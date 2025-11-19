Украинских боевиков осудили за вторжение в Курскую область

Tекст: Алексей Дегтярев

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному в отношении двух украинских боевиков, передает РИА «Новости».

Юрий Погорелый получил 15 лет лишения свободы, первые три он отбудет в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима. Георгию Каракулину назначено 15 лет с четырьмя годами в тюрьме, далее – в колонии строгого режима.

Судом установлено, что 16 мая оба осужденных незаконно пересекли государственную границу России в составе боевого подразделения, проникли на территорию Глушковского района Курской области, где захватили населенный пункт Краснооктябрьский и контролировали его под угрозой оружия.

На оборудованных позициях возле поселка они препятствовали действиям российских военных и властей, а также запугивали местных жителей применением оружия. 18 мая Погорелый и Каракулин были задержаны российскими военнослужащими и с того момента оставались под стражей.

Ранее украинского боевика Владимира Парафило приговорили к пожизненному заключению за изнасилование и убийство женщины, а также за расправу над мужчиной в Курской области.

В сентябре в России приговорили к 17 и 15 годам лишения свободы трех военных с Украины, участвовавших во вторжении в Курскую область.