Вучич сообщил о договоренности совместно с Россией защитить NIS от санкций США
По итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Пекине президент Сербии Александр Вучич сообщил СМИ, что стороны достигли договоренности о совместной работе по решению вопроса санкций против компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии», 56,14% акций принадлежат «Газпром нефти» и «Газпрому»).
Вучич подчеркнул, что обсуждение санкций против NIS стало третьей ключевой темой встречи, передает ТАСС. По его словам, стороны «договорились работать вместе, чтобы спасти эту важную компанию и ее деятельность». Президент Сербии также отметил, что страна не планирует национализировать активы.
Вучич выразил надежду, что ведущие мировые участники смогут найти компромисс по вопросу санкций.
В конце августа сообщалось, что американский Минфин рассматривает отсрочку санкций для сербской NIS сроком до двух месяцев, что позволит компании продолжить работу.
Руководство «Сербиягаз» заявило о желании приобрести сербскую нефтяную компанию NIS, однако Россия не проявила интереса к такому предложению.