Звание Героя России в ходе спецоперации получили четверо военных связистов

Белоусов заявил об эффективной работе связистов в зоне спецоперации

Tекст: Денис Тельманов

Глава Минобороны высоко оценил действия личного состава на линии боевого соприкосновения.

«Современное поколение воинов-связистов постоянно совершенствует свое мастерство, успешно осваивает новейшие информационные технологии и системы, действует четко и грамотно в ходе специальной военной операции», – заявил Белоусов, передает ТАСС.

Министр выразил уверенность, что войска связи продолжат укреплять обороноспособность страны, и пожелал военнослужащим новых достижений на благо Родины.

В свою очередь начальник Главного управления связи Вооруженных сил Валерий Тишков сообщил в интервью газете «Красная звезда», что за время спецоперации четверо военных связистов удостоились звания Героя России. Кроме того, более 30 тыс. военнослужащих отмечены государственными и ведомственными наградами.

Ежегодно 20 октября в Вооруженных силах России отмечается День военного связиста. Праздник был учрежден указом президента в 2006 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Вооруженных силах России испытали более 20 новых средств связи.

В прошлом месяце власти Казани решили увековечить память о погибшем на спецоперации Герое России. Летом Герой России Антон Головин призвал раскрыть гражданский потенциал ветеранов спецоперации.