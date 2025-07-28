Минэнерго Сербии сообщило об отсрочке санкций США против NIS

Tекст: Вера Басилая

Минфин США вновь отложил введение санкций против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) на 30 дней, передает РИА «Новости».

Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что решение о пятой отсрочке санкций принято после обращения NIS 18 июля. При этом правительство Сербии запрашивало отсрочку сроком на 180 дней.

NIS на 56,14% принадлежит компаниям «Газпром нефть» и «Газпром». Компания продолжает работу по временной лицензии до 29 июля и ранее обратилась к минфину США с просьбой исключить ее из санкционного списка. Министр энергетики Сербии подчеркнула, что Белград рассчитывает на понимание Вашингтона, учитывая стратегическую важность NIS для энергетики страны.

Единственный нефтеперерабатывающий завод NIS в Панчево снабжается нефтью по трубопроводу JANAF из Хорватии, однако в будущем может получать сырье и по трубопроводу «Дружба» из Венгрии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что новый нефтепровод позволит обеспечить поставки до 5 млн тонн нефти в год. В январе бывший координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен указал, что российские акционеры должны полностью выйти из NIS.

Президент Сербии Александр Вучич отмечал, что официальному Белграду, возможно, придется выкупить долю в NIS примерно за 700 млн евро, если санкции США будут введены, однако страна намерена этого избежать. Сама компания NIS заверяет, что ее деятельность продолжается в обычном режиме, автозаправки работают без перебоев, а правовых ограничений нет.

На сегодняшний день NIS трудоустраивает около 14 тыс. человек, владеет более 400 автозаправками и ежегодно обеспечивает до 9% поступлений в бюджет Сербии. Компания занимает ключевые позиции на рынке Юго-Восточной Европы, осуществляя разведку, добычу, переработку нефти и газа, а также реализацию нефтепродуктов.

Ранее компания NIS обратилась к Минфину США с просьбой отсрочить санкции для поиска новых решений по структуре собственности.

Венгрия и Сербия решили ускорить строительство нефтепровода между странами из-за санкций США, влияющих на энергетическую безопасность Европы.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о проведении телеконференции по возможному сооружению трубопровода для транспортировки российской нефти через Сербию.

Сербия обратилась к России за помощью в строительстве нефтепровода через Венгрию к «Дружбе».