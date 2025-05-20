NYT: Китайские истребители доказали эффективность в конфликте Индии и Пакистана

Tекст: Вера Басилая

Успехи китайских истребителей J-10C и ракет воздушного боя в конфликте между Индией и Пакистаном вызвали волну национальной гордости в Китае, а также стали поводом для новых предупреждений Тайваню, пишет The New York Times.

Военные Пакистана сообщили, что за четыре дня противостояния с Индией пилоты на J-10C сбили несколько индийских самолетов с помощью китайских ракет. Хотя власти Индии не подтверждали потери, а Китай официально не признал сообщения Пакистана, китайские СМИ заявили о «первых боевых результатах» этих самолетов.

Комментаторы в Китае восприняли этот инцидент как доказательство боеспособности техники.

«Тайваньские эксперты говорят, что у тайваньской армии нет шансов против J-10C», – написало издание The Global Times.

Однако китайское правительство сохраняет сдержанность, ограничиваясь общими заявлениями о достижениях отечественной оборонной промышленности. Такой подход связан и с недавней попыткой наладить отношения с Индией после пограничных столкновений последних лет.

На фоне конфликта появились сообщения, что пакистанские военные применили не только истребители, но и китайские системы ПВО и ракеты PL-15 большой дальности. Пакистан сообщает, что ракеты поразили цели, однако Индия настаивает, что ее системы смогли обойти и подавить пакистанские системы ПВО за 23 минуты, что свидетельствует о технологическом преимуществе.

Бывший полковник Народно-освободительной армии Китая Чжоу Бо заявил, что успех J-10C должен укрепить уверенность Китая в будущих территориальных спорах, в том числе вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря. Аналитики отмечают, что столкновение превратилось в косвенное противостояние западных и китайских вооружений: Индия все больше закупает технику на Западе, а Пакистан усиливает сотрудничество с Китаем.

В Тайване опасаются, что опыт Пакистана может означать серьезные вызовы для собственной обороны. Как заявил бывший генерал Ли Чэн-цзе, у тайваньских пилотов мало шансов выжить в столкновении с китайскими самолетами: «Вопрос даже в том, удастся ли нашим самолетам вообще взлететь». Тем не менее эксперты Тайваня советуют не спешить с выводами, учитывая отсутствие независимых подтверждений результатов применения китайских ракет.

Ранее сообщалось, что Китай оказал помощь Пакистану со спутниковой разведкой во время конфликта с Индией. Китайское оружие получило признание за высокую эффективность после событий между двумя странами.

Газета ВЗГЛЯД писала, что конфликт между Индией и Пакистаном показал возможности российского и китайского вооружения.