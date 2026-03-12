NIS запросила у США новое продление лицензии на работу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает пресс-служба компании, российско-сербская NIS официально обратилась в Управление по контролю за иностранными активами минфина США с просьбой о продлении лицензии, передает РИА «Новости».

Действующая лицензия, выданная 20 февраля, истекает 20 марта, после чего дальнейшая деятельность компании будет зависеть от решения американских властей.

В конце февраля министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что Белград ведет переговоры с венгерской компанией MOL о продаже контрольного пакета акций NIS и возможном выкупе еще пяти процентов доли. Ранее сообщалось, что национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC также проявила интерес к приобретению части акций у MOL после сделки с российской стороной, при этом государство Сербия рассчитывает увеличить свою долю.

Отдельно глава минэнерго Сербии подчеркнула значение работы нефтеперерабатывающего завода NIS в Панчево для ВВП страны и занятости населения. Завод был остановлен из-за санкций США девятого октября, но с первого января, после получения временной лицензии, возобновил переработку нефти.

В сентябре 2025 года на Белградской бирже было опубликовано извещение о приобретении дочерней структурой «Газпрома» 11,3% акций NIS. В настоящее время «Газпром нефти» принадлежит 44,8% акций, государству Сербия – 29,8%, а остальная доля находится у мелких акционеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич сообщил о договоренности с Россией о совместной защите компании NIS от санкций со стороны США. Россия, Венгрия и Сербия ранее обсудили строительство нового нефтепровода. Компания NIS не получила от США уведомления об отсрочке введения санкций.