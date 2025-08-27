Глава оргкомитета заплыва назвал странным исчезновение Свечникова в Босфоре

Глава оргкомитета Караташ назвал странным исчезновение опытного пловца в Босфоре

Tекст: Вера Басилая

Глава организационного комитета межконтинентального заплыва в Босфоре Левент Караташ заявил, что исчезновение российского пловца Николая Свечникова выглядит нелогичным и ненормальным, учитывая его профессиональный опыт, передает РИА «Новости».

По его словам, Свечников был опытным спортсменом, неоднократно участвовал в подобных соревнованиях и даже работал тренером. Он отметил, что участник приехал на заплыв с четырьмя учениками, все они успешно финишировали, а сам Свечников до финиша не доплыл.

Караташ подчеркнул, что за все годы проведения соревнований подобный случай произошел впервые, и допустил, что причиной происшествия могли стать проблемы со здоровьем.

«Мне не кажется нормальной ситуация, когда во время соревнования пропадает столь опытный, профессиональный спортсмен. С точки зрения здоровья кажется нелогичным такое происшествие», – заявил он.

Поисково-спасательная операция продолжается на всей протяженности Босфора, в ней участвуют водолазы и вертолет. К поискам присоединились добровольцы, которые во вторник обследовали береговую линию. На момент публикации Николай Свечников все еще числится пропавшим без вести.

Напомним, российский спортсмен и тренер Николай Свечников принимал участие в межконтинентальном заплыве через Босфор, организованном Национальным олимпийским комитетом. Свечников оказался единственным из пловцов, кто не пришел к финишу.

В Турции сообщили, что трекер пропавшего в Босфоре россиянина подает сигнал из воды.

В поисках пропавшего россиянина задействовали дроны.