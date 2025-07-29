Главная опасность Европы – она не знает мирного пути в завтрашний день и будет постоянно воспроизводить самые конфронтационные решения. При этом рассчитывать европейцы могут только на то, что окончательно станут придатком США.5 комментариев
Минфин США разрешил поставки нефти NIS через Хорватию
Американский Минфин вновь разрешил Адриатическому нефтепроводу (JANAF) в Хорватии поставки сырья компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), 56,14% акций которой принадлежат «Газпром нефти» и «Газпром».
Как сообщила пресс-служба компании-оператора трубопровода, разрешение действует до 27 августа 2025 года, передает РИА «Новости». JANAF заключил договор с NIS на поставку 10 млн тонн сырья с терминала на острове Крк в Сербию. Срок действия договора – с 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года.
«Нефтяная индустрия Сербии» – одна из крупнейших энергетических компаний Юго-Восточной Европы. Она занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, а также сбытом нефтепродуктов. В компании NIS работают около 14 тыс. человек. Ее ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%. Компания владеет более чем 400 автозаправочными станциями.
Ранее Министерство финансов США в пятый раз отсрочило введение ограничений в отношении компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS).
Ранее компания NIS обратилась к Минфину США с просьбой отсрочить санкции для поиска новых решений по структуре собственности.