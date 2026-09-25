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Памфилова назвала ошибку с бюллетенями в Кировской области недопустимой
Председатель ЦИК России Элла Памфилова раскритиковала техническую ошибку при печати избирательных бюллетеней в Кировской области, из-за которой результаты голосования аннулировали.
Инциденту с бракованными бланками на региональных выборах дадут самую строгую оценку, подчеркнула Памфилова, передает РИА «Новости». «Выборы придется проводить по этому округу через год. Это недопустимо. Будет дана самая принципиальная оценка», – заявила глава Центризбиркома.
Ранее сообщалось, что из-за производственного брака 32 тыс. бюллетеней по одномандатному округу номер 25 признали недействительными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия анонсировала новое голосование в законодательное собрание Кировской области из-за бракованных бюллетеней.
Общая доля недействительных избирательных бланков на прошедших выборах составила 1,36%.
Ранее из-за повреждения печатей на переносных ящиках специалисты аннулировали часть голосов в Орловской области и Якутии.