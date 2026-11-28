Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
Меланшон увидел в оружейной экономике Германии угрозу войны
FT: Меланшон обвинил Германию в подготовке к войне из-за роста выпуска оружия
Кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон обвинил Германию в переходе к экономике, основанной на производстве вооружений, и призвал пересмотреть франко-германские отношения.
Французский политик выступил с критикой милитаризации ФРГ в ходе предвыборной поездки в Берлин. «Нынешний дрейф немецкой экономики <...> в сторону экономики, основанной на производстве вооружений, нас совершенно не устраивает. <...> экономика, основанная на вооружениях, ведет к войне», – заявил Меланшон в ходе предвыборной поездки в Берлин, пишет РБК со ссылкой на Financial Times.
Ранее политик также раскритиковал планы канцлера Фридриха Мерца сделать немецкую армию сильнейшей в Европе. Меланшон усомнился, против кого Берлин собирается использовать эту военную мощь, и предположил, что она может быть направлена не только на защиту от России.
По данным ноябрьских опросов, лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон может рассчитывать на 19% голосов в первом туре президентских выборов 2027 года, уступая лишь лидеру правых Марин Ле Пен. В Берлине опасаются, что рост антигерманских настроений во Франции затруднит согласование общеевропейских решений.
В апреле министр обороны Германии Борис Писториус представил военную стратегию, согласно которой к 2035 году численность регулярной армии должна вырасти до 260 тыс. человек. При этом президент Владимир Путин подчеркивал отсутствие у Москвы геополитического или военного интереса воевать со странами НАТО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе победу Марин Ле Пен и Жан-Люка Меланшона на выборах назвали угрозой для поддержки Украины.
В сентябре глава МИД России Сергей Лавров осудил слова канцлера Германии Фридриха Мерца о планах сделать страну главной военной силой Европы.
Ранее эксперты заявили о попытках Мерца оживить немецкую экономику путем милитаризации.