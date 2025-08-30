Организаторы заплыва в Турции усилили безопасность после исчезновения россиянина

Tекст: Евгения Караваева

Турецкие организаторы усилили меры безопасности на заплыве в проливе Дарданеллы после пропажи российского пловца Николая Свечникова, передает РИА «Новости».

Свечников, кандидат в мастера спорта, участвовал в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе 24 августа, но не вышел на финиш. Его поиски продолжаются. В связи с этим инцидентом организаторы изменили правила проведения очередного заплыва.

«После печального инцидента все внимание обратилось на сегодняшний заплыв в Босфоре. Соревновательный комитет в последний момент изменил правила сегодняшнего заплыва. Пловцов, которые примут участие в сегодняшнем заплыве, будут сопровождать более 100 различных служб безопасности. Они будут одеты в ярко-зеленые футболки, чтобы их было хорошо видно», – говорится в сообщении издания.

Пловцов обязали надеть специальные буи, чего не требовали на предыдущих стартах. Кроме того, из-за неблагоприятного течения организаторы перенесли место старта заплыва на 100 метров вперед.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава оргкомитета заплыва назвал исчезновение Николая Свечникова в Босфоре странным. Турецкий участник Хаяти Шамильоглу заявил, что спортсмен во время заплыва отклонился от маршрута и плыл не в том направлении. В поисках пропавшего россиянина задействовали дроны.