Завершение откачки мазута позволило открыть 115 пляжей Анапы в этом году

Завершена откачка мазута из затонувших частей судов в Керченском проливе

Tекст: Тимур Шайдуллин

Разрешения на открытие в курортном сезоне 2026 года получили 115 пляжей Анапы, сообщает правительство России. На заседании правительственной комиссии подвели итоги ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе.

«На заседании рассмотрены ключевые итоги работы правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239»… На пострадавших пляжах Анапы отсыпан чистый песок. В сезоне 2026 года разрешительные документы Роспотребнадзора получили 115 пляжей», – говорится в сообщении.

По данным кабмина, откачка мазута из затонувших в Керченском проливе судов завершена. Специальная комиссия с участием Росприроднадзора, МЧС и «Морспасслужбы» подтвердила выполнение работ. В правительстве добавили, что подъем фрагментов танкеров пройдет в штатном режиме.

Акватория и береговая линия Краснодарского края, Крыма и Севастополя очищены. Более 185 тыс. тонн загрязненного песка и грунта утилизировано. Вице-премьер Виталий Савельев поблагодарил спасателей, ведомства и волонтеров за устранение экологических рисков.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря 2024 года во время шторма. В море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов, пострадало черноморское побережье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе правительственная комиссия обсудила ликвидацию последствий крушения судов в Керченском проливе. В ходе спасательной операции рабочие собрали на берегу 185 тыс. тонн загрязненного песка.

Ранее президент России Владимир Путин поручил организовать проверку технического состояния отечественного танкерного флота.