Экспертиза подтвердила принадлежность найденного в Босфоре тела Свечникову
Экспертиза ДНК, проведенная специалистами в Стамбуле, подтвердила, что тело, обнаруженное в Босфоре, принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову, пишет IHA.
Ранее родители Свечникова прилетели в Стамбул, чтобы помочь в опознании, передает ТАСС. В Институте судебной медицины у них взяли образцы ДНК для проведения сравнительного анализа.
Накануне в проливе Босфор турецкая морская полиция обнаружила неопознанное мужское тело, одетое в костюм для плавания. Сообщалось, что это может быть российский пловец Николай Свечников.
Жену Свечникова вызвали на опознание найденного в Босфоре тела.
Галина Свечникова, мать пропавшего в Босфоре российского спортсмена, выразила недовольство отсутствием изменений в требованиях безопасности к проведению следующего заплыва через пролив после трагедии с ее сыном.