убывающее. Сказывается в том числе постепенное проникновение современной турецкой и иранской культуры, а также движение наших соседей к собственным многовековым «скрепам».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов В антироссийской игре Украине готовят скамейку запасных

    Нельзя исключить, что Украину просто хотят на время вывести из антироссийской игры, отправив на скамейку запасных и сохранив режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби. При этом саму антироссийскую игру никто не думает прекращать.

    12 комментариев
    15 октября 2024, 11:51 • Новости дня

    Стало известно о поставке в зону СВО 4 тыс. дронов-камикадзе «Овод»

    На передовую СВО отправлены 4 тыс. дронов-камикадзе «Овод» с машинным зрением

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тульские разработчики передали на передовую 4 тыс. инновационных дронов-камикадзе «Овод» с функцией машинного зрения и системой самоликвидации, чтобы повысить эффективность выполнения боевых задач.

    Тульские разработчики передали на передовую инновационные дроны-камикадзе «Овод», сообщает ТАСС. Новые беспилотники оснащены машинным зрением, системой самоликвидации и многоступенчатой защитой. «Овод» способен самостоятельно захватывать контрастные пиксели и стремиться на столкновение с ними, что делает его менее уязвимым для радиоэлектронного подавления, пояснил разработчик Андрей Иванов.

    «Народный фронт» поддержал разработчиков в передаче 4 тыс. дронов «Овод» военным в сентябре. Помимо этого, в каждую коробку с дронами разработчики добавили тульский пряник. Также «Народный фронт» в Запорожской области передал военным электрический гусеничный транспортер для подвоза продовольствия и эвакуации раненых.

    Движение «Кулибин-клуб» занимается отбором и поддержкой серийного производства инновационных разработок российских инженеров. Благодаря этой инициативе тысячи средств радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеров и самоходных тележек-роботов были поставлены на передовую.

    Ранее в Сибири создали многофункциональный двухметровый беспилотник самолетного типа с крейсерской скоростью 80 км/ч, который способен лететь более 200 км и выполнять различные задачи. Новый дрон-камикадзе «Трибунал», разработанный в Новосибирской области, испытали в зоне СВО, и он получил положительные отзывы благодаря хорошей устойчивости в полете. «Народный фронт» представил президенту России Владимиру Путину изделия, разработанные инженерами из «Кулибин-клуба» для бойцов СВО.

    15 октября 2024, 01:29 • Новости дня
    Боррель оценил перспективу «принуждения России» к перемирию на Украине

    Глава дипломатии ЕС Боррель счел «очень отдаленной» перспективу «заставить» Россию заключить перемирие с Украиной

    Боррель оценил перспективу «принуждения России» к перемирию на Украине
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз намерен усилить Украину в политическом и военном плане, но перспектива принудить Россию к перемирию военным путем «выглядит очень отдаленной», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    После заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге Боррель заявил, что существует «стратегическая логика» в поддержке Украины с целью «заставить (президента России Владимира) Путина сесть за стол переговоров». «Однако я должен признать, что это выглядит как очень отдаленная перспектива», – приводит слова Борреля РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Боррель сообщил, что Украина представит свой «план победы» на саммите ЕС 17-18 октября. А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что этот план вскоре будет презентован гражданам Украины.

    Однако в США «план победы» уже раскритиковали. Европейское турне украинского лидера Владимира Зеленского также оказалось провальным, он не добился успеха с основными требованиями своего «плана победы».

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    14 октября 2024, 22:59 • Новости дня
    Мать вышедшей с флагом России к памятнику в Одессе женщины рассказала о дочери

    Tекст: Антон Антонов

    Елена Чесакова, вышедшая в Одессе с флагом России к постаменту Екатерины II, жива и находится под домашним арестом, сообщила ее мать Надежда.

    Мать Чесаковой, находящаяся в Чехии, опровергла слухи о смерти дочери в СИЗО. Она уточнила, что Чесакова провела в заключении лишь пару дней, после чего ее отправили под домашний арест на 60 дней, передает RT.

    Надежда получила эту информацию от внуков. Она выразила удивление, откуда у дочери был флаг России, на что внук ответил: «Бабушка, ты что, не знаешь? Мама, когда ей надо, найдет все».

    Адвокат Чесаковой посоветовал ей извиниться и заявить о смене мнения по отношению к конфликту России и Украины. Однако женщина отвергла эту рекомендацию, подчеркнув, что не изменит своих взглядов. Надежда отметила, что ее семья родом из России, и у Елены всегда была пророссийская позиция, особенно после событий в Одессе в 2014 году.

    Как рассказала Надежда, ее дочь твердо верит, что Россия вернется, и тогда все обвинения с нее снимут: «Она говорит, что все равно придет (Россия)... Одесса всегда была русским городом. Она надеется, что придут, и говорит: «Тогда все с меня снимут».

    Она также выразила удивление, что полиция Одессы опубликовала видео в соцсетях, хотя это противоречит украинским интересам. Чесаковой грозит до трех лет тюрьмы за оправдание «вооруженной агрессии России против Украины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в Одессе женщина попыталась вывесить российский флаг у постамента убранного памятника Екатерине II и была задержана полицией, а позднее появились сообщения, что она могла быть убита в СИЗО после задержания.

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    14 октября 2024, 19:42 • Видео
    Зачистка Украины от мужчин

    Выходные на Украине прошли под знаком облав на уклонистов («ухилянтов»). ТЦК перекрывали выходы из концертных залов, клубов и торговых центров, ожидаются рейды по отелям, а потом и поквартирный обход домов. У Владимира Зеленского катастрофа на фронте, но дело не только в этом.

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    15 октября 2024, 06:22 • Новости дня
    Киеву направлен официальный запрос о похищенных жителях Курской области

    Москалькова обратилась к омбудсмену Украины Лубинцу с официальным запросом для поиска похищенных жителей Курской области

    Киеву направлен официальный запрос о похищенных жителях Курской области
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу направлен запрос с просьбой о помощи в установлении местонахождения и посещении насильно вывезенных из Курской области жителей, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    Москалькова подчеркнула, что речь идет о поиске родных и целых семей, о которых поступают обращения от жителей Курской области.

    «Я направила официальный запрос омбудсмену Украины с просьбой, чтобы он помог установить местонахождение этих людей и их судьбу, и если есть возможность, посетить их и посмотреть, в каких условиях они находятся», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Она сообщила, что «также обратилась в Международный комитет Красного Креста во время встречи с президентом комитета Мирьяной Сполярич, выразив боль и тревогу, описав трагедию людей из Курской области».

    СМИ сообщали, что МККК «посещал этих людей». «Никаких подробностей у меня пока нет. Мы занимаемся этим вопросом, чтобы максимально прояснить судьбу этих людей. Все каналы для этого задействуются», – заявила Москалькова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, родственники более тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ, обратились за помощью в аппарат омбудсмена. Москалькова рассказала о письме Лубинцу с просьбой назвать точное количество насильно вывезенных жителей Курской области.


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    15 октября 2024, 10:15 • Новости дня
    Стало известно об успехе российских войск у Часова Яра

    Российские войска взяли под контроль ключевую развязку у Часова Яра в ДНР

    Стало известно об успехе российских войск у Часова Яра
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Российские войска установили контроль над важной автомобильной развязкой, расположенной к югу от Часова Яра в Донецкой народной республике.

    Российские войска взяли под контроль одну из ключевых автомобильных развязок к югу от Часова Яра, передает ТАСС. По словам представителя силовых структур, это является значительным успехом в регионе. «Есть определенные успехи под Часовым Яром. Под контроль взяли ключевую развязку к югу от города», – отметил собеседник агентства.

    Он также сообщил, что на подступах к Часову Яру оперативная обстановка значительно ухудшилась для украинских сил. Российская сторона продолжает укреплять свои позиции, что может повлиять на дальнейшее развитие ситуации в регионе.

    Контроль над этой развязкой имеет стратегическое значение, так как она обеспечивает важные логистические связи. Это может затруднить передвижение и снабжение украинских подразделений, что делает текущую оперативную обстановку более сложной для них.

    Ранее сообщалось, что подразделения Иностранного легиона и 23-я отдельная бригада ВСУ проявляют особую активность в боях за Часов Яр, где украинские силы используют современные дроны западного производства. Между тем ВСУ уже утратили контроль над наиболее важными опорными пунктами Дзержинска, а также лишились преобладающих высот.

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    14 октября 2024, 12:44 • Новости дня
    Рогов предрек ВСУ обвал Запорожского участка фронта

    Член ОП Рогов: Для ВС России открывается возможность нового вектора ударов по Гуляйполю

    Рогов предрек ВСУ обвал Запорожского участка фронта
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Улучшение позиций в Каменском, а также освобождение Левадного и Золотой Нивы открывает для ВС России возможность нового вектора ударов по Гуляйполю – с северо-востока и востока, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее ВС России заняли новые позиции в Каменском и освободили Левадное на границе ДНР и Запорожской области.

    «В Каменском российские военные улучшили позиции по переднему краю. Сейчас основные бои идут в северной части населенного пункта. Инициатива в руках наших ребят. С учетом успехов на Времевском выступе это вызывает сдержанный оптимизм», – отметил Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

    Он также рассказал о том, что ВС России взяли штурмом поселок Левадное. Причем произошло это стремительно, указал собеседник. «В рамках одной попытки наступления наши бойцы продвинулись на три километра – это большое расстояние в условиях нынешних боевых действий. Российские военные проявили морально-волевые качества. Плюс противник, похоже, не ожидал такого напора с нашей стороны», – детализировал спикер.

    Кроме того, как напомнил член ОП, ранее также был освобожден населенный пункт Золотая Нива. «В совокупности это дает возможность российской армии наступать на север на Времевском направлении, а также открывает возможность нового вектора ударов по Гуляйполю – с северо-востока и востока. Ранее наступление шло только с юга и юго-востока», – уточнил Рогов.

    Впрочем, помимо Степногорского направления, где ВС России улучшают позиции в Каменском, а также Времевского направления, где были освобождены два населенных пункта, активные боевые действия происходят на Ореховском направлении, подчеркнул собеседник. Так, в сводках часто звучат населенные пункты Малая Токмачка и Нестерянка.

    Как полагает член ОП, на ситуацию на Запорожском участке фронта влияет несколько факторов. «Во-первых, боевой дух российских военных, потому что воюет не оружие, а люди. Во-вторых, авантюра Киева в Курской области. Те подразделения, которое украинское командование бросило туда, могли бы помочь удерживать линию фронта на том или другом участке. А так мы видим, что он плавно осыпается, а это рано или поздно перейдет к обвалу всего фронта», – считает Рогов.

    Ранее он рассказал о том, что российские войска заняли новые позиции в запорожском селе Каменское, ведя ожесточенные бои на Степногорском направлении фронта. При этом, по его словам, наступление свидетельствует о динамике изменения фронтовой обстановки.

    Накануне также сообщалось об освобождении поселка Левадное. Отмечалось, что в боях участвовали бойцы 336-й гвардейской Белостокской бригады морской пехоты, отмеченной орденами Жукова, Суворова и Александра Невского.

    В ходе операции российские силы прорвали украинскую оборону на Времевском участке Запорожского направления и продвинулись на несколько километров. Левадное было взято штурмом, а российский флаг был поднят на северной окраине поселка.

    Напомним, на минувшей неделе российская авиация нанесла удар по укрепрайону ВСУ в Запорожье. Кроме того, российские войска уничтожили немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T в этом городе, используя фронтовую авиацию.

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    14 октября 2024, 12:32 • Новости дня
    В Одессе возле порта произошел мощный взрыв

    Подполье: ВС России поразили технику и солдат ВСУ в порту Одессы

    Tекст: Вера Басилая

    В районе порта Одессы произошел мощный взрыв, предположительно, поражены техника и личный состав ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, мощность взрыва позволяет предположить, что пострадала именно техника и, возможно, личный состав, но не боеприпасы или горюче-смазочные материалы, передает РИА «Новости».

    Ранее российская армия нанесла удар по порту в Одесской области, уничтожив контейнеровоз Shui Spirit с панамским флагом, который перевозил зенитно-ракетные средства и боеприпасы для РСЗО.

    Американский военный журнал Military Watch Magazine сообщил, что «Искандер» уничтожил в Одессе «ценный груз» для ВСУ.

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    15 октября 2024, 01:58 • Новости дня
    Зеленский заявил о «включении» КНДР в конфликт на Украине
    Зеленский заявил о «включении» КНДР в конфликт на Украине
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Северная Корея «включилась» в конфликт на Украине на стороне России, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский в видеообращении рассказал о заседании ставки верховного главнокомандующего. По его словам, «среди главного был доклад разведок» о «намерениях россиян на осень – зиму». «Все достаточно подробно», – отметил он.

    «Фактически включение в войну Северной Кореи. Также отношения России с некоторыми другими странами», – приводит его слова РБК.

    Зеленский подчеркнул, что Киев будет жестко реагировать на любую поддержку России со стороны других стран. Он также пообещал координировать действия с международными партнерами для противодействия помощи России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно–Демократической Республикой. Пресс–секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее уже опровергал слухи о возможном участии военнослужащих КНДР в специальной военной операции, назвав их необоснованными.

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    14 октября 2024, 15:21 • Новости дня
    Амулет спас российского бойца от украинской мины

    Российский военный выжил благодаря амулету, остановившему осколок мины в шее

    Амулет спас российского бойца от украинской мины
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российский пограничник на Курском направлении избежал смерти благодаря цепочке от амулета, которая остановила осколок украинской мины в двух миллиметрах от артерии, рассказал офицер запаса 58-й армии Олег Марзоев.

    Пограничнику из Осетии в шею попал осколок мины, однако цепочка от амулета остановила его всего в двух миллиметрах от артерии, прошив лишь вену, сказал Марзоев, передает «Российская газета».

    После ранения военнослужащий зажал рану на шее рукой и даже помог донести сослуживца до медпункта. Далее его эвакуировали, и врачам удалось спасти его жизнь.

    Марзоев также опубликовал фотографию медальона, на котором изображен Уастырджи - героический персонаж нартского эпоса, известный как покровитель мужчин, путников и воинов. Этот амулет, по словам Марзоева, придал бойцу силу и мужество в критический момент.

    Ветеран СВО Михаил Ерешкин поделился рассказал о том, как чудо и везение могут играть важную роль в ходе боевых действий.

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    14 октября 2024, 14:12 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил участие Финляндии в учениях ядерных сил НАТО

    Военный эксперт Сивков: Аэродромы базирования носителей ядерного оружия НАТО стали значительно ближе к границам России

    Военный эксперт объяснил участие Финляндии в учениях ядерных сил НАТО
    @ nato.int

    Tекст: Анастасия Куликова

    Финские истребители технически не адаптированы под несение ядерных боеприпасов. Однако стоит ожидать, что этот вопрос будет решен странами Североатлантического альянса. Это, как и тот факт, что аэродром базирования ЯО блока стал ближе к российским границам, создает новые вызовы для Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. В понедельник страны НАТО начали ежегодные учения ядерных сил Steadfast Noon.

    «Ситуация в мире такова, что риск возникновения прямого столкновения России и НАТО все время повышается. Подобный конфликт с большой вероятностью может перерасти в ядерную фазу. В этих условиях стороны отрабатывают вопрос применения ядерного оружия», – отметил доктор военных наук Константин Сивков. Примечательно, что нынешние учения НАТО Steadfast Noon проходят на фоне внесения изменений в российскую ядерную доктрину.

    Особое внимание на себя обращают учения еще и потому, что в них впервые принимает участие Финляндия. «Пока что финские истребители технически не адаптированы под применение ядерных боеприпасов. Хельсинки – будучи вне НАТО – просто не располагал такими возможностями», – уточнил собеседник.

    На этом фоне он допускает, что решение этой проблемы станет одной из задач, которую перед собой поставит НАТО. Так, ядерным оружием могут оснастить истребители F-35 ВВС Финляндии. Сам факт участия Хельсинки в подобных учениях не сулит ничего хорошего, добавляет аналитик. «В случае прямого конфликта вероятность того, что с территории Финляндии могут стартовать носители ядерного оружия, возрастает. Для нас это означает только одно – аэродром базирования носителей ЯО стал значительно ближе к нашим границам, чем это было раньше», – сказал спикер.

    «Учитывая формирующиеся риски, России стоит как минимум улучшать систему противоракетного наблюдения с тем, чтобы обеспечить ответ при попытке враждебных действий по отношению к нашей стране», – заключил Сивков.

    В понедельник страны НАТО начали ежегодные учения ядерных сил Steadfast Noon, которые продлятся две недели. В них принимают участие более 60 истребителей, способных нести американские ядерные боеприпасы. Как ожидается, самолеты будут выполнять полеты над Западной Европой.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул важность ядерного сдерживания, называя его краеугольным камнем безопасности союзников. «Steadfast Noon -– это важное испытание ядерного сдерживания альянса, которое посылает четкий сигнал любому противнику, что НАТО будет защищать и оборонять всех союзников», – приводит его слова «Интерфакс».

    В учениях Steadfast Noon планируют задействовать две тысячи военнослужащих, истребители, бомбардировщики, самолеты-заправщики и самолеты разведки и радиоэлектронной борьбы. Машины стартуют с восьми авиабаз НАТО, полеты будут осуществляться над Бельгией, Нидерландами, Данией, Великобританией и Северным морем.

    Впервые в учениях примут участие истребители Финляндии. Еще одним новшеством в этом году стало то, что голландские истребители F-35 были впервые одобрены для перевозки ядерного оружия.

    Примечательно также, что в день начала учений ядерных сил НАТО Джо Байден высказался о готовности США к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по ядерному разоружению. По его словам, мировое сообщество должно стремиться «окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия».

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    14 октября 2024, 17:51 • Новости дня
    Иностранные офицеры погибли при ударе по порту Одессы

    В результате удара по порту Одессы погибли иностранные и украинские офицеры

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе порта Одессы произошел удар ВС России, в результате которого погибли иностранные офицеры и военные ВСУ, заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По информации, предоставленной Лебедевым, почти все иностранные офицеры, находившиеся на месте удара в порту Одессы, погибли. Лебедев уточнил, что среди погибших были англоязычные военные и несколько офицеров ВСУ, которые присутствовали при разгрузке судна с оружием, сообщает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, возле порта в Одессе произошел мощный взрыв, когда российский комплекс «Искандер» нанес удар по контейнеровозу под флагом Панамы, уничтожив ценный для вооруженных сил Украины груз. Ранее сообщалось, что в Одессе активизировались пророссийские подпольщики.

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    15 октября 2024, 08:49 • Новости дня
    Агент СБУ в Севастополе получил 15 лет за шпионаж

    Суд приговорил жителя Севастополя к 15 годам за шпионаж в пользу СБУ

    Агент СБУ в Севастополе получил 15 лет за шпионаж
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Житель Севастополя, признанный агентом СБУ, осужден на 15 лет колонии за шпионаж: он передавал данные о базировании военных кораблей и подводных лодок Черноморского флота, что использовалось для подготовки атак.

    Агент Службы безопасности Украины (СБУ) из Севастополя был приговорен к 15 годам колонии за шпионаж, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление крымского управления ФСБ. Мужчина 1979 года рождения самостоятельно связался со службой безопасности Украины для передачи информации о военных объектах в регионе.

    Согласно данным ФСБ, осужденный передал СБУ сведения о расположении воинских частей в Севастополе, а также фотоматериалы о местах дислокации военных кораблей и подводных лодок Черноморского флота. Эти данные могли быть использованы противником для подготовки атак с помощью беспилотных летательных и водных аппаратов ВСУ.

    ФСБ уточняет, что агент СБУ является гражданином России. Суд признал его виновным в государственной измене в форме шпионажа. Приговор включает 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 200 тыс. рублей и ограничение свободы на два года. Решение суда уже вступило в законную силу.

    Ранее в Феодосии задержали 30-летнего мужчину, который передавал координаты российских кораблей спецслужбам Украины через Telegram. Также в управлении ФСБ региона сообщили о задержании подозреваемых в работе на украинские спецслужбы на Крымском полуострове, которые передавали данные о российских военных объектах.

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    15 октября 2024, 03:59 • Новости дня
    Пушков напомнил кандидату в канцлеры Германии об «опыте Гитлера»

    Пушков напомнил желающему передать Украине ракеты Taurus кандидату в канцлеры Германии Мерцу об «опыте Гитлера»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков посоветовал кандидату в канцлеры ФРГ и главе Христианско-демократического союза Фридриху Мерцу помнить о судьбе гитлеровской Германии.

    Мерц заявил в эфире немецкого телевидения, что готов передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, передает РИА «Новости».

    Пушков заявил в Telegram, что Мерц «забыл опыт Гитлера». «А надо бы помнить, что в итоге стало с Германией, когда она напала на Россию. Это очень полезно, особенно для политика, претендующего на власть: помогает вправить мозги», – заявил он.

    Пушков также поинтересовался, уверен ли Мерц, что США помогут Германии, «если немецкие ракеты обрушатся на Россию». Он указал, что возможен и «другой сценарий, при котором США благоразумно предпочтут остаться в стороне».

    Как заявил Пушков, политик не должен руководствоваться «предположениями и заверениями», поскольку первые «могут не оправдаться», а вторые – «оказаться ложными». «Но Мерц, видимо, об этом не догадывается», – заявил Пушков.

    Напомним, следующее правительство Германии, вероятно, возглавит Мерц. Нынешний канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что несмотря на оказываемое давление, Берлин не будет поставлять Украине ракеты Taurus.

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    15 октября 2024, 09:59 • Новости дня
    Российские войска освободили две трети территории Дзержинска в ДНР

    Пушилин заявил об освобождении более двух третей Дзержинска войсками России

    Российские войска освободили две трети территории Дзержинска в ДНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска освободили более двух третей территории Дзержинска на Украине, что, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, позволит уменьшить интенсивность обстрелов соседней Горловки.

    Российские войска освободили значительную часть территории Дзержинска в ДНР, передает ТАСС. По словам Пушилина, более двух третей города уже находятся под контролем российских сил. Он отметил, что это важный шаг для снижения количества обстрелов соседней Горловки.

    Глава ДНР подчеркнул значимость освобождения Дзержинска для местных жителей. По его словам, в городе все еще остаются не менее тысячи мирных граждан, чья безопасность может быть обеспечена только после полной стабилизации ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что полное освобождение Дзержинска позволит продвигаться российским войскам на север республики. Ранее сообщалось, что ВСУ сосредоточили свои подразделения на западной окраине Дзержинска.

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    14 октября 2024, 21:10 • Новости дня
    Минобороны предложило признать ветеранами защитников границ России

    Минобороны предложило признать ветеранами вставших на защиту госграницы добровольцев

    Минобороны предложило признать ветеранами защитников границ России
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Минобороны предложило законопроект о признании участвовавших в защите госграницы добровольцев ветеранами боевых действий и выделении более 3,4 млрд рублей на реализацию инициативы.

    Минобороны предложило отнести добровольцев, участвовавших в отражении вторжения на территорию России во время спецоперации на Украине, к ветеранам боевых действий, сообщает «Коммерсант». Законопроект предусматривает выделение более 3,4 млрд рублей на расширение списка ветеранов в период с 2025 по 2027 год.

    Документ также предполагает наделение правительства полномочиями определять, какие территории субъектов РФ будут считаться прилегающими к районам проведения спецоперации. Это решение объясняется динамикой проведения СВО на Украине.

    В пояснительной записке к законопроекту указано, что нововведения улучшат социальную защиту добровольцев и их права на получение статуса ветерана. Ожидается, что это позволит создать условия для «достойной жизни, активной деятельности, почета и уважения в обществе».

    В России ветераны боевых действий пользуются рядом льгот. Им выплачиваются ежемесячные пособия, составляющие 3481,85 рубля, для инвалидов – 6328,41 рубля, а также предоставляется повышенная пенсия. Ветераны освобождаются от налога на имущество одного объекта, а земельный налог и НДФЛ для них рассчитываются по сниженной ставке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет участникам специальной военной операции получать статус ветеранов боевых действий на основании документов о ранении или награждении, даже если у них нет контракта.

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    15 октября 2024, 04:58 • Новости дня
    Украинский генштаб назвал самые «горячие» направления на линии фронта

    Tекст: Антон Антонов

    Генштаб вооруженных сил Украины назвал три направления на линии фронта, которые считает наиболее «горячими».

    Как заявили в гентабе ВСУ, «горячее всего» ситуация на подконтрольной украинским войскам части ДНР – на Кураховском, Покровском (Красноармейском) и Лиманском направлениях, передает ТАСС.

    Напомним, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский решил скрыть провалы ВСУ, для чего выделил из Покровского направления в докладах еще и Кураховское.

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