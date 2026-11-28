Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
Идущие во Владивосток супруги преодолели почти 8,7 тыс. километров
Супруги из Москвы преодолели почти 8,7 тыс. километров пешком до Владивостока
Отправившиеся в пешее путешествие из Москвы во Владивосток москвичи Павел и Тамара прошли почти 8,7 тыс. километров, и до конца маршрута им осталось преодолеть менее тысячи километров.
Московским супругам, которые идут пешком во Владивосток, осталось пройти около 1 тыс. километров, передает РИА «Новости».
«Пройдено всего: 8691,34 км. До Владивостока примерно: 997 км», – написали путешественники.
Путешествие началось 19 января, вскоре после новогодних каникул. В субботу, на 314-й день пути, пара прошла почти 32 км и остановилась в селе Будукан в Еврейской автономной области.
Путешественники передвигаются от города к городу, ночуя в гостиницах и мотелях и покупая продукты в магазинах. При этом они не ограничивают себя жесткими правилами, принимая помощь с перевозкой вещей и поиском ночлега от местных жителей и подписчиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник супруги Павел и Тамара Погосян достигли Еврейской автономной области в ходе пешего путешествия из Москвы во Владивосток.
Ранее Павел и Тамара добрались до Новосибирска.