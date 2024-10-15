Стало известно о поставке в зону СВО 4 тыс. дронов-камикадзе «Овод»

На передовую СВО отправлены 4 тыс. дронов-камикадзе «Овод» с машинным зрением

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тульские разработчики передали на передовую инновационные дроны-камикадзе «Овод», сообщает ТАСС. Новые беспилотники оснащены машинным зрением, системой самоликвидации и многоступенчатой защитой. «Овод» способен самостоятельно захватывать контрастные пиксели и стремиться на столкновение с ними, что делает его менее уязвимым для радиоэлектронного подавления, пояснил разработчик Андрей Иванов.

«Народный фронт» поддержал разработчиков в передаче 4 тыс. дронов «Овод» военным в сентябре. Помимо этого, в каждую коробку с дронами разработчики добавили тульский пряник. Также «Народный фронт» в Запорожской области передал военным электрический гусеничный транспортер для подвоза продовольствия и эвакуации раненых.

Движение «Кулибин-клуб» занимается отбором и поддержкой серийного производства инновационных разработок российских инженеров. Благодаря этой инициативе тысячи средств радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеров и самоходных тележек-роботов были поставлены на передовую.

Ранее в Сибири создали многофункциональный двухметровый беспилотник самолетного типа с крейсерской скоростью 80 км/ч, который способен лететь более 200 км и выполнять различные задачи. Новый дрон-камикадзе «Трибунал», разработанный в Новосибирской области, испытали в зоне СВО, и он получил положительные отзывы благодаря хорошей устойчивости в полете. «Народный фронт» представил президенту России Владимиру Путину изделия, разработанные инженерами из «Кулибин-клуба» для бойцов СВО.