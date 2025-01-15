Сийярто: Венгрия и Сербия ускорят строительство нефтепровода в ответ на санкции США

Tекст: Валерия Городецкая

Сийярто после телефонного разговора с министром энергетики и горнодобывающей промышленности Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович заявил о решении ускорить строительство нефтепровода между Венгрией и Сербией, передает ТАСС.

«Основываясь на уроках последних недель, мы договорились сегодня в телефонном разговоре с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович ускорить наши совместные инвестиции в энергетическую безопасность, включая создание нового интерконнектора, соединяющего электросети двух стран, и строительство первого совместного нефтепровода», – написал Сийярто на своей странице в Facebook* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Министр отметил, что некоторые международные политические игроки создают серьезные трудности своими санкциями и ограничениями, принимая решения без учета интересов союзников. Сийярто подчеркнул, что санкции США против российских нефтегазовых компаний и сербской компании NIS повышают важность сотрудничества с соседними странами, такими как Сербия.

Сийярто также подчеркнул стратегическую важность Сербии для Венгрии, отметив, что без Сербии энергетическая безопасность Венгрии невозможна, как и наоборот.

Ранее сообщалось, что Сербия обратилась к России за помощью в строительстве нефтепровода через Венгрию к «Дружбе».

Вице-премьер Александр Вулин заявлял, что Сербия планирует договориться с Венгрией о строительстве нового нефтепровода для соединения с трубопроводом «Дружба» в 2025 году.