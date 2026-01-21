Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.0 комментариев
Мать пропавшего пловца Свечникова обвинила организаторов заплыва
Галина Свечникова, мать пропавшего в Босфоре российского спортсмена, выразила недовольство отсутствием изменений в требованиях безопасности к проведению следующего заплыва через пролив после трагедии с ее сыном.
Организаторы очередного межконтинентального заплыва через Босфор не внесли изменений в требования безопасности, несмотря на трагедию с российским пловцом Николаем Свечниковым. Мать спортсмена, Галина Свечникова заявила РИА «Новости», что условия остались прежними, а наблюдение за пловцами осуществляется только на старте и финише, без контроля на протяжении всего маршрута.
По ее словам, на три тысячи участников приходится не более 60 лодок с наблюдателями, и этого недостаточно. Ранее адвокат семьи Альперен Чакмак сообщил, что родственники пловца подали жалобу в прокуратуру Стамбула с требованием возбудить уголовное дело против организаторов.
В среду родители Свечникова вылетели из московского аэропорта «Домодедово» в Стамбул для прохождения ДНК-теста, чтобы установить личность найденного тела. Напомним, 29-летний кандидат в мастера спорта Николай Свечников участвовал в заплыве 24 августа и не финишировал, а его пропажу заметили только спустя несколько часов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник утром морская полиция извлекла тело неизвестного мужчины у берегов района Куручешме в Стамбуле.
Для установления личности погибшего необходимо провести ДНК-экспертизу, полиция предполагает, что это может быть Свечников.
Родственники пропавшего пловца собираются подать в суд из-за публикаций турецких телеканалов о якобы опознании тела без доказательств.