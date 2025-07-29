Минфин США разрешил поставки нефти NIS через Хорватию

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщила пресс-служба компании-оператора трубопровода, разрешение действует до 27 августа 2025 года, передает РИА «Новости». JANAF заключил договор с NIS на поставку 10 млн тонн сырья с терминала на острове Крк в Сербию. Срок действия договора – с 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года.

«Нефтяная индустрия Сербии» – одна из крупнейших энергетических компаний Юго-Восточной Европы. Она занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, а также сбытом нефтепродуктов. В компании NIS работают около 14 тыс. человек. Ее ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%. Компания владеет более чем 400 автозаправочными станциями.

Ранее Министерство финансов США в пятый раз отсрочило введение ограничений в отношении компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS).

Ранее компания NIS обратилась к Минфину США с просьбой отсрочить санкции для поиска новых решений по структуре собственности.