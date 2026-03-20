    Как иранской ПВО удалось достать американский F-35
    Умер Чак Норрис
    Франция задержала в Средиземном море танкер из Мурманска
    Названы поразившие американский истребитель F-35 иранские ракеты
    Лукашенко сообщил о готовности продать США калийный рудник
    Путин назначил президентскую «пятерку» членов ЦИК
    Орбан заявил о грядущем затяжном энергетическом кризисе в мире
    Вучич анонсировал разговор с Путиным по газовому контракту для Сербии
    Трамп назвал НАТО «бумажным тигром» за отказ помочь США в Ормузе
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Словения как «воспитатель» России

    Словения имеет разветвленную дипломатию в самых чувствительных для России регионах. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО. А сами словенцы стремятся стать «воспитателями» России.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Кто и зачем начал войну в Иране

    Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция и даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    20 марта 2026, 20:46 • Новости дня

    WSJ: США перебросили на Ближний Восток две тысячи морпехов и три корабля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На Ближний Восток отправлены более двух тысяч морских пехотинцев США и три военных корабля, что связано с усилением присутствия американских сил в регионе, пишут СМИ.

    США перебрасывают на Ближний Восток дополнительно более двух тысяч морских пехотинцев и три военных корабля, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников. Решение принято в связи с обострением ситуации в регионе и необходимостью усилить военное присутствие США.

    По данным издания, речь идет о переброске примерно от 2,2 тыс. до 2,5 тыс. военных из амфибийно-десантной группы USS Boxer и 11-го экспедиционного корпуса морской пехоты, дислоцированных в Калифорнии. Они направляются в Центральное командование США, которое курирует все американские военные операции на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, десантный корабль USS Tripoli с 2,2 тыс. морпехов также направился из базы на Окинаве через Сингапур в сторону ближневосточного театра боевых действий.

    Ранее Пентагон отказался подтверждать переброску USS Tripoli на Ближний Восток. Однако, как отмечали СМИ, морпехи, вероятнее всего, будут перебрасываться на остров Харк с территории Кувейта с помощью вертолетов после подавления систем ПВО.


    20 марта 2026, 12:47 • Новости дня
    Фон дер Ляйен придумала способ снизить цены на энергоносители
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развитие ядерной энергетики и возобновляемых источников, по мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, поможет снизить волатильность цен и укрепить энергетическую независимость региона.

    Европейская комиссия уверена, что переход на ядерную энергетику и возобновляемые источники поможет стабилизировать и снизить цены на энергию, передает «Интерфакс».

    Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции заявила: «Чем больше возобновляемых источников энергии, чем больше ядерной энергетики, тем ниже будут цены. Энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    Она отметила, что зависимость от импорта ископаемого топлива делает европейскую экономику уязвимой к мировым скачкам цен.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта призвал сокращать энергетическую зависимость и инвестировать в местное производство энергии. По его словам, энергетические кризисы в Европе связаны с внешними геополитическими событиями, такими как военные действия на Украине и Ближнем Востоке. Кошта подчеркнул, что только развитие ядерной и возобновляемой энергетики с акцентом на местное производство позволит ЕС добиться энергетической независимости и снизить риски для безопасности снабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европу ожидает многолетний энергетический кризис после атаки Ирана на ключевой завод по производству сжиженного газа в Катаре.

    Министерство внутренних дел США намерено принять меры для увеличения добычи энергоносителей на фоне роста мировых цен и цен внутри страны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что глобальный энергетический рынок столкнулся с серьезными потрясениями на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

    20 марта 2026, 14:35 • Новости дня
    Названы поразившие американский истребитель F-35 иранские ракеты

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские комплексы ПВО «359» и AD-08 Majid способны обнаруживать и поражать истребители F-35 благодаря пассивным оптико-электронным системам и высокой скорости ракет.

    В социальных сетях появился анализ возможных систем противовоздушной обороны Ирана, способных нанести урон американскому истребителю пятого поколения F-35, пишет «Российская газета». Обсуждение связано с появлением видео, где истребитель пятого поколения был атакован неустановленной системой ПВО.

    Первоначально предполагалось, что удар нанесла ракета комплекса «358», однако эксперты отметили, что она предназначена в первую очередь для уничтожения беспилотников, небольших самолетов и вертолетов, а скорость ее не соответствует скорости, с которой был поражен F-35. Наиболее вероятными кандидатами на поражение истребителя называются ракета «359» и мобильный ЗРК AD-08 Majid.

    Ракета «359» отличается большими размерами, максимальной скоростью до 1000 км/ч, способностью сбивать цели на высотах до 9 км и дальностью до 150 км. ЗРК AD-08 Majid, смонтированный на легком автомобиле, оснащен ракетами со скоростью до 2450 км/ч, дальностью до 8 км и рабочей высотой до 6 км. Обе системы используют пассивные оптико-электронные станции обнаружения, которые не демаскируют себя при работе.

    Недостатком отмечается относительно слабая боевая часть ракет, что, согласно сообщениям Центрального командования США, позволило F-35 избежать критических повреждений и вернуться на базу.

    Корпус стражей исламской революции заявил о поражении стратегического истребителя F-35 ВВС США в небе над центральной частью страны.

    20 марта 2026, 19:55 • Видео
    Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

    В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орана атакуют со всех сторон.

    19 марта 2026, 21:54 • Новости дня
    Готовность обеспечить безопасность в Ормузском проливе выразили шесть стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония выразили готовность обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив.

    «Выражаем нашу готовность внести свой вклад в усилия по обеспечению безопасного прохода через пролив», – подчеркивается в совместном заявлении, опубликованном Даунинг-стрит, передает РИА «Новости».

    Страны отметили, что любые вмешательства в международное судоходство и нарушения глобальных энергетических цепочек несут угрозу мировой безопасности и стабильности.

    В заявлении также содержится призыв к немедленному введению моратория на атаки на объекты гражданской инфраструктуры, включая нефтегазовые объекты.

    Ранее министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр заявил, что Франция готова обеспечить безопасность Ормузского пролива после деэскалации.

    Иран предложил выработать новые договоренности по Ормузскому проливу. Замглавы МИД Ирана Вахид Джалялзаде сообщал, что после завершения конфликта власти Ирана намерены вместе с Оманом ввести новый правовой режим для судоходства в Ормузском проливе.

    20 марта 2026, 08:05 • Новости дня
    Войска получили «Панцирь-С» для борьбы с ракетами ATACMS, Storm Shadow и «Фламинго»
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские комплексы «Панцирь-С» успешно справляются с перехватом различных ракетных угроз, включая современные крылатые ракеты типа «Фламинго», сообщили в «Ростехе».

    Комплексы «Панцирь-С» переданы в войска холдингом «Высокоточные комплексы», следует из сообщения госкорпорации «Ростех».

    Эти зенитные ракетно-пушечные системы используются для противовоздушной обороны военных объектов, административно-промышленных центров и целых районов, оставаясь одним из ключевых элементов прикрытия российского неба.

    «ЗРПК «Панцирь-С» ежедневно подтверждает свои характеристики в ходе боевой работы. Комплекс перехватывает практически всю номенклатуру средств воздушного нападения противника. На счету "Панцирей" успешное поражение самых разных беспилотников, а также баллистических ракет ATACMS, крылатых – Storm Shadow и «Фламинго», скоростных – HARM, управляемых снарядов HIMARS и других целей», – отметили в госкорпорации.

    В компании подчеркнули, что комплексы демонстрируют высокую эффективность в реальных условиях применения и способны работать по разнообразным целям, от беспилотников до высокоскоростных управляемых боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Юрий Кнутов оценил первое уничтожение украинской ракеты «Фламинго» комплексом «Панцирь» как очень хороший сигнал.

    Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» заявил о подтверждении высокой эффективности комплекса «Панцирь» при отражении удара ракет ATACMS.

    20 марта 2026, 08:49 • Новости дня
    США начали бомбить минные заградители Ирана для защиты Ормузского пролива
    @ Airman 1st Class Cole Yardley/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные сосредоточены на уничтожении десятков иранских минных заградителей, чтобы предотвратить возможное блокирование Ормузского пролива силами Тегерана, сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн.

    США сосредоточили усилия на нейтрализации иранских минных заградителей и быстроходных катеров, модифицированных для размещения мин, чтобы Иран не смог перекрыть Ормузский пролив, передает ТАСС.

    По данным канала ABC со ссылкой на председателя Комитета начальников штабов ВС США Дэна Кейна, американская армия уже уничтожила 44 таких судна.

    В операциях задействованы самолеты, включая штурмовики A-10, которые наносят удары по морским целям. По словам Кейна, удары позволили снизить угрозу минирования ключевого транспортного маршрута.

    Телеканал ABC со ссылкой на представителя ВМС США уточнил, что два из трех американских кораблей, специализирующихся на борьбе с морскими минами и обычно базирующихся в Бахрейне, проходят техническое обслуживание в Сингапуре. Речь идет о USS Tulsa и USS Santa Barbara.

    Ранее сообщалось, что противоминные корабли США покинули Персидский залив.

    Центральное командование ВС США уничтожило 16 иранских минных заградителей вблизи Ормузского пролива.

    Организация ООН по морским вопросам опровергла наличие достоверных данных о минировании Ормузского пролива силами Ирана.

    20 марта 2026, 12:01 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о новых ударах Ирана по странам Персидского залива
    @ Xinhua/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевые действия на Ближнем Востоке, продолжающиеся уже три недели, привели к остановке судоходства через Ормузский пролив и нарушили энергоснабжение в регионе.

    Иран продолжает наносить удары по арабским странам Персидского залива, несмотря на заявления Израиля о том, что он воздержится от атак по энергетической инфраструктуре Исламской республики, передает Bloomberg.

    На фоне этих событий Кувейт был вынужден остановить несколько установок на нефтеперерабатывающем заводе Аль-Ахмади после серии атак, а ОАЭ и Саудовская Аравия сообщили о перехвате ракет и дронов минувшей ночью. В Бахрейне зафиксирован пожар на складе.

    Израиль заявил, что нанес удары по инфраструктуре по всему Ирану, в том числе и в Тегеране, после чего Иран запустил новую волну ракетных атак. За три недели вооруженного конфликта в регионе погибли более 4,2 тыс. человек. Перевалка нефти и СПГ через Ормузский пролив практически остановилась – через этот стратегический коридор проходит около пятой части мировых поставок энергоносителей.

    Несмотря на то, что интенсивность атак Ирана на ключевые энергетические объекты снизилась примерно на 81% по сравнению с максимальными значениями в начале марта, угроза стабильности поставок сохраняется. Катар сообщил, что почти пятая часть производства СПГ выведена из строя на срок до пяти лет, а ущерб крупнейшему в мире заводу по экспорту газа оценивается примерно в 20 млрд долларов в год.

    После удара Израиля по крупнейшему газовому месторождению Ирана Трамп публично обратился к Нетаньяху со словами: «Я сказал ему: «не делай этого». И он не будет этого делать». Нетаньяху в свою очередь заявил, что Израиль будет помогать США в открытии Ормузского пролива для судоходства и спрогнозировал более скорое завершение войны, чем ожидалось, что частично успокоило рынки.

    На этом фоне Пентагон запросил у Конгресса дополнительное финансирование в размере 200 млрд долларов для ведения войны, а администрация Трампа утвердила сделки по продаже вооружений на сумму 23 млрд долларов для ОАЭ, Кувейта и Иордании. Между тем Иран утверждает, что его ПВО серьезно повредила американский истребитель F-35, который затем совершил аварийную посадку, однако пилот остался жив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным The Wall Street Journal война США и Израиля против Ирана перешла в новую фазу с усилением атак на энергетическую инфраструктуру стран Персидского залива. Израильские ВВС нанесли удар по газоперерабатывающему заводу на месторождении Южный Парс в юго-западном Иране. Командование США заявило о круглосуточных ударах по Ирану и об уничтожении семнадцати иранских военных кораблей в Персидском заливе и Ормузском проливе.

    19 марта 2026, 23:50 • Новости дня
    Нетаньяху заверил в непричастности США к ударам по газовым объектам в Иране
    @ Shang Hao/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские ВВС самостоятельно совершили удары по газовым объектам в Иране, США непричастны к этим атакам, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    «Я приведу два факта. Во-первых, Израиль действовал в одиночку против газового комплекса Ассалуйе», – приводит слова Израиля РИА «Новости».

    Нетаньяху также отметил, что Израиль принял решение воздержаться от дальнейших атак после соответствующего призыва со стороны США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль атаковал иранские объекты нефтегазовой промышленности Ассалуйе (Эселуйе) и Южный Парс. В ответ Иран нанес удар по СПГ-заводу в Катаре. США заявили, что не были заранее проинформированы о планах Израиля. Вашингтон пообещал, что Израиль воздержится от новых ударов по Южному Парсу, если Иран прекратит атаки на Катар.

    20 марта 2026, 12:02 • Новости дня
    Посол Израиля отказался общаться со СМИ после вызова в МИД России

    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Израиля Одед Йосеф был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с ракетной атакой израильских ВВС на юге Ливана, в результате которой пострадали журналисты RT.

    Посол Израиля Одед Йосеф был вызван в Министерство иностранных дел России после ракетной атаки израильских ВВС на юге Ливана, в результате которой пострадали журналисты RT, передает ТАСС.

    Дипломат прибыл на Смоленскую площадь, однако отказался комментировать ситуацию и заявил журналистам: «Не хочу опоздать на встречу». Позже он покинул здание МИД России без комментариев.

    Ранее в МИД объявили, что послу Израиля будет донесена позиция Москвы по поводу произошедшего инцидента. В ведомстве подчеркнули, что атака рассматривается как «грубое нарушение норм международного права».

    Группа журналистов подверглась атаке Израиля на юге Ливана, несмотря на наличие опознавательных жилетов с надписью «Пресса».

    Глава бюро телеканала RT Стив Суини и оператор его съемочной группы получили ранения в результате израильской атаки.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар по журналистам RT в Ливане неслучайным.

    19 марта 2026, 22:51 • Новости дня
    Каллас сравнила войну в Иране с любовной историей

    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе саммита ЕС глава евродипломатии Кая Каллас сравнила военную кампанию на Ближнем Востоке с историей любви, в которую легко втянуться, но трудно найти выход, сообщило издание Politico.

    Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в ходе саммита Европейского союза сравнила войну на Ближнем Востоке с историей любви, передает ТАСС со ссылкой на публикацию издания Politico.

    «Начать войну – это как с любовной историей. В нее легко втянуться, но трудно выбраться», – приводит издание прямую речь Каллас.

    По данным Politico, таким образом Каллас объяснила, почему страны ЕС не готовы поддержать военную кампанию США, несмотря на заинтересованность в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. Она подчеркнула, что этот конфликт может оказаться более затяжным и сложным, чем кажется на первый взгляд.

    В своем выступлении Каллас также отметила, что у ЕС нет планов расширять полномочия военно-морской миссии Aspides, действующей в Красном море, на Ормузский пролив. Это решение было официально озвучено главами МИД стран ЕС 16 марта на встрече в Брюсселе.

    В настоящее время в миссии Aspides участвуют четыре военных корабля, которые предоставили две из 27 стран ЕС – Греция и Италия.

    Ранее Кая Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что сейчас самое время начать пить из-за непростой ситуации в мире.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал снять Каллас с поста главы дипслужбы Евросоюза.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выражала опасения за будущее Евросоюза из-за безграмотности Каи Каллас.

    20 марта 2026, 04:26 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о новых ударах по инфраструктуре в Тегеране
    @ Tasnim News Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Армия обороны Израиля начала наносить новые удары по иранской инфраструктуре в Тегеране, сообщил ЦАХАЛ.

    «Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала волну ударов по инфраструктуре... в Тегеране», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Также ЦАХАЛ заявил о новом ракетном обстреле с территории Ирана. Военные подчеркнули, что системы противоракетной обороны работают «для перехвата угроз», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ответ на удар по иранскому газовому месторождению Южный Парс Иран атаковал СПГ-завод в Катаре. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что Израиль принял решение воздержаться от дальнейших атак по газовым объектам после соответствующего призыва со стороны США.

    20 марта 2026, 01:58 • Новости дня
    Страны ЕС высказались об участии в обеспечении безопасности в Ормузском проливе

    @ IMAGO/Martin Bertrand/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры стран Евросоюза выразили готовность совместно с партнерами в регионе участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе при «соответствующих условиях», говорится в итоговом заявлении лидеров Евросоюза по итогам заседании Евросовета.

    «Европейский совет также приветствует объявленные государствами-членами усилия, в том числе посредством усиленной координации с партнерами в регионе, по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе при соблюдении соответствующих условий», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    Лидеры ЕС призвали ввести мораторий на удары по объектам энергетики и водоснабжения на Ближнем Востоке. Также лидеры ЕС выразили сожаление из-за гибели мирных жителей в ходе боевых действий в регионе. В тексте заявления отмечается обеспокоенность последствиями этих конфликтов, включая возможное влияние на экономическую стабильность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония выразили готовность обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив. Ранее США выразили недовольство по поводу отказа союзников в Европе и Азии в помощи в разблокировании пролива.

    20 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт: Европейские лидеры оказались союзом желающих, но не могущих

    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Евросоюз отказался от стратегии «штыка». Страны-члены объединения согласны обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе лишь после того, как завершится конфликт в регионе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее ЕС заявил о готовности участвовать в миссии в Ормузе при соответствующих условиях.

    «Заявление лидеров ЕС о готовности участвовать в миссии в Ормузском проливе при «соответствующих условиях» следует читать следующим образом: «вы за нас повоюйте, пусть установится мир, а мы его потом будем обеспечивать», – расшифровал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, та же самая позиция у европейцев по Украине. «По их задумке, сначала стороны должны подписать соглашение о завершении конфликта, после чего Европа направит «миротворцев», – детализировал политолог. Собеседник подчеркнул: «все это говорит о том, что Евросоюз готов лишь к демонстрации своего флага». 

    «Другое дело, что ни в конфликте вокруг Украины, ни на Ближнем Востоке это никому не нужно», – добавил Ткаченко. Он назвал европейских лидеров союзом желающих, но не могущих. «У них банально нет ресурсов, скажем, чтобы помешать Ирану контролировать Ормуз», – заключил эксперт.   

    В четверг в Брюсселе состоялся саммит ЕС. На повестке среди прочего были проблемы, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке. Ранее администрация США выражала интерес к тому, чтобы партнеры Штатов помогли с сопровождением судов через Ормузский пролив, однако в Европе заявляли, что не готовы на данном этапе участвовать в такой операции. Лидеры Евросоюза подтвердили эту позицию.

    «Европейский совет приветствует объявленные государствами-членами усилия, в том числе посредством усиленной координации с партнерами в регионе, по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе при соблюдении соответствующих условий», – говорится в итоговом заявлении, которое цитирует РИА «Новости».

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности Парижа и неназванных государств взять ответственность за систему сопровождения судов в Ормузе, но с оговоркой – «как только ситуация станет более спокойной», без применения силы и при условии «проведения консультаций и координации с Ираном».

    В схожем ключе ранее высказался французский министр экономики и финансов Ролан Лескюр. «Никто не хочет пересекать Ормузский пролив, если существует риск, что над твоей головой будут летать ракеты и дроны. Нам необходима деэскалация конфликта, а потом мы можем подумать об обеспечении безопасности Ормузского пролива», – сказал он.

    Напомним, Дональд Трамп пытался собрать коалицию для защиты торговых судов в Ормузском проливе. Как сообщала The Washington Post, «персональные приглашения» получили Франция, Япония, Южная Корея, Британия и даже Китай. Однако дипломатические усилия Вашингтона не увенчались успехом.

    Так, Британия отказалась задействовать военный флот, но, как пишет The Telegraph, Лондон готов рассмотреть отправку беспилотников для поиска мин. Издание отмечает: такая позиция рискует «усугубить личный конфликт между Киром Стармером и Дональдом Трампом». Сам Трамп с сожалением заметил, что Стармер – не Уинстон Черчилль, с чем согласились и в Кремле.

    От участия в коалиции отказалась и Франция, пишет The Financial Times. Париж готов задействовать корабли для патрулирования, но лишь после прекращения огня. Схожей позиции придерживаются Греция и Германия.

    Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль открыто признал, что Берлин не намерен участвовать в миссии по защите судов в Ормузе. Он добавил: безопасность в проливе достижима только через переговоры с Ираном.

    Не меньше опасений предложение Трампа вызвало и у азиатских союзников. The Financial Times уточняет: правительство Южной Кореи, в случае согласия, рискует спровоцировать уличные протесты.

    Впрочем, отсутствие энтузиазма со стороны «партнеров» Трампа не удивляет. «Я всегда считал НАТО, где мы тратим сотни миллиардов долларов в год на защиту этих же стран, улицей с односторонним движением – мы будем защищать их, но они ничего не сделают для нас, в частности в трудную минуту», – написал он в соцсети Truth Social.

    20 марта 2026, 14:55 • Новости дня
    Орбан заявил о грядущем затяжном энергетическом кризисе в мире

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировую экономику может ожидать затяжной энергетический кризис из-за войны на Ближнем Востоке, предупредил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Он отметил, что на мировых нефтяных рынках уже возник дефицит сырья, что способствует росту цен не только на топливо, но и на разнообразную промышленную продукцию, передает ТАСС.

    «Восстановление огромного газового месторождения в Катаре – это не нефтепровод «Дружба», это займет от четырех до четырех с половиной лет», – подчеркнул Орбан на пресс-конференции, трансляцию которой вел канал М1.

    По мнению венгерского премьера, продолжающиеся военные действия на Ближнем Востоке могут еще больше дестабилизировать поставки энергоносителей. Это, как заявил Орбан, угрожает всем странам, включая Венгрию, и требует немедленного принятия защитных мер.

    В этой связи Орбан сообщил о намерении созвать специальное межведомственное совещание с целью выработки аварийного плана действий. Он добавил, что работа над документом уже ведется, а консультации между министерствами продолжатся в ближайшие дни.

    Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил о самом крупном энергетическом кризисе в мире за последние 40 лет.

    Агентство Bloomberg писало, что Европу ожидает многолетний энергетический кризис после атаки Ирана на ключевой завод по производству сжиженного газа в Катаре.

    19 марта 2026, 22:33 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении четырех самолетов противника за ночь

    Tекст: Вера Басилая

    Иранская армия выступила с заявлением, что с минувшей ночи уничтожила в небе над страной четыре самолета противника, следует из сообщения ВС Ирана.

    Армия Ирана и Корпус стражей исламской революции перехватили и уничтожили четыре вражеских самолета в небе над нашей страной с прошлой ночи,  говорится в сообщении генерального штаба ВС Ирана, передает ТАСС.

    К настоящему времени сведения о моделях и типах сбитых летательных аппаратов отсутствуют. Военные пока не предоставили дополнительных деталей проведенной операции.

    Ранее КСИР заявил, что средства противовоздушной обороны Ирана сбили стратегический истребитель F-35 ВВС США.

    20 марта 2026, 03:59 • Новости дня
    Фон дер Ляйен ответила на вопрос об импорте в Евросоюз СПГ из России

    Tекст: Антон Антонов

    Отвечая на вопрос о возможности импорта СПГ из России на фоне кризиса на Ближнем Востоке, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о сохранении курса на отказ от ископаемых источников энергии.

    Когда фон дер Ляйен спросили, не стоит ли ЕС возобновить импорт российского СПГ, она ответила, что в ЕС «была серьезная дискуссия», передает РИА «Новости».

    «Для нас важно, чтобы мы осуществили переход энергетического сектора на экологически чистые отечественные источники энергии», – сказала глава ЕК

    Однако она не стала повторять прежние категоричные заявления о полном отказе Евросоюза от российского ископаемого топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перекрытие Ормузского пролива привело к дефициту нефти и газа. Ситуация в Персидском заливе к середине марта 2026 года окончательно перешла в фазу структурной перестройки мирового энергетического рынка.

    Главное
    «Новые люди» опередили ЛДПР и стали второй по популярности партией России
    AP: Армия России готовится к весеннему наступлению на Украине
    Прекращено обслуживание в ЕС карт Visa трех белорусских банков
    При падении легкомоторного самолета в Подмосковье погибли два человека
    Politico: Москва предлагала США оставить Иран и Украину без разведданных
    Российские ученые научились различать три стадии алкогольного опьянения по голосу
    Лукашенко похвалил решение Пугачевой стать матерью в 64 года

    Разрушение газовой инфраструктуры страшнее перекрытия Ормузского пролива

    Новый виток атак по газовой инфраструктуре Ирака и Катара может стоить очень дорого всему миру. Блокировка Ормузского пролива выглядит теперь не самым страшным сценарием. А что если после его разблокировки на мировой рынок так и не выйдут выпавшие объемы газа? Кому это выгодно, а кто окажется в кризисе? Подробности

    Перейти в раздел

    В деле археолога Бутягина польский суд поддался русофобии

    Варшавский суд удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Защита ученого намерена обжаловать этот вердикт. Российский МИД назвал суд над Бутягиным политическим процессом и обещает добиваться возвращения ученого на родину. Юристы говорят, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением на Украине. Подробности

    Перейти в раздел

    Как опыт СВО изменит защиту городов

    В ходе СВО такие ключевые элементы инфраструктуры, как энергосистемы, водоснабжение и отопление, стали прямыми военными целями. Районы с умеренной плотностью застройки показали куда большую устойчивость к блэкаутам, чем спальные кварталы-муравейники. Эксперты отмечают, что российские нормативы, девелоперы и стратегии пространственного развития готовы к новым вызовам. Главное – не впадать в крайности и не превращать города в крепости в ущерб комфортной среде. Подробности

    Перейти в раздел

    Война с Ираном меняет устройство мировой политики

    Три недели американо-иранской войны стали потрясением не только в экономике, но и в политике. Окончательно разрушены иллюзии и о существовании «порядка, основанного на правилах», и о том, на чем основана глобализация. Какие изменения в итоге произойдут в геополитике и мировой торговле – и для Запада, и для России? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    • Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

      В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орана атакуют со всех сторон.

    • Развал ЕС продолжится Польшей

      Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    • США хотят забрать самую важную часть Ирана

      Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Ключевая ставка Банка России на сегодня, 20 марта 2026: что это такое простыми словами и на что влияет

      Ключевая ставка Центрального банка – главный инструмент денежно-кредитной политики, от которого зависят проценты по кредитам и вкладам, инфляция и курс рубля. 20 марта 2026 года совет директоров Банка России в седьмой раз подряд снизил показатель – до 15% годовых. Это решение стало ожидаемым для рынка и продолжило цикл смягчения, начатый в июне 2025 года. В материале – что такое ключевая ставка простыми словами, на что она влияет и какой уровень установлен регулятором по состоянию на конец марта 2026 года.

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
