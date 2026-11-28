Супруги из Москвы преодолели почти 8,7 тыс. километров пешком до Владивостока

Tекст: Дмитрий Зубарев

Московским супругам, которые идут пешком во Владивосток, осталось пройти около 1 тыс. километров, передает РИА «Новости».

«Пройдено всего: 8691,34 км. До Владивостока примерно: 997 км», – написали путешественники.

Путешествие началось 19 января, вскоре после новогодних каникул. В субботу, на 314-й день пути, пара прошла почти 32 км и остановилась в селе Будукан в Еврейской автономной области.

Путешественники передвигаются от города к городу, ночуя в гостиницах и мотелях и покупая продукты в магазинах. При этом они не ограничивают себя жесткими правилами, принимая помощь с перевозкой вещей и поиском ночлега от местных жителей и подписчиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник супруги Павел и Тамара Погосян достигли Еврейской автономной области в ходе пешего путешествия из Москвы во Владивосток.

Ранее Павел и Тамара добрались до Новосибирска.