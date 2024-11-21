Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?4 комментария
Сербия обратилась к России за помощью в строительстве нефтепровода
«Транснефть»: Россия готова помочь Сербии в проекте нефтепровода через Венгрию к «Дружбе»
Россия готова помочь Сербии в проекте строительства нефтепровода через Венгрию к «Дружбе», заявил вице-президент «Транснефти» Владимир Каланда.
Каланда сообщил, что сербская компания «Транснафта» в Панчево планирует диверсифицировать источники поставок нефти. Их нынешний трубопровод проходит через территорию Хорватии, передает ТАСС.
По его словам, новый трубопровод длиной около 300 км станет прямым каналом для поставок нефти в Сербию. Это позволит повысить независимость страны в вопросе импорта нефти и значительно увеличить объемы для внутреннего рынка. Сербия уже обратилась к России за помощью в реализации этого проекта, и Москва подтвердила свою готовность содействовать.
Россия и Сербия договорились подготовить совместную нефтетранспортную инфраструктуру на территории Сербии.