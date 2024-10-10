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Российский дрон-камикадзе «Трибунал» испытали в зоне спецоперации
Россия испытала в зоне спецоперации дрон-камикадзе «Трибунал» с дальностью полета свыше 10 км
Новый дрон-камикадзе «Трибунал», разработанный в Новосибирской области, испытали в зоне СВО, он получил положительные отзывы благодаря хорошей устойчивости в полете.
Дрон-камикадзе «Трибунал», разработанный в Новосибирской области, прошел испытания в зоне проведения специальной военной операции. По данным ТАСС, дрон был успешно применен на фронте и получил положительные отзывы за свою устойчивость в полете. В сентябре на передовую было отправлено около 500 таких устройств, и в дальнейшем планируется ежемесячная поставка по 500 дронов.
Представитель компании-разработчика Николай Жирнов отметил, что организация «Кулибин-клуб» «Народного фронта» активно содействует взаимодействию с другими изобретателями и партнерами, что позволяет обмениваться передовыми наработками и техническими решениями.
Подчеркивается, что «Трибунал» получил свое название по предложению от военных, что подчеркивает тесное сотрудничество с вооруженными силами.
Основные технические характеристики дрона включают дальность полета более 10 км и возможность переноски груза массой до 3 кг. Это делает его эффективным инструментом для выполнения различных боевых задач в условиях специальной военной операции.
Напомним, 12-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны запатентовал беспилотник-камикадзе вертолетного типа, невосприимчивый к радиоэлектронной борьбе, для ударов по опорным пунктам противника.
Кроме того, барражирующие боеприпасы «Куб», разработанные концерном «Калашников», продемонстрировали высокую результативность в поражении живой силы и техники противника благодаря мощной боеголовке и высокой точности.