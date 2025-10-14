Котяков: В России появится налоговая выплата для поддержки работающих родителей

Антон Котяков сообщил о запуске семейной налоговой выплаты

Tекст: Ирма Каплан

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил о запуске семейной налоговой выплаты с 2026 года. По его словам, воспользоваться ею смогут около 7,3 млн работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей, передает ТАСС.

«Начиная с 2026 года, запускается семейная налоговая выплата. Мы предполагаем, что ею воспользуются порядка 7,3 млн работающих родителей двух и более детей. Этой выплатой мы сможем дополнительно поддержать порядка 11 млн детей, растущих в семьях с работающими родителями», – сообщил он.

Выплата будет предоставляться в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает полутора региональных прожиточных минимумов, имущество соответствует установленным критериям, а у родителей нет долгов по алиментам. Размер выплаты составит 7% из 13% уплаченного НДФЛ.

На данную льготу в 2026 году предусмотрено почти 46 млрд рублей, что позволит охватить около 700 тыс. граждан.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, правительство планирует расширить перечень налоговых льгот для семей с детьми и для участников СВО, что предусматривается новым законопроектом Минфина.