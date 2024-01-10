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    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Первый русский релокант плохо закончил

    «Как сладостно – отчизну ненавидеть. И жадно ждать ее уничтоженья!». Автор этих строк на родине мог бы стать великим ученым и приличным литератором, но закончил свою жизнь в безвестности в захолустном Дублине.

    22 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Голубой огонек» стал менее голубым

    Как точно обозначил жанр передачи лидер группы «Любэ» – «Будем пить и гулять за тебя, Родина-мать». Звучала и украинская мова – как демонстрация широченной души России. Тут было каждой твари по паре.

    28 комментариев
    10 января 2024, 14:02

    Эксперт назвал дроны «Куб» и «Ланцет» одним из важнейших достижений российского ВПК

    Военный эксперт Климов: Способность «Куба» и «Ланцета» наносить удары глубоко в тыл противника стала ночным кошмаром для ВСУ

    Эксперт назвал дроны «Куб» и «Ланцет» одним из важнейших достижений российского ВПК
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Дроны «Куб» являются важной составляющей ниши дальнобойной артиллерии и позволяют наносить удары глубоко в тыл противника. Именно это свойство делает их кошмаром для ВСУ. В перспективе аппараты можно будет сделать еще более эффективным оружием, увеличив скорость и дальность их полета. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Максим Климов. Ранее американские СМИ назвали беспилотники «Куб» ночным кошмаром для Украины.

    «Дроны «Ланцет» и «Куб» – это один из самых успешных проектов российского ВПК, который показал свою высокую эффективность в ходе СВО. Такие БПЛА являются очень перспективным направлением, которое сейчас активно развивается в нашей стране», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Ланцет» и «Куб» схожи по своим характеристикам и задачам, но они имеют разную аэродинамическую схему. Последний в перспективе может развивать существенно большую скорость, что позволит быстрее реагировать на угрозы. Кроме того, на него можно установить малый турбореактивный двигатель, что позволит в том числе увеличить дальность полета», – отмечает собеседник.

    «Также следует понимать, что «Куб», как, впрочем, и «Ланцет», способен работать в тандеме с другими дронами, которые выполняют функции ретрансляции, разведки, целеуказания, а также фиксации поражения цели. Тем не менее при развитии искусственного интеллекта, захватывающего траекторию беспилотников, у БПЛА появится возможность лететь самостоятельно», – подчеркивает он.

    «Оба дрона предназначены для поражения целей на большом расстоянии, они, по сути, являются частью ниши дальнобойной артиллерии. Другие беспилотники действуют исключительно на ЛБС, тогда как «Ланцет» и «Куб» позволяют наносить удары вглубь позиций противника. Именно это делает их ночным кошмаром для ВСУ», – акцентирует эксперт.

    «Некоторые эксперты говорят о необходимости унификации и массового производства одной модели. Однако, по моему мнению, конкуренция между командами, разрабатывающими БПЛА, является хорошим фактором, так как стимулирует дальнейшее совершенствование данного вида вооружения», – поясняет он.

    «В силу высокой актуальности необходимо дальнейшее увеличение числа производимых «Ланцетов» и «Кубов». Кроме того, одно из важнейших направлений, которое следует развивать – использование роевых технологий. Все это в совокупности позволит наносить еще более успешные массированные удары по объектам противника», – резюмировал Климов.

    Ранее американские СМИ сообщили, что модернизированные ударные БПЛА «Куб» станут ночным кошмаром для ВСУ. Как указывает Newsweek, еще до обновления эти беспилотники «уже обладали определенными потрясающими функциями». По мнению издания, новая версия даст возможность России наносить «гораздо более мощные удары по целям на Украине».

    Между тем аналогичные метафоры западные СМИ и военные использовали и в адрес «Ланцетов». Так, министерство обороны Британии называло их одной из лучших боевых систем России. В ведомстве указывали, что эти беспилотники применяются для нанесения ударов по приоритетным целям, артиллерии, они особенно хороши в контрбатарейной борьбе. Это было названо значительным шагом вперед в использовании БПЛА.

    Напомним, президент России Владимир Путин на расширенном заседании Минобороны заявил о необходимости наращивания производства БПЛА. «Предстоит серьезно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов. Знаю, что изменения происходят, они происходят достаточно быстро, я еще об этом скажу, но все-таки нужно над этим работать, нужно закреплять эту тенденцию», – цитирует главу государства сайт Кремля.

    «Важно и дальше наращивать поставки наиболее востребованных образцов, как я уже говорил, в том числе формировать именно серийную линейку беспилотных летательных аппаратов – от тяжелых ударных и сверхмалых аппаратов», – сказал президент. Также российский лидер отметил необходимость привлечения к разработкам и производству БПЛА высокотехнологичного бизнеса и инжиниринговых проектных компаний.

    9 января 2024, 21:54
    Опубликовано фото с российским ЗРК «Гибка-С» в зоне СВО
    Опубликовано фото с российским ЗРК «Гибка-С» в зоне СВО
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появилась фотография, на которой демонстрируется боевая машина зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Гибка-С» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

    Как сообщает «Российская газета», российские подразделения войсковой ПВО применяют в ходе специальной военной операции выполненные на шасси бронеавтомобиля «Тигр-М» зенитные ракетные комплексы «Гибка-С».

    Отмечается, что информация об использовании таких ЗРК появилась в конце лета прошлого года, но фото появилось только сейчас. ЗРК «Гибка-С» основан на комплексе управляемого вооружения «Гибка».

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    10 января 2024, 08:22
    На Украине раскрыли огромные цифры потерь ВСУ

    ABC News: Число тяжелораненых бойцов ВСУ за последние недели выросло на 30%

    На Украине раскрыли огромные цифры потерь ВСУ
    @ REUTERS/Nacho Doce

    Tекст: Александра Юдина

    Число тяжелораненых украинских военных выросло на 30% за последние несколько недель, сообщил каналу ABC News главный врач больницы в Днепре Сергей Рыженко.

    По его словам, больница им. Мечникова в нескольких часах езды от линии боевого соприкосновения ежедневно принимает от 40 до ста тяжелораненых, передает РИА «Новости».

    Также врач рассказал, что его команда докторов проводит от 50 до ста хирургических операций в течение дня.

    Ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ теряют около 30 тыс. человек ежемесячно убитыми и тяжелоранеными, с начала СВО киевский режим потерял 500 тыс. человек.

    Напомним, руководство вооруженных сил Украины засекретило данные о потерях в армии. В середине декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в 2024 году Украина перейдет к стратегической обороне. Одним из признаков того, как именно будет выглядеть украинская оборона, являются попытки киевского режима набрать новую живую силу для ВСУ.

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    9 января 2024, 17:46
    Экс-глава МИД Австрии: Ударить по Белгороду Киеву предложил Запад

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что Запад предложил Киеву тактику ударов по России для запугивания

    Экс-глава МИД Австрии: Ударить по Белгороду Киеву предложил Запад
    @ Павел Колядин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Запад не осудил удар ВСУ по Белгороду, потому что сам предложил эту тактику Киеву, чтобы вызвать панику и страх у россиян, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

    В интервью журналисту Флавио фон Вицлебену бывший министр указала, что целью таких ударов «у господина Зеленского, господина Столтенберга, генерального секретаря НАТО, или других личностей в Вашингтоне» было вызвать панику и хаос в России, но до сих пор это не удалось, передает РИА «Новости».

    По ее мнению, Запад хочет с «помощью» Украины осложнить жизнь простых россиян. Кнайсль напомнила, что лозунги «убить как можно больше русских в любой точке мира» звучал из Вашингтона, Брюсселя и Киева, к сожалению, в такую картину вписывается нападение на Белгород.

    Напомним, 30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, в том числе пять детей. Украинская сторона применила для атаки кассетные боеприпасы РСЗО «Ольха» и чешскую РСЗО Vampire.

    Министерство иностранных дел Франции отказалось осудить ракетные удары ВСУ с применением запрещенных кассетных боеприпасов по Белгороду, назвав их «законной самообороной».

    Президент России Владимир Путин, который встретился с военными в госпитале Вишневского, назвал атаку вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом и пообещал, что «ни одно такое преступление безнаказанным не останется». Газета ВЗГЛЯД писала, как Белгород переживает обстрелы ВСУ.

    Коментарии (42)
    9 января 2024, 21:46
    Пропал закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS

    CTV: Закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS не поставили на Украину

    Пропал закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS, который Канада год назад обещала закупить для нужд Украины у США, так и не поставлен Киеву, сообщил телеканал CTV.

    В Минобороны Канады отчитались, что Вашингтону еще в марте прошлого года было переведено 406 млн долларов, а правительство США якобы подписало контракт на его производство с компанией Raytheon. Между тем в Raytheon заявили, что у нее нет никакого договора ни с властями США, ни с правительством Канады на производство этих ЗРК, передает ТАСС.

    Между тем президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора поблагодарил главу правительства Канады Джастина Трюдо за поставки дополнительных систем ПВО NASAMS и снарядов к ним.

    Коментарии (22)
    9 января 2024, 15:03
    Украинские беспилотники упали на топливно-энергетический комплекс в Орле

    Губернатор Клычков: Украинские беспилотники упали на топливно-энергетический комплекс в Орле

    Украинские беспилотники упали на топливно-энергетический комплекс в Орле
    @ Сергей Шахиджанян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На объект топливно-энергетического комплекса в Орле упали два беспилотника, возгорание локализовано, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

    Клычков сообщил в своем Telegram-канале, что возгорание после падения беспилотников оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь, на месте работают оперативные службы.

    Ранее российская система ПВО сбила два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области.

    Коментарии (86)
    10 января 2024, 06:58
    Беспилотники «Куб» назвали ночным кошмаром для Украины

    Newsweek назвал модернизированные ударные БПЛА «Куб» ночным кошмаром для Украины

    Беспилотники «Куб» назвали ночным кошмаром для Украины
    @ Иван Родионов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия модернизировала ударные беспилотники «Куб», они станут ночным кошмаром для Украины, пишут СМИ.

    Как указывает Newsweek, еще до модернизации эти беспилотники «уже обладали определенными потрясающими функциями». По мнению издания, «обновленная версия», скорее всего, даст возможность России нанести «гораздо более мощный удар по целям на Украине», передает РИА «Новости».

    В августе президент России Владимир Путин поручил увеличить производство российских беспилотников «Куб» и «Ланцет». Российский лидер отмечал, что они показали себя очень эффективно.

    Коментарии (25)
    10 января 2024, 07:34
    Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Саратовской областью
    Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Саратовской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурные средства ПВО сбили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Саратовской области, сообщило Минобороны России.

    О попытке киевского режима устроить террористическую атаку Минобороны России сообщило в Telegram.

    Напомним, над территорией Белгородской области были уничтожены снаряд РСЗО «Ураган» и беспилотник.

    Коментарии (17)
    10 января 2024, 11:15
    Анонсировано формирование в ВМФ пяти дивизий и бригады морской пехоты

    Главком ВМФ: В России создадут пять дивизий и одну бригаду морской пехоты

    Анонсировано формирование в ВМФ пяти дивизий и бригады морской пехоты
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главком Военно-морского флота России Николай Евменов сообщил, что в России в среднесрочной перспективе сформируют пять дивизий и одну бригаду морской пехоты.

    Как рассказал Евменов в интервью газете «Красная звезда», планируется переформировать существующие пять бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты, а полк морской пехоты Каспийской флотилии – в бригаду. Точные сроки создания дивизий главком ВМФ не привел.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в береговых войсках ВМФ планируется создать на базе существующих бригад морской пехоты пять дивизий морской пехоты.

    Коментарии (8)
    10 января 2024, 05:27
    WP назвала победу России на Украине концом глобального лидерства США

    Washington Post заявила, что победа России на Украине станет концом глобального лидерства США

    Tекст: Антон Антонов

    Если Россия одержит победу в конфликте на Украине, это станет концом глобального лидерства США, заявила гендиректор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова.

    Обозреватель Washington Post Макс Бут, отметил, что «американские деньги для Украины закончились». По его словам, без шагов Конгресса США по преодолению этой ситуации Украину ждут «ужасающие последствия», передает РИА «Новости».

    Он обсудил эту ситуацию с Поляковой. Полякова выразила уверенность, что Украина «потерпит поражение», лишившись американской помощи. Она заявила, что для Киева последствия утраты такой поддержки окажутся «катастрофическими».

    Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что у Киева отсутствует план «Б» на случай дефицита военной помощи со стороны Запада.

    Коментарии (3)
    9 января 2024, 15:50
    Российская ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ в Курской области

    Губернатор Старовойт: ПВО сбила четыре украинских беспилотника в Курской области

    Российская ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ в Курской области
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства ПВО, по предварительным данным, сбили четыре беспилотника ВСУ над Курской областью, при обстреле села погибла женщина, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    Старовойт написал в своем Telegram-канале, что российская ПВО сбила три беспилотника самолетного типа в Курской области и еще один БПЛА уничтожен над Курчатовским районом региона.

    Кроме того, ВСУ обстреляли село Горналь Суджанского района, от осколков погибла женщина, было повреждено два дома.

    Ранее украинские беспилотники упали на топливно-энергетический комплекс в Орле.

    Коментарии (0)
    10 января 2024, 02:23
    Маск захотел увидеть «стратегию выхода» для конфликта на Украине
    Маск захотел увидеть «стратегию выхода» для конфликта на Украине
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал идею выделить Украине дополнительное финансирование со стороны США на 65,5 млрд долларов.

    Комментируя в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) одну из версий законопроекта о бюджетных ассигнованиях, Маск заявил: «Еще 65 млрд долларов для Украины? Какая стратегия выхода?». Он заверил, что поддерживает Украину. Однако, по его словам, сложившаяся ситуация похожа на вечный конфликт «без прогресса». Маск посетовал, что «просто жертвуют молодежью страны без каких-либо территориальных приобретений», передает ТАСС.

    Напомним, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон возмутился тем, что американская администрация не имеет стратегии по украинской тематике, Белый дом не соизволил предоставить информацию о ней.

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    9 января 2024, 15:14
    В Белом доме несколько часов обсуждали военную помощь Украине

    Белый дом обсуждал с оборонными фирмами помощь Украине несколько часов

    Tекст: Кристина Цыцура

    Чиновники Совета по нацбезопасности США несколько часов обсуждали с руководителями десятка оборонных компаний возможную поставку помощи Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    По данным СМИ, представители Белого дома встретились с руководителями фирмы по разработке ПО для спецслужб Palantir, оборонной компании Anduril Industries и разработчиком дронов Skydio, передает РИА «Новости».

    Обсуждались военные технологии, которые могут помочь Украине.

    Напомним, Конгресс США не согласовал запрос Белого дома о новом пакете помощи Киеву.

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    9 января 2024, 16:05
    Российские военные поразили свыше ста артиллерийских подразделений ВСУ

    Российские военные поразили 109 артиллерийских подразделений ВСУ за сутки

    Российские военные поразили свыше ста артиллерийских подразделений ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные в ходе специальной военной операции поразили за сутки 109 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства сообщили, что ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) ВС России уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также поражены 109 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 126 районах.

    Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire чешского производства. Кроме того, сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кривошеевка, Волчеяровка Луганской народной республики и Марьинка Донецкой народной республики.

    На Купянском направлении потери противника составили до 30 военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Веселое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады теробороны.

    На Краснолиманском направлении уничтожено до 190 военнослужащих ВСУ, три автомобиля и самоходная гаубица «Акация».

    На Донецком направлении общие потери противника составили до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа, а также гаубица Д-30.

    На Южно-Донецком направлении уничтожено до 80 военнослужащих ВСУ и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ.

    На Запорожском направлении в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 25 военнослужащих ВСУ, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 546 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14 538 танков и других боевых бронированных машин, 1201 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7676 орудий полевой артиллерии и минометов противника.

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    10 января 2024, 12:35
    В Швеции заявили о подорожании боеприпасов для ВСУ

    Глава штаба ВС Швеции Клаэссон заявил, что цены на боеприпасы для ВСУ выросли в 5-10 раз

    Tекст: Александра Юдина

    Снаряды для украинской армии за год подорожали в несколько раз, заявил в эфире Sveriges Radio начальник штаба ВС Швеции Микаэль Клаэссон.

    По его словам, цены на необходимые Киеву боеприпасы увеличились в 5-10 раз, передает РИА «Новости».

    Также Клаэссон добавил, что массовое перевооружение в Европе и потребности Украины создали их дефицит.

    Газета ВЗГЛЯД подсчитала, насколько выгодно для Германии продолжать снабжать Украину оружием.

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    9 января 2024, 22:34
    Российская ПВО отразила украинскую атаку на Белгородскую область

    Российская ПВО уничтожила снаряд «Урагана» и беспилотник над Белгородской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области уничтожены снаряд РСЗО «Ураган» и беспилотник, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило в Telegram, что киевский режим около 19.30 мск предпринял попытку устроить террористическую атаку, используя беспилотник самолетного типа и РСЗО.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы России сделают все, чтобы минимизировать, а затем полностью избавиться от угрозы украинских обстрелов Белгорода и других российских городов.

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