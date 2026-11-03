BMW начала массовые сокращения офисных сотрудников в Китае

Qiche zhijia: BMW начала сокращение 1,8 тыс. офисных сотрудников в Китае

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Второго ноября BMW Brilliance начала сокращения в Китае. По словам сотрудников, масштаб охватывает около 1,8 тыс. человек, что примерно составляет 10% от общей численности сотрудников BMW Brilliance», – цитирует РИА «Новости» публикацию Qiche zhijia.

Отмечается, что до конца 2027 года BMW намерена сократить 8 тыс. офисных должностей. Сокращения затронут почти все позиции, однако подавляющее большинство увольняемых составляют линейные производственные сотрудники. Некоторые из них могут получить компенсацию около 726 тыс. долларов.

Ускорение плана сокращений связано с недавним давлением на бизнес компании. В третьем квартале текущего года продажи немецкого автопроизводителя в Китае упали почти на 25% в сравнении с тем же периодом 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце мировые поставки автомобилей концерна BMW снизились из-за резкого падения спроса в Китае.

В июне немецкий автопром переживал жестокий кризис на фоне падения продаж и сокращения рабочих.

В феврале компания BMW запретила китайскому подразделению экспорт автомобилей в Россию.