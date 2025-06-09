Эксперты заявили о лидерстве Китая в разработке истребителей шестого поколения

Tекст: Ольга Иванова

Китайские истребители шестого поколения J-36 и J-50 оказались в центре внимания после публикации их фотографий в соцсетях, передает ТАСС. Эксперты South China Morning Post считают, что Пекин вырывается вперед в создании новых боевых самолетов, опережая западные страны.

Старший аналитик Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис заявил: «Тот факт, что Китай сейчас летает на двух боевых самолетах шестого поколения, означает, что они могут потенциально поступить на вооружение уже до конца этого десятилетия». По его словам, западные проекты NGAD и GCAP выйдут на этот уровень только к середине 2030-х годов.

Питер Лейтон из Griffith Asia Institute отметил, что J-36 имеет три отсека для вооружения и дорсальный воздухозаборник для третьего двигателя. Он добавил, что эти детали подтверждают, что J-36 – крупный ударный самолет большой дальности.

Эксперт по авиации Билл Суитмен назвал дизайн истребителя впечатляющим, подчеркнув, что J-36 – один из самых интересных проектов последних десятилетий. По словам Лейтона, J-50 отличается передовыми характеристиками малозаметности и современной авионикой. Специалисты считают, что малая радиолокационная заметность J-50 делает его опасным противником.

Газета New York Times писала, что новость о применении Пакистаном китайских истребителей и ракет вызвала волну национальной гордости в Китае и обеспокоенность на Тайване.