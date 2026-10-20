Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.10 комментариев
Звание Героя России в ходе спецоперации получили четверо военных связистов
Белоусов заявил об эффективной работе связистов в зоне спецоперации
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с Днем военного связиста и отметил их вклад в обеспечение устойчивого управления войсками в зоне проведения специальной военной операции.
Глава Минобороны высоко оценил действия личного состава на линии боевого соприкосновения.
«Современное поколение воинов-связистов постоянно совершенствует свое мастерство, успешно осваивает новейшие информационные технологии и системы, действует четко и грамотно в ходе специальной военной операции», – заявил Белоусов, передает ТАСС.
Министр выразил уверенность, что войска связи продолжат укреплять обороноспособность страны, и пожелал военнослужащим новых достижений на благо Родины.
В свою очередь начальник Главного управления связи Вооруженных сил Валерий Тишков сообщил в интервью газете «Красная звезда», что за время спецоперации четверо военных связистов удостоились звания Героя России. Кроме того, более 30 тыс. военнослужащих отмечены государственными и ведомственными наградами.
Ежегодно 20 октября в Вооруженных силах России отмечается День военного связиста. Праздник был учрежден указом президента в 2006 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Вооруженных силах России испытали более 20 новых средств связи.
В прошлом месяце власти Казани решили увековечить память о погибшем на спецоперации Герое России. Летом Герой России Антон Головин призвал раскрыть гражданский потенциал ветеранов спецоперации.