В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идёт об отношениях с Россией и поддержке Украины.0 комментариев
Дроны «Куб» доказали эффективность на поле боя
Дроны «Куб» показали высокую эффективность и точность в поражении живой силы противника
Барражирующие боеприпасы «Куб», разработанные концерном «Калашников», продемонстрировали высокую результативность в поражении живой силы и техники противника благодаря мощной боеголовке и высокой точности.
Барражирующие боеприпасы «Куб» показали свою эффективность в боевых условиях, передает РИА «Новости». Благодаря современным тактико-техническим характеристикам, дроны-камикадзе способны точно поражать цели. Боеголовка, содержащая взрывчатое вещество, превосходящее тротил более чем в полтора раза, создает при взрыве высокую плотность поражения осколками, что снижает эффективность средств защиты противника.
Производство этих ударных дронов активно расширяется, что позволяет значительно увеличивать их количество для армии. В Ростехе отметили, что уже произведены и применены тысячи таких дронов. «Куб» разработан концерном «Калашников» и предназначен для уничтожения живой силы, военной техники и радиолокационных средств. Разработка постоянно модернизируется, учитывая опыт военнослужащих на территории СВО.
Дрон «Куб» может действовать как управляемый снаряд, оставаясь над заданной точкой и ожидая команду для атаки. Этот боеприпас способен опускаться на малые и подниматься на большие высоты в зависимости от рельефа местности. В Ростехе подчеркивают, что борьба с «Кубом» традиционными средствами ПВО является трудной и дорогостоящей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ударом дрона-камикадзе «Куб» уничтожили американскую гаубицу M777 в Курской области. Концерн «Калашников» показал применение барражирующих боеприпасов семейства «Куб» на дистанциях свыше 50 км. Эксперт назвал дроны «Куб» и «Ланцет» одним из важнейших достижений российского ВПК.