Сербия обратилась к России за помощью в строительстве нефтепровода

Bloomberg: Киев впервые ударил вглубь России ракетами Storm Shadow

Tекст: Валерия Городецкая

По данным Bloomberg, ракеты были выпущены по объектам, расположенным в глубине российской территории, передает РИА «Новости». «Украинские вооруженные силы впервые выпустили британские крылатые ракеты по военным целям внутри территории России», – говорится в сообщении агентства.

Напомним, накануне Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Два американских чиновника подтвердили телеканалу CNN, что удар по Брянской области 19 ноября был осуществлен с применением дальнобойных ракет ATACMS производства США.

Ранее газета The Times сообщила, что администрация США одобрила применение британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России, при этом британское правительство не планирует официально об этом заявлять.