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    Нейросети идут по планете семимильными шагами. Но они способны не только нарисовать красивую аватарку или написать сочинение за восьмиклассника. Еще они могут распознать цель и нанести удар.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Оставьте папу римского в покое

    Так называемые православные активисты решили вдруг уличить папу римского в недостаточной любви к России и свободном отношении к нравственности. Того самого папу, который первым из политиков такого масштаба призвал Украину к переговорам. Иногда лучше молиться, чем говорить.

    8 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Потерю человечности союзники нам не простят

    У нас много если не друзей, то союзников и сочувствующих. Они пусть не в одном строю с нами, но мы во многом опираемся на них в своем бою. Они понимают, что мы бьемся за правое дело. Но мы, переступив порог человечности, однозначно потеряем их поддержку.

    25 комментариев
    2 апреля 2024, 12:21 • Новости дня

    «Калашников» показал применение дронов-камикадзе «Куб» на расстоянии более 50 км

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» показал применение барражирующих боеприпасов семейства «Куб» на дистанциях свыше 50 км.

    Как говорится в сообщении концерна, поражение целей осуществлено на расстояниях до и свыше 50 км, передает ТАСС.

    Ранее военный эксперт Максим Климов назвал дроны «Куб» и «Ланцет» одним из важнейших достижений российского ВПК.

    31 марта 2024, 12:54 • Новости дня
    В Германии приостановили выпуск ракет Taurus

    Spiegel: Немецкая MBDA приостановила производство крылатых ракет Taurus

    В Германии приостановили выпуск ракет Taurus
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкая MBDA приостановила выпуск крылатых ракет Taurus, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на главу дочерней компании Томаса Готтшильда.

    По его словам, оборонной промышленности Германии нужна базовая загрузка производства, передает РИА «Новости».

    Как пишет Spiegel, для создания ракет Taurus нужен государственный заказ, которого в последний раз поступало довольно, а производить подобные боеприпасы впрок запрещено законом.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил отказ поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, а также отправлять на Украину немецких военных.

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    31 марта 2024, 10:41 • Новости дня
    В дронах ВСУ нашли батарейки из марсианской программы NASA

    Российские специалисты нашли в дронах ВСУ батарейки от марсианской миссии NASA

    В дронах ВСУ нашли батарейки из марсианской программы NASA
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские специалисты при анализе трофейных украинских FPV-дронов нашли в них аккумуляторы, применяемые NASA в марсианской программе, сообщил гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

    По его словам, один из первых попавших в руки специалистов центра FPV-беспилотников противника, имел такой же аккумулятор, как и те, что использовались американцами в марсианской миссии NASA, видимо, рассчитывалось применять FPV-дроны зимой, при сильных отрицательных температурах, передает РИА «Новости».

    Кузякин отметил, что это очень дорогие батареи, которые нет смысла использовать в кустарных беспилотника, а кроме того, в дронах были обнаружены сплавы, которые Вашингтон использует в космической программе.

    «В нём 70% – обычные сплавы, а 30% – две страницы различных гомеопатических присадок, обеспечивающих алюминию стабильность в вакууме. Вот для чего FPV-дрону такой алюминий?!», – отметил Кузякин.

    Ранее Кузякин рассказал, что российские разработчики создалиновую модификацию FPV-дрона «Джокер-10», способную выполнять задачи противовоздушной обороны.

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    1 апреля 2024, 14:12 • Новости дня
    Эксперт объяснил пользу от изучения трофейного дрона ВСУ «Баба Яга»

    Эксперт Федутинов: Российские военные получили данные для ударов по местам сборки дронов «Баба Яга»

    Эксперт объяснил пользу от изучения трофейного дрона ВСУ «Баба Яга»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Илья Абрамов

    Исследование дрона «Баба Яга» может быть полезно России по нескольким причинам. Во-первых, информация о местах запуска и техобслуживания БПЛА даст возможность нанесения ударов по этим локациям. Во-вторых, это позволит эффективнее бороться с аппаратами ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов. Ранее российские специалисты установили место сборки дронов «Баба Яга».

    «Каждая из сторон конфликта внимательно следит за техническими решениями и тактическими приемами, которые использует противник. Во-первых, таким образом отбираются рациональные идеи, которые можно было бы использовать в собственных аппаратах. Во-вторых, это позволяет найти уязвимости дрона и проанализировать возможные способы борьбы с ним», – сказал Денис Федутинов, специалист по беспилотной авиации.

    При этом он считает, что наличие информации о международных поставщиках никак не повлияет на продолжение поставок указанных компонентов на Украину. «Однако, информация о координатах, откуда запускался БПЛА, или же мест, в которых осуществлялось техобслуживание аппарата, может быть полезна. Эти данные помогут при нанесения ударов по соответствующим позициям противника», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, следует отметить, что такое наименование с фольклорным оттенком было дано не какой-то отдельной модели БПЛА, а множеству беспилотных аппаратов. Их объединяет довольно высокая грузоподъемность, которая позволяет дрону нести существенную сбрасываемую ударную нагрузку», – резюмировал Федутинов.

    Ранее специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) изучили трофейный украинский дрон «Баба Яга» и установили координаты места его сборки, а также раскрыли цепочку поставок комплектующих для данного БПЛА.

    Гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин отметил, что анализ навигационного компьютера и полетного контроллера позволил специалистам ЦКБР восстановить полную картину не только боевого применения «Баба Яги», но и логистики поставок, сборки и координаты его тестовых полетов.

    По его словам, к ним пришел первый трофейный дрон такого типа, после чего аппарат удалось «разговорить». «Мы узнали, что попала на фронт «Баба-яга» не сразу. Она долго ездила по Восточной Европе и Украине. Все точки, которые она нам показала, были сопоставлены с другой информацией, и в результате были получены бесценные данные о цепях логистики, складов, производств и полигонов», – передает его слова РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что вся информация, полученная при изучении трофейных украинских дронов, передается «в органы и профильные организации». По его словам, элементная база рассказывает гораздо больше, чем любой агент, шпион или пленный специалист по беспилотникам противника.

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    31 марта 2024, 02:51 • Новости дня
    Филиппо: Запад в страхе из-за побед РФ на Украине

    Французский политик Филиппо: Запад в страхе из-за побед РФ на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что западное сообщество находится в страхе из-за успехов России в конфликте на Украине.

    «Вся нынешняя словесная перепалка, поставки оружия, бред о «военной экономике» направлены лишь на то, чтобы замаскировать тотальную панику в системе», – написал политик в соцсети, передает РИА «Новости».

    Филиппо уверен, что Россия уже одержала победу на Украине, НАТО же потерпело поражение. По его мнению, единственным разумным выходом из нынешней ситуации являются мирные переговоры.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией по урегулированию конфликта могли бы пройти между первой и второй встречами на высшем уровне по «формуле мира» украинского президента Владимира Зеленского.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления Киева о мирном урегулировании не учитывают существующих реалий. Москва не видит прогресса в мирном процессе и продолжит спецоперацию.

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    31 марта 2024, 09:31 • Новости дня
    Опубликован указ о весеннем призыве на военную службу

    Опубликован указ о весеннем призыве на военную службу в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан России на военную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Как говорится в тексте указа, осуществить с 1 апреля по 15 июля 2024 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 150 тыс. человек, передает ТАСС.

    Кроме того, указ предписывает уволить с военной службы военнослужащих, срок военной службы по призыву которых истек.

    Ранее президент Владимир Путин потребовал обеспечить автоматическое подтверждение права на отсрочку от призыва.

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    31 марта 2024, 03:24 • Новости дня
    Российские FPV-дроны «Джокер-10» научили сбивать беспилотники

    Российские FPV-дроны «Джокер-10» адаптировали для ПВО и научили сбивать коптеры ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские разработчики представили новую модификацию FPV-дрона «Джокер-10», способную выполнять задачи противовоздушной обороны. Беспилотник может поражать вражеские коптеры взрывчаткой или таранить их.

    «На беспилотник крепятся трубы от ложных тепловых целей самолётов, которые вместо высокотемпературной массы начиняются взрывчаткой и поражающими элементами. По команде с пульта пилота такой снаряд выстреливается без отдачи, формирует облако осколков и сбивает дроны противника», – рассказал гендиректор предприятия-разработчика «Джокера» Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что на «Джокер-10» можно установить до 6 таких труб. Дрон также может эффективно уничтожать цели путем тарана.

    Кроме того, FPV-дрон «Джокер-10» эффективен против пенопластовых БПЛА, невидимых на радарах. РЭБ малоэффективен против таких аппаратов из-за отсутствия уязвимых радиоканалов.

    Проект FPV-ПВО прошел испытания на полигоне ГкНИПАС, где «Джокер» успешно сбил дроны самолетного типа. ЦКБР обучил перехвату воздушных целей FPV-дронами специалистов заинтересованных ведомств.

    FPV-ПВО может стать дешевой и эффективной альтернативой дорогим противоракетам для защиты НПЗ, гражданских и военных объектов.

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    31 марта 2024, 13:18 • Новости дня
    Двигатель РСЗО «Торнадо-С» протестировали с помощью спирта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Газотурбинный двигатель реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» протестировали с помощью спирта, что должно было доказать возможность вырабатывать необходимое для машины количество энергии на любом топливе, рассказал генеральный директор СКБ «Турбина» Эдуард Баженов.

    По его словам, этот двигатель может работать долго, и то, что показали исследования, спирт является топливом, доступным для агрегата, передает ТАСС. Всего в двигатель подали дизель, керосин и технический спирт.

    Баженов добавил, что спирт при этом опасен отсутствием смазочных веществ.

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    1 апреля 2024, 02:54 • Новости дня
    В зону СВО до конца года решили отправить до 2 тыс. FPV-дронов «Брус-1»

    В зону СВО до конца года пообещали отправку до 2 тыс. FPV-дронов «Брус-1»

    Tекст: Денис Тельманов

    FPV-дрон «Брус-1», предназначенный для поражения блиндажей и бронетехники, будет направлен в российские войска в зоне СВО, заявил представитель компании-разработчика.

    В зону СВО до конца года отправят до 2 тыс. FPV-дронов «Брус-1»для поражения опорных пунктов, блиндажей и бронетехники, в том числе танков, БТР, гаубиц, передает ТАСС сообщение представителя компании.

    «С начала спецоперации российским подразделениям поступило порядка 3,5 тыс. экземпляров FPV-дрона. Аппарат оказался устойчив к большинству используемых противником средств РЭБ», – сказал он, добавив, что «Брус-1» сейчас применяется на Авдеевском и Артемовском направлениях.

    Максимальная масса полезной нагрузки дрона – до 2 кг, рабочая высота полета с нагрузкой – до 1 км.

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    31 марта 2024, 15:55 • Новости дня
    Большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» отработал стрельбы по береговым целям

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» Северного флота, выполняющий учебно-боевые задачи в Баренцевом море, отработал поражение береговых целей артиллерийской установкой АК-100.

    Как говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны России, экипаж корабля выполнил стрельбу по видимой и закрытой береговым целям, уничтожив огневую точку и наблюдательный пункт условного противника.

    В Минобороны добавили, что экипаж корабля также отработает поражение имитированных воздушных целей.

    Ранее экипажи большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» и большого десантного корабля «Александр Отраковский» отработали отражение средств воздушного нападения условного противника с различных высот.

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    30 марта 2024, 22:20 • Новости дня
    В Сирии зафиксировали рост диверсионной активности со стороны боевиков

    В Сирии начался рост диверсионной активности со стороны незаконных вооруженных формирований

    Tекст: Денис Тельманов

    В Идлибской зоне деэскалации в Сирии возросла разведывательно-диверсионная активность со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов.

    «Отмечается возросшая разведывательно-диверсионная активность со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации», – приводит РИА «Новости» слова Попова.

    По его словам, 29 марта не менее четырех террористов было уничтожено во время отражения атаки боевиков подразделениями вооруженных сил Сирии в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра, а 27 марта – у населенного пункта Кафер-Небель в южной части провинции Идлиб ликвидировано не менее шести боевиков.

    Он также призвал командиров незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации «принять меры к прекращению провокаций».

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    31 марта 2024, 01:15 • Новости дня
    В Курской области объявили опасности атаки беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о режиме опасности атаки беспилотников.

    «Опасность атаки беспилотников. Будьте бдительны! Силы ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что ВС России остановили попытку ВСУ совершить атаку на Белгородскую область. Дежурные средства ПВО уничтожили над территорией области два беспилотника.

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    31 марта 2024, 07:53 • Новости дня
    ПВО уничтожила десять снарядов РСЗО Vampirе над Белгородской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО сбили десять снарядов РСЗО Vampirе, выпущенных ВСУ, над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

    «Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», – приводит сообщение российского военного ведомства ТАСС.

    Отмечается, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» была пресечена около 7.00.

    Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили 13 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что на подлете к Белгороду уничтожены 13 воздушных целей.

    В ночь на воскресенье российские средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 19 снарядов РСЗО «Вампир».

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    1 апреля 2024, 14:12 • Новости дня
    Эксперт объяснил ценность захвата ВС России БМП «Мардер»

    Военный эксперт Коротченко: Трофейная БМП «Мардер» поможет оружейникам России при улучшении средств поражения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    БМП «Мардер» немецкого производства, которую смогли захватить бойцы Южной группировки ВС России, поможет российским оружейникам в изучении состава брони, компоновки, систем связи, и мониторинга, заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

    По его словам, захваченный образец был бы интересен представителям российского ВПК, выпускающих бронетехнику, с точки зрения изучения системы связи, защиты, разведки, мониторинга, компоновки, используемых типов боеприпасов, состава брони, передает ТАСС.

    Коротченко добавил, что все будет изучено с точки зрения совершенствования средств поражения и определения слабых мест.

    Ранее военный эксперт Максим Климов заявил, что российским инженерам будет полезно изучить броню трофейной БМП Marder.

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    1 апреля 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин присвоил 5-й общевойсковой армии наименование гвардейской

    Путин присвоил 5-й общевойсковой Краснознаменной армии наименование гвардейской

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин присвоил 5-й общевойсковой Краснознаменной ордена Жукова армии наименование «гвардейская».

    «Присвоить 5-й общевойсковой Краснознаменной ордена Жукова армии почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее: 5-я гвардейская общевойсковая Краснознаменная ордена Жукова армия», – говорится в документе, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Отмечается, что почетное наименование присвоено за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

    В конце марта Путин за массовый героизм и отвагу присвоил почетные наименования гвардейских 29-й отдельной бригаде радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ) им. генерал-полковника В.К. Пикалова и 75-й бригаде управления.

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    1 апреля 2024, 06:01 • Новости дня
    Российские вертолеты уничтожили бронетехнику ВСУ в Запорожской области

    Российские вертолеты нанесли удар по бронетехнике и личному составу ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Вертолеты Ка-52 и Ми-28 армейской авиации Южного военного округа уничтожили три единицы бронетехники и не менее 35 военнослужащих ВСУ севернее Работино в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны.

    «Сегодня был вылет на Запорожское направление для поддержки сухопутных войск. Выполнили групповой авиационный удар по живой силе противника», – передает ТАСС со ссылкой на командира экипажа одного из вертолетов.

    Он добавил, что все ракеты попали точно в цель, а сами вертолеты «выполнили отворот» и «безопасно вернулись на аэродром вылета».

    В состав ударной группы вошли разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», ударный Ми-28 и многоцелевой Ми-8, которые нанесли удар неуправляемыми ракетами с максимально близкого расстояния.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре.

    Удары по объектам на Украине наносились высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также применялись беспилотники.

    ВС России поразили украинские предприятия ВПК, центры принятия решений ВСУ и СБУ, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, средства ПВО, объекты энергетики, а также пункты временной дислокации иностранных наемников.

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