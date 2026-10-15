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    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Протесты во Франции не приведут ни к чему

    Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

    8 комментариев
    15 октября 2026, 10:28 • Новости дня

    Эксперт назвал китайских инвесторов на Курилах поражением Японии

    Востоковед Маслов: Китайские инвесторы на Курилах стали поражением для Японии

    Эксперт назвал китайских инвесторов на Курилах поражением Японии
    @ sakhalin.gov.ru

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российско-китайские проекты на Курилах могут затрагивать рыболовецкий промысел, инфраструктурные инициативы и даже взаимодействие в военной сфере. Япония расценит расширение подобной деятельности как свое поражение, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Ранее Токио выразил возмущение визитом бизнесменов из КНР на Итуруп.

    «Частный бизнес из КНР совершил визит на Итуруп совершенно законно. Представители китайских предпринимательских кругов и ранее наслаждались российским гостеприимством на островах Курильской гряды, правда – в частном порядке», – рассказал Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ.

    Спикер отметил: идея России заключается в привлечении на Курилы совместных инвестиций для обоюдовыгодных проектов. «Кроме того, подобная деятельность может стать для Пекина значимой с точки зрения политического престижа, учитывая его противоречия с Токио по поводу острова Дяоюйдао», – продолжил аналитик.

    При этом, по словам эксперта, китайские компании опасаются вторичных санкций. «Поэтому они будут очень аккуратно, что называется, прощупывать почву. Если Китай убедится в отсутствии рестрикций в первую очередь со стороны США и ряда других стран, то Москва и Пекин могут запустить обсуждение весьма серьезных и широкомасштабных инициатив», – спрогнозировал собеседник.

    Маслов отметил: совместные программы могут затрагивать рыболовецкий промысел, инфраструктурные проекты и даже взаимодействие в военной сфере, касающееся коллективной защиты территорий и обеспечения безопасности в регионе.

    Политолог также указал на схожесть позиций Москвы и Пекина относительно Второй мировой войны. «Убежденность в недопустимости пересмотра итогов этого конфликта является одним из главных тезисов китайского политического нарратива», – подчеркнул аналитик.

    Причем, заметил он, Пекин объединяет в единое комплексное антифашистское противостояние Вторую мировую войну и японо-китайский конфликт 1937–1945 годов. «Также Китай не приемлет пересмотра территориальных реалий, возникших по итогам этих событий», – акцентировал китаист.

    «Что касается японской реакции на потенциальную совместную российско-китайскую деятельность на Курилах, то Токио будет разъярен. Япония сама была бы не против развивать проекты на островах. При этом она не хочет отменять санкции против России, чтобы не утратить доверие Вашингтона. Теперь она воспримет происходящее как свое поражение», – резюмировал эксперт.

    Ранее МИД Японии вызвал российского посла в Токио Николая Ноздрева из-за визита китайских бизнесменов на Курилы, а также задержания журналиста Имаи Юки, говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.

    В ходе встречи гендиректор бюро по европейским делам японского МИД Хитоши Накамура заявил российскому дипломату, что якобы «Северные территории являются исторически и юридически неотъемлемой частью Японии».

    «Неприемлемо, чтобы представители правительства и бизнеса из третьих стран въезжали на Северные территории и вели там деятельность таким образом, который бы указывал на принадлежность их России», – заявил Накамура. Он также настоятельно призвал к принятию соответствующих мер.

    Напомним, делегация КНР посетила Курильские острова для изучения возможностей реализации совместных проектов. Представители органов власти и предприниматели провинции Хэйлунцзян заинтересовались развитием гостиничного бизнеса и выращиванием морских биоресурсов, сообщает правительство Сахалинской области.

    «Наша задача – создавать условия для инвесторов, чтобы на островах появлялись новые предприятия, рабочие места и современная инфраструктура. Для этого мы внедряем специальные меры поддержки, упрощаем взаимодействие с органами власти и сопровождаем проекты на всех этапах», – отметил Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области.

    Комментируя реакцию Токио на произошедшее, Мао Нин, представитель МИД КНР, указала: «Китай последовательно заявляет о необходимости уважать и отстаивать результаты победы в мировой антифашистской войне».

    Дипломат отметила, что предприниматели из Хэйлунцзяна находились в Южно-Сахалинске для дружеских обменов с регионом-побратимом. Она добавила, что не будет комментировать коммерческую деятельность частных компаний, представители которых вошли в китайскую делегацию.

    Что касается задержанного сотрудниками ФСБ Имаи Юки, то корреспондент южно-сахалинского бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун» подозревается в сборе информации об участниках СВО из числа жителей Курильских островов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин впервые посетил Итуруп с рабочей поездкой. МИД Японии выразил решительный протест. В ответ Пекин призвал Токио соблюдать установленный после Второй мировой войны международный порядок.

    14 октября 2026, 18:13 • Новости дня
    Лавров анонсировал визит Путина в Шэньчжэнь на саммит АТЭС

    Лавров сообщил о планах Путина посетить Китай для участия в саммите АТЭС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим китайским коллегой Ван И заявил, что президент Владимир Путин в следующем месяце посетит Шэньчжэнь.

    Российский министр открыл переговоры с главой внешнеполитического ведомства Китая в Баку, передает ТАСС.

    «Наши руководители находятся в регулярном контакте, контролируют работу на всех направлениях развития нашего многопланового партнерства и стратегического взаимодействия. Дважды в этом году встречались президент Путин и Си Цзиньпин, в ходе официального визита российского президента в Китай и в Бишкеке на полях заседания глав государств ШОС. Ну, а в следующем месяце президент России посетит Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС», – указал Лавров.

    Москва с нетерпением ожидает очередного разговора российского лидера с Си Цзиньпином. По словам министра, международная обстановка остается непростой, поэтому переговоры предоставляют хорошую возможность обменяться мнениями о дальнейшем выполнении поставленных руководителями двух стран задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Лавров прибыл в Баку на саммит СВМДА. Кремль пока не подтвердил возможную встречу Путина и Дональда Трампа на полях АТЭС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об уважительном отношении Москвы к позиции Пекина по вопросу ядерных арсеналов.

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    14 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Глава Минсельхоза Японии подал в отставку из-за скандала

    Bloomberg: Министр сельского хозяйства Японии ушел в отставку из-за скандала

    Глава Минсельхоза Японии подал в отставку из-за скандала
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр сельского хозяйства Японии Казуо Яна сообщил об отставке после обвинений в возможной скупке голосов и сокращении финансирования дорожных работ для округов, не поддержавших его на февральских выборах в правительстве премьера Санаэ Такаити.

    Министр сельского хозяйства Японии Казуо Яна в среду подал прошение об отставке на фоне обвинений в возможном подкупе избирателей и злоупотреблении бюджетными средствами, что делает его первым членом кабинета премьер-министра Санаэ Такаити, уходящим из-за скандала, пишет Bloomberg.

    «Я приношу извинения за то, что доставил такую огромную неприятность всем, кто был вовлечен», – заявил Яна журналистам после подачи прошения об отставке, добавив, что сделал этот шаг из опасения затормозить работу парламента и министерства. При этом он отказался раскрывать, как отреагировала на его решение Санаэ Такаити.

    Скандал вокруг министра разгорелся после сообщений, что он хвастался сокращением финансирования дорожных работ в муниципалитетах, которые, по его словам, не поддержали его на февральских парламентских выборах, а также после обвинений в организации бесплатного транспорта для избирателей на стартовый митинг, что в Японии может считаться нарушением строгого избирательного законодательства.

    Яна настаивает, что закона не нарушал и что оплачивал транспорт как часть расходов на аренду площадки, а не как пожертвование, позднее он публично отказался от своих слов о сокращении дорожного финансирования и принес извинения. Такаити сначала защищала министра, но затем заявила в парламенте, что при признаках незаконности «не станет колебаться с кадровым решением», и назвала его высказывания о дорожном бюджете «действительно не крутыми», на фоне чего позиции Яны в кабинете ослабли.

    Кабинет Такаити до этого выдерживал череду публикаций о скандалах: таблоиды сообщали о внебрачной связи тогдашнего министра образования Ёхэя Мацумото и возможных нарушениях избирательных правил министром экономической безопасности Кими Онода и министром финансов Сацуки Катаямы, однако эти истории не привели к немедленным отставкам. По данным последнего опроса национальной телекомпании NHK, рейтинг поддержки Такаити составляет 51%, что выше показателей ее предшественников, но новый скандал может осложнить положение правящей Либерально-демократической партии накануне весенних местных выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Японии Санаэ Такаити допустила возможность отставки главы Минсельхоза из-за обвинений в шантаже избирателей. Премьер-министр Японии также заявила о больших затратах времени на уход за собой и домашние дела, что вызвало дискуссию в обществе. В июле жители Токио потребовали отставки премьер-министра Японии из-за роста военных расходов.

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    15 октября 2026, 11:29 • Видео / Жизнь после боя
    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации

    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий.

    Почему боль в 15 баллов по 10-бальной шкале не приносит страдания? Какой спорт помогает вернуться к жизни? Как получить все выплаты по ранениям?
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    15 октября 2026, 08:42 • Новости дня
    Такаити опровергла причастность властей Японии к шпионажу в России

    Премьер Японии Такаити прокомментировала задержание японца за шпионаж в России

    Такаити опровергла причастность властей Японии к шпионажу в России
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что японские власти не причастны к шпионажу на территории России.

    «Таких фактов нет», – заявила Такаити журналистам в Токио на фоне задержания гражданина Японии в Сахалинской области по подозрению в шпионаже, передает «Интерфакс».

    Премьер отметила, что детали дела пока остаются неясными, так как у каждой страны свое внутреннее законодательство.

    «Тем не менее Япония будет твердо отстаивать свою позицию», – добавила она.

    Такаити также подчеркнула, что считает крайне важной защиту японских граждан, и заверила, что японские власти намерены сосредоточить на этом свои усилия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал задержание японского журналиста.

    В тот же день Япония запросила у России информацию о задержанном за шпионаж.

    Во вторник ФСБ показала видео задержания японского журналиста на Сахалине.

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    15 октября 2026, 07:19 • Новости дня
    В работе китайской платформы DeepSeek произошел сбой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В четверг утром сайт и приложения китайской платформы DeepSeek временно перестали работать, сообщили информационные агентства.

    Сбой был зафиксирован после 08.00 по пекинскому времени (03.00 мск), передает ТАСС со ссылкой на издание Yicai.

    Сервер оставался недоступным к 11.40 по пекинскому времени (06.40 мск). Сервисная поддержка компании устанавливает причину неполадок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце создателей DeepSeek и Moonshot пригласили в Совбез ООН.

    Тогда же пользователи в России столкнулись с массовыми сбоями в работе нейросети DeepSeek.

    Летом Роскомнадзор сообщил об отсутствии решений ограничить доступ к этой платформе.

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    15 октября 2026, 10:05 • Новости дня
    Китай и КНДР открыли трехкилометровый мост через реку Ялуцзян
    Китай и КНДР открыли трехкилометровый мост через реку Ялуцзян
    @ Pan Yulong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин и Пхеньян официально запустили движение грузового транспорта по новому трехкилометровому мосту через реку Ялуцзян, стремясь оживить двустороннюю торговлю после многолетних ограничений, сообщает Reuters.

    Китай и Северная Корея официально открыли свой самый значимый сухопутный пограничный переход, пишет Reuters. Трехкилометровый вантовый мост соединяет китайский город Даньдун с территорией КНДР.

    Строительство объекта завершилось еще в 2014 году, однако он не использовался из-за того, что северокорейская сторона не достроила подъездные пути и таможенный комплекс на своей территории.

    «Двусторонние отношения вступают в новую фазу, открывая новую главу», – заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в видеообращении по случаю открытия.

    По его словам, пограничный переход будет активно способствовать торгово-экономическому сотрудничеству двух стран.

    С ответным видеообращением также выступил премьер КНДР Пак Тэ Сон. Ожидается, что новый маршрут поможет Пхеньяну импортировать тяжелое оборудование, сырье и энергоносители, необходимые для развития инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Китай выразил поддержку социалистическому курсу лидера КНДР Ким Чен Ына.

    В среду страны объявили об открытии нового пограничного моста.

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    14 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    В Китае испытали добывающего железо из песка робота в стиле «Дюны»

    SCMP: В Китае испытали гусеничного робота для добычи железа из песка

    Tекст: Мария Иванова

    Разработанный специалистами из Таримского университета самоходный робот приступил к испытаниям по извлечению ферромагнитных материалов в пустыне Такла-Макан.

    Аппарат проходит проверку в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР, передает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Созданный учеными гусеничный робот отделяет ферромагнитные материалы от песка методом сухой магнитной сепарации. Для этого применяется специальное кольцо из постоянных магнитов на основе сплава неодима, железа и бора.

    По оценкам исследователей, содержание железа в песках пустыни Такла-Макан составляет около 6%, однако их рассредоточенное залегание препятствовало эффективному извлечению ресурсов. Во время недавних испытаний прототипа аппарат смог выделить магнитный материал с общим содержанием железа от 24% до 32%.

    Издание отмечает, что принцип действия китайского устройства напоминает передвижные комбайны из научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», которые занимались добычей ценного вещества из песков вымышленной планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца китайская нейросеть выдала инструкции по подготовке терактов и созданию зарина.

    В мае Ростех анонсировал выход нового российско-китайского вертолета.

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    14 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Лавров предрек рекордный товарооборот между Россией и Китаем

    Лавров предрек рекордный товарооборот между Россией и Китаем по итогам года

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим китайским коллегой Ван И выразил уверенность, что по итогам текущего года страны установят новый рекорд в двустороннем торговом обмене.

    Экономическое взаимодействие Москвы и Пекина развивается хорошими темпами, передает ТАСС.

    «За первые восемь месяцев этого года у нас 25% прибавки к товарообороту. И в этом году практически уже без сомнений будет побит очередной рекорд нашего торгового обмена», – подчеркнул Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце объем торговли между Россией и Китаем превысил 185 млрд долларов.

    Президент Владимир Путин спрогнозировал рекордный товарооборот между странами.

    Летом посол КНР Чжан Ханьхуэй сообщил о возможности установления нового рекорда в двусторонней торговле.

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    14 октября 2026, 13:04 • Новости дня
    Песков прокомментировал задержание японского журналиста

    Песков: ФСБ выполняет свои функции и ловит шпионов

    Tекст: Вера Басилая

    Федеральная служба безопасности России выполняет свои функции по поимке шпионов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя задержание японского журналиста в Южно-Сахалинске.

    Песков прокомментировал задержание японского журналиста в Южно-Сахалинске, передает РИА «Новости».

    «Были соответствующие заявления Федеральной службы безопасности. Федеральная служба безопасности выполняет свои функции. Если есть шпионы – их ловят», – сказал Песков.

    Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что на Сахалине по подозрению в шпионаже задержан корреспондент японской газеты «Хоккайдо Симбун». По данным ведомства, он собирал и хранил сведения, касающиеся обороноспособности России, и планировал покинуть страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Япония запросила у России информацию о задержанном журналисте.

    Во вторник ФСБ показала видео его задержания. В тот же день стало известно, что задержанный собирал данные об участниках спецоперации на Украине на Курилах.

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    14 октября 2026, 14:49 • Новости дня
    Песков: Россия с уважением относится к позиции Китая по ядерным арсеналам

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с уважением относится к позиции Пекина, что китайские ядерные потенциалы пока несопоставимы с российскими и американскими, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля ответил на вопрос, может ли тема ядерных арсеналов войти в повестку трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Передает ТАСС.

    «Вы знаете, что китайские друзья считают, что их ядерные потенциалы в настоящее время несопоставимы с ядерными потенциалами России и Америки, и они считают, что нет темы для разговора. Это позиция китайской стороны, мы с уважением к ней относимся», – заявил Песков.

    Президент Владимир Путин выразил готовность Москвы немедленно возобновить с Вашингтоном обсуждение вопросов стратегической стабильности и ограничения вооружений.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал интересной и витающей в воздухе идею проведения трехсторонней встречи президента Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и главы США Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае.

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    14 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    Лавров заявил о стабилизирующей роли связки России и Китая

    Лавров заявил о стабилизирующей роли стратегической связки России и КНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И заявил, что стратегическая связка Москвы и Пекина играет важную стабилизирующую роль на международной арене.

    Министр иностранных дел России открыл переговоры с главой МИД КНР в Баку, передает ТАСС.

    «На международной арене стратегическая связка Москвы и Пекина играет важную стабилизирующую роль. Наши позиции по большинству региональных, международных проблем совпадают или очень близки», – отметил министр.

    По его словам, важнейшую роль также играет участие обеих стран в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также их работа в рамках ШОС, БРИКС, АТЭС и Группы двадцати.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента Николай Патрушев заявил, что Россия и КНР могут изменить мировую геоэкономическую карту.

    В прошлом месяце Пекин выступил против санкционного давления США на сотрудничество с Москвой. Страны подписали четыре соглашения о взаимодействии в космической сфере.

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    14 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Китай поприветствовал встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

    Глава МИД КНР Ван И поприветствовал встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД КНР Ван И заявил, что Пекин приветствует предстоящую встречу председателя Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

    «В следующем месяце в китайском Шэньчжэне пройдет очередная неофициальная встреча лидеров АТЭС. Мы приветствуем диалог с президентом Путиным», – заявил Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Баку, передает ТАСС.

    Китайский министр напомнил, что лидеры двух стран уже встречались в мае во время визита российского президента в Пекин, а также в августе на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Сергей Лавров анонсировал визит президента Владимира Путина в Шэньчжэнь на саммит АТЭС.

    На прошлой неделе помощник президента Юрий Ушаков анонсировал встречу Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    В начале месяца российский лидер допустил возможность встречи с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС.

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    14 октября 2026, 21:01 • Новости дня
    Пекин выразил уверенность в успешном преодолении Россией вызовов

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Китая уверены, что новый созыв Госдумы придаст мощный импульс развитию России в преодолении вызовов, заявил глава МИД КНР Ван И.

    Глава МИД Китая Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Баку заявил об уверенности Пекина в том, что новый созыв Госдумы придаст мощный импульс развитию РФ, передает ТАСС.

    «Убеждены, что новый созыв Госдумы обязательно придаст мощный импульс развитию страны в преодолении вызовов и проблем на этом пути», – заявил Ван И.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров предрек рекордный товарооборот между Россией и Китаем.

    Он заявил о стабилизирующей роли связки России и Китая.

    Министр анонсировал визит президента Владимира Путина в Шэньчжэнь на саммит АТЭС.

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    14 октября 2026, 20:46 • Новости дня
    Лавров и Ван И договорились укрепить координацию в ООН

    МИД: Лавров и Ван И договорились укрепить координацию России и Китая в ООН

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И на переговорах в Баку подчеркнули важность укрепления стратегической координации двух стран на международной арене.

    Министры провели углубленный обмен мнениями по вопросам взаимодействия в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и обсудили дальнейшее развитие этой площадки, говорится на сайте МИД России.

    «Подчеркнута важность укрепления стратегической координации между Москвой и Пекином на международной арене, в том числе в ООН и ее Совете Безопасности, ШОС, БРИКС, «Группе двадцати», АТЭС и других многосторонних форматах», – заявили в российском дипведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Лавров предрек рекордный товарооборот между Россией и Китаем.

    Он анонсировал визит российского лидера в Шэньчжэнь на саммит АТЭС.

    Министр также заявил о стабилизирующей роли связки Москвы и Пекина.

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    15 октября 2026, 10:46 • Новости дня
    Посол России отверг претензии Японии по Итурупу и задержанию журналиста

    Посол Ноздрев отверг претензии Токио из-за визита делегации КНР на Итуруп

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Японии Николай Ноздрев в ходе беседы в японском дипломатическом ведомстве решительно отвел претензии Токио по поводу задержания журналиста и визита китайской делегации на остров Итуруп.

    Ноздрев встретился с генеральным директором департамента Европы МИД Японии Кимитакэ Накамурой и ответил на претензии японской стороны, передает РИА «Новости».

    Посол России в Японии Николай Ноздрев отвел претензии Токио по поводу задержания японского корреспондента газеты «Хоккайдо симбун» российскими правоохранительными органами в Южно-Сахалинске и визита представителей администрации и деловых кругов провинции Хэйлунцзян на остров Итуруп.

    Ноздрев также подчеркнул, что следственные мероприятия по делу задержанного представителя СМИ будут осуществляться в строгом соответствии с российским законодательством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал задержание японского журналиста.

    Поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии.

    Во вторник стало известно, что задержанный журналист собирал данные об участниках спецоперации на Украине на Курилах.

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    15 октября 2026, 06:51 • Новости дня
    Полиция арестовала военных США на Окинаве за нарушение комендантского часа

    Kyodo: На Окинаве задержали двух военных США за нарушение комендантского часа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военная полиция Соединенных Штатов и японские правоохранители задержали на острове Окинава двух американских военнослужащих, которые покинули базу в период действия жестких ограничений.

    Американские военнослужащие были обнаружены в одном из кварталов питейных заведений с нуля до пяти часов утра, когда им запрещено покидать базы, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo News.

    Жесткие ограничения для американских военных, включая запрет на употребление алкоголя, были введены на Окинаве 9 октября сроком на 30 дней. Поводом стал арест в городе Наха морского пехотинца США, которого подозревают в убийстве и ограблении местной жительницы. Мужчина не признает вину.

    В связи с преступлением премьер-министр Японии Санаэ Такаити выразила протест и потребовала от военного командования Соединенных Штатов навести порядок. На Окинаву приходится всего 0,6% японской территории, однако там сосредоточено более 70% площади всех объектов американских войск в стране, инциденты с военными происходят там регулярно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее СМИ сообщили об аресте на Окинаве более 770 американских военных с 1972 года. Кроме того, убийство местной жительницы морпехом США осложнило положение премьера Японии. До этого эксперты назвали Соединенные Штаты живущим на японской территории гангстером.

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