Стало известно о возможной отсрочке санкций США для NIS

NIS могла получить от Минфина США отсрочку санкций на два месяца

Tекст: Елизавета Шишкова

Министерство финансов США может предоставить сербской компании NIS отсрочку от санкционного режима на один-два месяца, передает ТАСС.

Об этом заявил директор «Сербиягаз» Душан Баятович в эфире Радио и телевидения Сербии. По его словам, «будут отсрочки – на месяц, может быть, на два. Санкции легко ввести, но трудно снять. Это политические санкции. Я настроен оптимистично и убежден, что отсрочки будут. Сроком на месяц или дольше – покажет время».

Баятович отметил, что Сербия располагает запасами энергоресурсов на 6-8 месяцев, а компания NIS работает в штатном режиме. 22 августа NIS направила в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США запрос на очередную отсрочку санкционного режима, рассчитывая получить шестую по счету лицензию на продолжение деятельности.

Срок действия исключения из режима антироссийских санкций для NIS истекает 27 августа. Ранее, 29 июля, Министерство энергетики Сербии добилось пятой по счету отсрочки санкций США против NIS сроком на 30 дней. NIS считается одной из крупнейших энергетических компаний Юго-Восточной Европы. Мажоритарные акционеры – «Газпром нефть», «Газпром» и Сербия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство «Сербиягаз» заявило о желании приобрести сербскую нефтяную компанию NIS, однако Россия не проявила интереса к такому предложению.

Ранее министерство финансов США разрешило Адриатическому нефтепроводу в Хорватии возобновить поставки сырья компании NIS, основными акционерами которой являются «Газпром нефть» и «Газпром» с долей 56,14%.