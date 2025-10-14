Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.2 комментария
Котяков: В России появится налоговая выплата для поддержки работающих родителей
Антон Котяков сообщил о запуске семейной налоговой выплаты
С 2026 года в России появится новая мера поддержки работающих родителей – семейная налоговая выплата. По словам министра труда и соцзащиты Антона Котякова, на неё смогут претендовать около 7,3 млн семей, воспитывающих двух и более детей. Государство планирует вернуть им 7% из уплаченного НДФЛ, что, по оценкам ведомства, позволит дополнительно поддержать около 11 млн детей.
Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил о запуске семейной налоговой выплаты с 2026 года. По его словам, воспользоваться ею смогут около 7,3 млн работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей, передает ТАСС.
«Начиная с 2026 года, запускается семейная налоговая выплата. Мы предполагаем, что ею воспользуются порядка 7,3 млн работающих родителей двух и более детей. Этой выплатой мы сможем дополнительно поддержать порядка 11 млн детей, растущих в семьях с работающими родителями», – сообщил он.
Выплата будет предоставляться в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает полутора региональных прожиточных минимумов, имущество соответствует установленным критериям, а у родителей нет долгов по алиментам. Размер выплаты составит 7% из 13% уплаченного НДФЛ.
На данную льготу в 2026 году предусмотрено почти 46 млрд рублей, что позволит охватить около 700 тыс. граждан.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, правительство планирует расширить перечень налоговых льгот для семей с детьми и для участников СВО, что предусматривается новым законопроектом Минфина.