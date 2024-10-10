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    Победа здравых сил в Грузии – условие необходимое, но пока недостаточное для формирования общей созидательной повестки в отношениях Москвы и Тбилиси. Но это будет шагом в правильном направлении.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин С кем можно сравнить Макрона

    Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».

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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский для Белого дома хуже урагана

    Безумная активность Ермака – Зеленского начала еще больше вредить не только «стратегической стабильности», но и избирательной кампании Демпартии. Поэтому Байден отложил свой визит в Германию, а офис Зеленского объявил об отмене второго «саммита мира» в ноябре.

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    10 октября 2024, 10:22 • Новости дня

    В России разработали двухметровый многофункциональный БПЛА

    Россия завершила разработку многофункционального БПЛА с дальностью более 200 км

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сибири создали многофункциональный двухметровый беспилотник самолетного типа с крейсерской скоростью 80 км/ч, способный лететь более 200 километров и выполнять различные задачи.

    Многофункциональный двухметровый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был разработан в Сибири, передает ТАСС. Этот беспилотник способен выполнять широкий спектр задач в условиях специальной военной операции. Он может служить разведчиком, ложной целью для противовоздушной обороны противника, камикадзе и ретранслятором для других дронов.

    БПЛА имеет размах крыльев 220 см и обладает крейсерской скоростью более 80 км/час. По словам представителя «Народного фронта», при использовании в качестве дрона-камикадзе он может достигать скорости 160 км/час во время пикирования на цель. Беспилотник способен летать на высоте около 2 км и преодолевать расстояния более 200 км.

    Новый БПЛА был разработан в Новосибирской области в сотрудничестве с «Кулибин-клубом» «Народного фронта». Беспилотник успешно прошел полигонные испытания, и в ближайшее время его передадут военным для финальных испытаний в боевых условиях.

    Ранее сообщалось, что новый дрон-камикадзе «Трибунал», разработанный в Новосибирской области, испытали в зоне СВО, и он получил положительные отзывы благодаря хорошей устойчивости в полете.

    «Народный фронт» представил президенту России Владимиру Путину изделия, разработанные инженерами из «Кулибин-клуба» для бойцов СВО. «Кулибин-клуб» пообещал тысячи беспилотников российским военным.

    8 октября 2024, 14:44 • Новости дня
    Генерал авиации назвал последствия передачи Украине французских Mirage 2000

    Генерал авиации Попов: Самолеты Mirage 2000 Украине не помогут

    Генерал авиации назвал последствия передачи Украине французских Mirage 2000
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Западные истребители могут огрызаться, но только в серьезных руках и в определенных условиях. Если дать хорошую технику неподготовленным специалистам, это будет просто груда металлолома. В случае с ВСУ Mirage 2000 ожидает именно эта участь, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее стало известно о поставке французских истребителей на Украину в 2025 году.

    «Mirage 2000 – это истребитель четвертого поколения, равно как и F-16. По сути, речь идет об одном из передовых и даже брендовых самолетов Франции», – отметил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России. По его словам, в воздушном бое «француз» может потягаться с российским МиГ-29. Ударная же модификация Mirage сильно уступает Су-34, добавил собеседник.

    «Наша техника более передовая. Некоторые российские истребители поколения 4++ близки к потенциальным возможностям машин пятого поколения. Поэтому французским самолетам будет тяжело», – указал летчик. Однако цель Парижа, по всей видимости, заключается в том, чтобы испытать свой истребитель в деле.

    По мнению эксперта, Франция может поставить Киеву до 12 истребителей. «Воздушные силы Украины (ВС ВСУ) сегодня – слабенькая организация. Разумеется, потеря машины автоматически станет антирекламой для Парижа. Французская сторона понесет имиджевые потери. Но, с другой стороны, они смогут не ограничиваться лишь полигонными испытаниями, а проверить машину в ходе реальных боевых действий», – уточнил спикер.

    Украине же Mirage 2000 не поможет, продолжил Попов. «Во-первых, речь идет о маленькой партии истребителей. 70 или 100 единиц могли бы представлять боевой потенциал и определенную угрозу для России. А так они не изменят ничего на поле боя», – отметил он.

    Во-вторых, у украинской стороны остается хроническая проблема с переучиванием летчиков. «Этот процесс занимает длительное время. Необходимо освоить взлет-посадку, полет в зону и простой пилотаж: виражи, горочку, перевод, пикирование. Кроме того, потребуется минимум три-четыре полета на применение каждого вида средств поражения: речь как о простых, так и о корректируемых бомбах. Если этого не сделать, то летчик полетит, но будет пускать эти ракеты в белый свет, как в копеечку», – иронично подчеркнул собеседник.

    На этом фоне он не исключает, что летать на истребителях могут наемники или западные инструкторы. Отдельный вопрос по обучению инженеров и технического состава, который будет обслуживать этот самолет. По оценкам Попова, на это потребуется около полугода. «При этом я думаю, что первое время они будут продолжать работать под контролем французских специалистов», – считает эксперт.

    В-третьих, Киеву придется задуматься об инфраструктуре для Mirage 2000. «Парк самолетов Украины сегодня представляет «винегрет». Западные истребители стоит уважать – они действительно могут огрызаться, но только в серьезных руках и в определенных условиях. Если дать хорошую технику неподготовленным специалистам, это будет просто груда металлолома. В случае с украинской стороной так и есть: у них дефицит времени, проблемы с личным составом и отсутствие возможностей организовать базирование самолетов. Другими словами, передача Mirage создает Киеву проблем больше, чем пользы», – считает Попов.

    По прогнозам эксперта, ВС ВСУ будут использовать «французов» для усиления ПВО. Правда, в случае с F-16 такая попытка привела к «дружественному огню» и потере истребителя. Спикер сомневается, что противник отважится всерьез приблизиться к линии боевого соприкосновения, где их могут поджидать наши Су-30СМ, Су-35С. Тем не менее Mirage 2000 способен применять Storm Shadow и SCALP. «Нет сомнений, что наши летчики начнут охоту за новую зверушку», – заключил Попов.

    Ранее стало известно, что Франция уже в первой половине 2025 года может передать Украине истребители Mirage 2000. По словам министра вооруженных сил страны Себастьена Лекорню, поставка состоится после завершения обучения пилотов и механиков ВСУ в Нанси. Как ожидается, машины оснастят новым оборудованием, включая средства поражения класса «воздух – земля».

    Напомним, передачу Mirage 2000 на Украину летом анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он тогда не уточнил, сколько именно машин направятся в зону военных действий, однако издание Valeurs Actuelles уверяло, что Париж сможет «поделиться» лишь шестью экземплярами.

    Судя по имеющимся данным, ВСУ могут получить модификацию самолета Mirage 2000-5. Это экспортная версия истребителя, разработанного еще в 1983 году. Максимальная скорость судна может достигать 1210 км/ч на малых высотах и 2340 км/ч на больших высотах, а радары, установленные на борту, способны обнаруживать цели на расстоянии до 130 км.

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    9 октября 2024, 03:10 • Новости дня
    Минобороны России создало неуязвимый для РЭБ дрон-камикадзе

    12-й ЦНИИ Минобороны запатентовал автономный беспилотник-камикадзе

    Tекст: Денис Тельманов

    12-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России запатентовал беспилотник-камикадзе вертолетного типа, невосприимчивый к радиоэлектронной борьбе, для ударов по опорным пунктам противника.

    Новый беспилотник от Минобороны России обладает уникальной способностью противостоять средствам радиоэлектронной борьбы.

    Как сообщает ТАСС, аппарат разработан в 12-м Центральном научно-исследовательском институте и способен автономно доставлять малокалиберные боеприпасы типа ВОГ-17 к целям противника.

    Беспилотник выполнен в виде цилиндра и использует соосную схему с двумя несущими винтами, что повышает его маневренность и устраняет необходимость в рулевом винте. Для доставки боеприпасов предусмотрено специальное устройство удержания внутри корпуса.

    Система управления включает микропроцессор, лазерное сканирование и USB-накопитель с данными о местности. Это позволяет дрону ориентироваться без участия оператора. Использование LIDAR-датчиков помогает идентифицировать цель и инициировать атаку.

    ЦНИИ также ведет исследования в области ядерных поражающих факторов и разрабатывает рекомендации по защите от ядерного оружия. Институт предоставляет научное сопровождение испытаний и участия в защите России от атомных угроз.

    Ранее сообщалось, что мобильное приложение «Радар.НФ», созданное «Народным фронтом», значительно увеличило эффективность защиты воздушного пространства, зарегистрировав более 13 964 сигналов от пользователей, что позволило сбить более 250 беспилотников противника.

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    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    9 октября 2024, 08:01 • Новости дня
    ВКС России получили от Ростеха новую партию Су-34

    ВКС России пополнились новой партией бомбардировщиков Су-34 от Ростеха

    ВКС России получили от Ростеха новую партию Су-34
    @ t.me/rostecru

    Tекст: Александра Юдина

    Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России очередную партию Су-34, расширяя возможности воздушного флота для достижения целей спецоперации.

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в состав Ростеха, передала ВКС России новую партию бомбардировщиков Су-34, передает ТАСС.

    Как отметил первый вице-премьер Денис Мантуров, эти самолеты смогут способствовать достижению целей специальной военной операции благодаря своим новым возможностям.

    «Ритмичность и своевременность поставок говорит о слаженной работе авиапрома в интересах Вооруженных сил России», – цитируют в Ростехе слова Мантурова.

    Также в госкорпорации уточнили, что самолеты были изготовлены в рамках производственной программы текущего года. До передачи в войска бомбардировщики прошли комплекс наземных и летных испытаний, что подчеркивает высокое качество и надежность техники, предназначенной для воздушных сил России.

    Ранее Ростех поставил новые БМП и БМД с дополнительной защитой государственному заказчику.

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    8 октября 2024, 17:40 • Новости дня
    В Белоруссии развернули свыше 10 пунктов наведения авиации

    В Белоруссии в ходе проверки ВВС развернули свыше 10 пунктов наведения авиации

    В Белоруссии развернули свыше 10 пунктов наведения авиации
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На белорусской территории развернули более 10 пунктов наведения авиации в рамках проверки ВВС и войск ПВО страны, сообщил начальник Генштаба – первый замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко.

    В Белоруссии развернули более 10 пунктов наведения авиации, укомплектованных военнослужащими, прибывшими из запаса, сказал Муравейко, передает ТАСС.

    «Это достаточно сложная задача – управлять авиацией в ходе отражения ударов средств воздушного нападения», – добавил замминистра.

    В конце августа белорусские летчики в ходе учений в России запустили ракеты с Су-30СМ.

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    8 октября 2024, 08:12 • Новости дня
    Ростех поставил в войска новую партию БМП-3 и БМД-4М

    Ростех поставил новые БМП и БМД с дополнительной защитой государственному заказчику

    Ростех поставил в войска новую партию БМП-3 и БМД-4М
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» поставил государственному заказчику новую партию БМД-4М и БМП-3, оснащенных комплектами дополнительной защиты, включая усиленное бронирование и решетчатые экраны для повышения выживаемости в боевых условиях.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» сообщил о поставке новой партии боевых машин десанта БМД-4М и боевых машин пехоты БМП-3 государственному заказчику, передает РИА «Новости». В пресс-службе компании отметили, что техника оснащена комплектами дополнительной защиты, включая усиленное бронирование и решетчатые экраны. Она также оборудована «накидками» для снижения тепловой и радиолокационной заметности, что увеличивает ее выживаемость в боевых условиях.

    Техника была изготовлена на «Курганмашзаводе», который за девять месяцев 2024 года увеличил выпуск боевых машин на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам индустриального директора кластера вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, завод работает в высоком темпе, а некоторые цеха функционируют круглосуточно, что позволяет эффективно выполнять гособоронзаказ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Высокоточные комплексы» досрочно поставил в войска России партию ракет для беспилотников Х-БПЛА, а также комплексы «Верба» и средства автоматизации управления огнем. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала в войска очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Госкорпорация «Ростех» поставила для ВС России партию новейших 152-мм самоходных колесных гаубиц «Мальва», которые предназначены для уничтожения командных пунктов, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.

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    8 октября 2024, 15:21 • Новости дня
    Rheinmetall разработал новое поколение бронебойных снарядов

    Немецкий концерн Rheinmetall представил 120-мм снаряды KE2020Neo с вольфрамовым сердечником

    Rheinmetall разработал новое поколение бронебойных снарядов
    @ Philipp Schulze/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall завершил разработку 120-мм бронебойных снарядов нового поколения KE2020Neo с вольфрамовым сердечником, предназначенных для танков Leopard 2.

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил о завершении разработки нового поколения 120-мм бронебойных снарядов кинетического действия для применения против современных технологий защиты, передает РИА «Новости». Эти снаряды, получившие название KE2020Neo, могут стать важной частью арсенала современной бронетехники.

    Снаряды KE2020Neo оснащены вольфрамовым сердечником, что обеспечивает им высокую кинетическую энергию и позволяет эффективно преодолевать новейшие защитные системы. Разработка этих боеприпасов стала следующим шагом после создания предшествующих моделей DM53 и DM63, которыми снаряжают немецкие танки Leopard 2.

    Заказ на разработку этих новых боеприпасов поступил от вооруженных сил Германии и Британии. Ожидается, что снаряды KE2020Neo будут производиться серийно, что позволит удовлетворить потребности армий в современных средствах поражения бронетехники.

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    8 октября 2024, 02:30 • Новости дня
    Прокурор запросил 17 лет колонии экс-главе департамента Минобороны России

    Экс-главе департамента Минобороны Куракину грозит 17 лет колонии за хищение

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывшему заместителю председателя правительства Подмосковья Дмитрию Куракину прокуратура запросила 17 лет строгого режима за хищение леса из воинских частей, с штрафом в 500 млн рублей и запретом на должности в государственных органах.

    Прокурор запросил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима для бывшего заместителя председателя правительства Подмосковья и экс-главы департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрия Куракина, сообщает ТАСС. Обвинения касаются дела о хищении леса из воинских частей.

    В ходе судебного разбирательства прокурор также предложил назначить штраф в размере 500 млн рублей, равный пятой части суммы взятки, и лишение права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями в государственных органах и Вооруженных силах РФ.

    Также на скамье подсудимых находятся Владислав Холодков, бывший первый заместитель Куракина, и глава компании «Оборонспецресурс» Максим Ан. Им грозит 14 лет лишения свободы и штраф в 369 млн рублей.

    Согласно материалам дела, Куракин и его сообщники с 2014 года организовали незаконную вырубку леса на территориях воинских частей Западного военного округа под видом санитарной очистки.

    Следствием установлено, что ущерб государству составил значительные суммы, что послужило основанием для обвинений в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве.

    В ноябре 2023 года Куракин был арестован, а затем переведен под домашний арест.


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    9 октября 2024, 06:26 • Новости дня
    Южная группировка войск уничтожила шесть танков Leopard FPV-дронами

    Минобороны России сообщило о уничтожении шести танков Leopard FPV-дронами за четыре месяца

    Южная группировка войск уничтожила шесть танков Leopard FPV-дронами
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Минобороны РФ заявило об успешном уничтожении шести немецких танков Leopard с использованием FPV-дронов в течение последних четырех месяцев в рамках усилий Южной группировки войск.

    Как сообщает ТАСС, Южная группировка войск уничтожила шесть немецких танков Leopard с помощью FPV-дронов за последние четыре месяца.

    Военнослужащий с позывным Бугай на видео, опубликованном Минобороны РФ, отметил, что танки были поражены на рубеже, где также велась работа по бронемашинам «Брэдли» и узлам связи противника, обнаруженным в районе Курахово.

    Бугай рассказал о применении от 200 до 400 дронов в месяц его подразделением, а также о наличии резерва из 100-150 БПЛА, поступающих на восстановление.

    Кроме того, он продемонстрировал трофейные 40-миллиметровые боеприпасы образца НАТО, которые теперь используют против украинских войск.

    «Обратно возвращаем то, что они используют против нас», – заявил он.

    Ранее Military Watch Magazine сообщил, что отправленный российскому предприятию «Уралвагонзавод» подбитый немецкий Leopard с украинской территории может иметь на борту чувствительные для Запада технологии.

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    10 октября 2024, 09:54 • Новости дня
    Победивший в танковом биатлоне Т-72Б3М выдержал 19 попаданий в зоне СВО

    Победивший в танковом биатлоне танк Т-72Б3М выдержал 19 попаданий в зоне СВО и вернулся невредимым

    Победивший в танковом биатлоне Т-72Б3М выдержал 19 попаданий в зоне СВО
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Танк Т-72Б3М, победивший в танковом биатлоне, в зоне СВО выдержал 19 попаданий и вернулся из боя без потерь благодаря своей прочности и умелым действиям экипажа, сообщил механик-водитель танка с позывным «Зубр».

    Водитель танка с позывным «Зубр» рассказал, что машина выдержала удары из противотанковых управляемых ракет. Оказались повреждены три гусеничных катка, место механика-водителя, а также была пробита башня. Однако экипаж успешно восстановил триплекс во время боя, передает РИА «Новости».

    В одном бою дрон-камикадзе прожег башню насквозь, но благодаря сработавшему баллону пожаротушения был предотвращен взрыв боекомплекта. Это спасло как экипаж, так и саму машину от уничтожения.

    «Зубр» подчеркнул, что противник неоднократно пытался уничтожить танк, но он остался на ходу, несмотря на 19 прямых попаданий, и выполнил боевую задачу, благодаря чему экипажу удалось вернуться из боя целым и невредимым.

    В Минобороны ранее рассказали, как экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Восток» израсходовал весь боезапас при штурме Угледара, но остался в бою.

    Напомним, российские танкисты из группировки войск «Восток» сыграли решающую роль при захвате последних укреплений ВСУ в Угледаре.

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    8 октября 2024, 02:14 • Новости дня
    Генералы США и Украины обсудили военную помощь Киеву

    Генштаб США и ВСУ обсудили события на поле боя и планы Киева по конфликту

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава генштаба США Чарльз Браун и главком ВСУ Александр Сырский обсудили планы Киева и помощь перед встречей контактной группы.

    Начальник генштаба США генерал Чарльз Браун и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждались текущие события на поле боя и планы Киева по урегулированию конфликта, сообщает ТАСС.

    В разговоре также были затронуты вопросы военной помощи Украине, которые готовятся к обсуждению на предстоящей встрече контактной группы по военной поддержке.

    По информации Пентагона, речь шла о том, как международные союзники могут наилучшим образом способствовать реализации плана, предложенного Киевом.

    Пентагон заверил, что США продолжат оказывать помощь Украине в подготовке военных и предоставлении необходимой техники столько, сколько потребуется.

    Президент Украины Владимир Зеленский ранее встречался с президентом США Джо Байденом, обсуждая план завершения конфликта. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон изучит предложение Киева.

    Между тем, Москва критически отзывается о так называемой «формуле мира», указывая на ее нереалистичность и требуя учета реальных условий на местах.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что Киев и его западные союзники осознали необходимость начать переговоры с Россией о потерянных территориях.

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    9 октября 2024, 05:33 • Новости дня
    ПВО за ночь уничтожила 10 дронов ВСУ в Ростовской области

    Губернатор сообщил об уничтожении 10 дронов ВСУ в Ростовской области, пострадавших нет

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ростовской области подразделения ПВО отразили воздушную атаку беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Василий Голубев, уточнив, что пострадавших нет, а пожар от падения обломков был потушен.

    Как передает РИА «Новости», за минувшую ночь в Ростовской области подразделения ПВО уничтожили 10 беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    Он уточнил, что девять дронов были сбиты на юго-западе региона, а один в районе Новошахтинска.

    В результате падения обломков в Кагальницком районе возник ландшафтный пожар. По словам Голубева, пожар был оперативно потушен дежурно-спасательными службами. Предварительно, пострадавших нет.

    Кроме того, губернатор отметил, что это была массированная воздушная атака, которую удалось успешно отразить благодаря слаженной работе ПВО.

    Он также подчеркнул, что обстановка в регионе остается под контролем и находится под постоянным наблюдением соответствующих служб.

    Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны в Ростовской области уничтожили украинский беспилотник в районе Новошахтинска.

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    9 октября 2024, 04:23 • Новости дня
    Военные медики ВСУ подсаживали солдат на амфетамин

    Пленный украинец рассказал о подсаживании военных ВСУ на амфетамин медиками

    Tекст: Денис Тельманов

    Пленный солдат ВСУ Артем Кабанов заявил, что украинские военные медики предлагали амфетамин своим сослуживцам сначала бесплатно, а затем за деньги, способствуя зависимости.

    Украинские военные медики подсаживают солдат ВСУ на амфетамин, начав с бесплатного предложения наркотика, а затем продавая его, сообщил РИА «Новости» пленный солдат Артем Кабанов из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    Он рассказал, что многие военнослужащие в его подразделении употребляли амфетамин, который заказывали через украинскую доставку «Новая Почта». Кабанов утверждает, что 30% его сослуживцев регулярно употребляли амфетамин.

    Боец ВСУ сообщил, что военные медики предлагали амфетамин, чтобы повысить «бодрость» и выносливость бойцов. После привыкания медикам платили за наркотик.

    Он также заявил, что посылки с амфетамином проверялись военной полицией, но наркотик находили не всегда. По его мнению, командование ВСУ давало «зеленый свет» на поставку наркотика и получало за это вознаграждение.

    Кабанов также отметил, что амфетамин помогал его сослуживцам быстрее передвигаться между позициями.

    Артем Кабанов, уроженец Запорожья, был задержан полицией и направлен в военкомат, несмотря на состояние здоровья, включая гепатит C и другие заболевания.

    По его словам, подготовка к службе в ВСУ прошла без медицинской комиссии.

    Он попал в плен в первый день на боевых позициях в Луганской Народной Республике.

    Ранее представитель российских силовых структур рассказал, что украинские военнослужащие активно применяют сильнодействующие препараты во время боев в Курском приграничье.

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    9 октября 2024, 08:16 • Новости дня
    Генерал НАТО включил Link 16 и JASSM в список вооружений для поставок Киеву

    CNN: Генерал НАТО предложил США поставить на Украину Link 16 и JASSM

    Tекст: Александра Юдина

    Главнокомандующий сил НАТО в Европе Кристофер Каволи предложил США передать Киеву систему связи Link 16 и крылатые ракеты JASSM, сообщает канал CNN.

    В частности, возглавляющий Объединенные вооруженные силы НАТО в Европе и Европейское командование вооруженных сил США генерал составил список вооружений, в который вошли система связи Link 16 и крылатые ракеты JASSM, передает ТАСС.

    Каволи не указал конкретные причины, по которым США до сих пор не передали эти вооружения Украине. Однако, по мнению источников CNN, возможной причиной задержки может быть опасение Вашингтона, что современные американские технологии могут попасть к российской армии.

    Ранее стало известно о поставке французских истребителей на Украину в 2025 году. Генерал авиации Владимир Попов заявил, что западные истребители, такие как Mirage 2000, могут стать неэффективными в руках неподготовленных специалистов из ВСУ, превращаясь в груду металлолома.

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    7 октября 2024, 23:40 • Новости дня
    На Украине зафиксировали рост числа дезертиров в 2024 году

    Число случаев дезертирства на Украине с 2022 года увеличилось в несколько раз

    Tекст: Денис Тельманов

    С 2022 года на Украине зафиксирован значительный рост числа случаев дезертирства и самовольного оставления воинской части, что стало причиной массовых правонарушений среди военных.

    По данным, предоставленным офисом генпрокурора Украины, с 2022 года число случаев дезертирства и самовольного оставления воинской части на Украине увеличилось в несколько раз, сообщает ТАСС.

    За восемь месяцев этого года зафиксировано 45 543 инцидента, тогда как за аналогичный период 2022 года их было 10 083.

    За последние восемь месяцев этого года отмечено 29 984 случая самовольного оставления части, в то время как в 2022 было зафиксировано только 6 641 таких инцидента.

    Число случаев дезертирства также выросло: в этом году зарегистрировано 15 559 случаев, что значительно больше по сравнению с 3 442 за аналогичный период прошлого года.

    Глава Центра исследований политических ценностей Олесь Доний еще в августе отмечал, что украинские власти с начала года зафиксировали 37 тыс. случаев дезертирства и самовольного оставления части, однако, по его мнению, реальное количество таких правонарушений может быть вдвое больше.

    Депутат Верховной рады Руслан Горбенко также сообщал о почти 80 тыс. заведенных дел против военных за самовольное оставление части.

    Издание «Страна» ранее подчеркивало, что проблема дезертирства среди украинских военных существовала с самого начала конфликта и достигла массового уровня во второй половине 2024 года.

    Разные источники сообщают, что число дезертиров может составлять от 80 до 150 тыс.

    Ранее сообщалось, что свыше 100 тыс. случаев дезертирства зафиксировано в ВСУ с 2022 года.

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    7 октября 2024, 22:20 • Новости дня
    США не подтвердили информацию о продажах оружия Виктором Бутом

    США не смогли подтвердить участие Виктора Бута в поставках оружия йеменским хуситам

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США заявила, что не может подтвердить данные The Wall Street Journal о том, что Виктор Бут якобы продает оружие хуситам, и считает эту информацию недостоверной.

    Администрация США не смогла подтвердить сведения, опубликованные в The Wall Street Journal, о причастности депутата заксобрания Ульяновской области Виктора Бута к поставкам стрелкового оружия йеменским хуситам. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

    «Я не могу подтвердить сегодня это сообщение... Wall Street Journal», – отметила она. 

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что публикация WSJ относится к фейкам или информационным нападкам на народных избранников.

    Виктор Бут в свою очередь назвал статью голословным обвинением, отвергнув все обвинения в свой адрес.

    Ранее Wall Streat Journal сообщила, что Бут якобы вернулся к продаже оружия, пытаясь заключить сделку с поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене.

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