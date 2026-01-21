Родственница пловца Свечникова почти на 100% уверена в обнаружении его тела

Tекст: Катерина Туманова

«Я дала показания в отделении полиции района Арнавуткёй, показала фотографии, во что был одет Николай в день соревнований. Я на 99% уверена, что обнаружили тело именно Николая. На нем такой же гидрокостюм – черный с розовой каемкой, такое же телосложение. На 100% не могу быть уверена без результатов ДНК-теста», – поделилась Караман с РИА «Новости».

Она уточнила, что во вторник её вызвали в полицейский участок для опознания тела, но показали только. Караман попыталась попасть в отделение судмедэкспертизы, но и там её не допустили к телу из-за того, что она не родственница первой линии.

По её словам, следствие продолжается, несмотря на то, что поиски пропавшего в Босфорском проливе Свечникова прекращены в 2025 году.

По словам супруги Свечникова Антонины, увидеть тело предполагаемого мужа ей тоже не позволили, предложив только фото.

«К сожалению не допустили на опознание тела в живую. Только по фотографиям допустили. Похож, на 100%. Завтра с родителями поедем и уже сможем понять», – сказала она РБК.

Напомним, кандидат в мастера спорте Николай Свечников участвовал в международном заплыве через Босфор 24 августа 2025 года, но не завершил дистанцию. Тогда организаторы изменили правила и усилили меры безопасности. А семья Свечникова заявила о намерении подать в суд на организаторов, считая их ответственными за безопасность.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Босфоре морская полиция нашла неопознанное мужское тело в костюме для плавания. Предполагается, что это может быть российский пловец Николай Свечников. Позже генконсульство России подтвердило обнаружение тела мужчины в Босфоре.