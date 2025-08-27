Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.0 комментариев
Российский пловец и тренер Николай Свечников является опытным спортсменом и тренером, который участвовал во многих подобных состязаниях, его исчезновение нелогично и странно, заявил глава оргкомитета соревнования Левент Караташ.
Глава организационного комитета межконтинентального заплыва в Босфоре Левент Караташ заявил, что исчезновение российского пловца Николая Свечникова выглядит нелогичным и ненормальным, учитывая его профессиональный опыт, передает РИА «Новости».
По его словам, Свечников был опытным спортсменом, неоднократно участвовал в подобных соревнованиях и даже работал тренером. Он отметил, что участник приехал на заплыв с четырьмя учениками, все они успешно финишировали, а сам Свечников до финиша не доплыл.
Караташ подчеркнул, что за все годы проведения соревнований подобный случай произошел впервые, и допустил, что причиной происшествия могли стать проблемы со здоровьем.
«Мне не кажется нормальной ситуация, когда во время соревнования пропадает столь опытный, профессиональный спортсмен. С точки зрения здоровья кажется нелогичным такое происшествие», – заявил он.
Поисково-спасательная операция продолжается на всей протяженности Босфора, в ней участвуют водолазы и вертолет. К поискам присоединились добровольцы, которые во вторник обследовали береговую линию. На момент публикации Николай Свечников все еще числится пропавшим без вести.
Напомним, российский спортсмен и тренер Николай Свечников принимал участие в межконтинентальном заплыве через Босфор, организованном Национальным олимпийским комитетом. Свечников оказался единственным из пловцов, кто не пришел к финишу.
В Турции сообщили, что трекер пропавшего в Босфоре россиянина подает сигнал из воды.
В поисках пропавшего россиянина задействовали дроны.