Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.4 комментария
МИД предупредил Японию об опасности военной активности
Замглавы МИД Руденко указал послу Японии на угрозу учений у границ России
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко предупредил посла Японии Акиру Муто о рисках ремилитаризации и совместных военных учений с США у российских границ.
Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко провел встречу с японским послом в Москве Акирой Муто. В ходе беседы российский дипломат обратил внимание на растущую военную активность Токио, сообщается на сайте МИД.
«Одновременно было указано на опасность ремилитаризации Японии, наращивания военно-тренировочной активности Токио совместно с США и западными союзниками вблизи дальневосточных рубежей нашей страны, размещения на ее территории ракетных систем средней дальности и т. д.», – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что подобные действия Токио представляют прямую угрозу национальной безопасности России. Кроме того, такая политика несет риски для поддержания мира и стабильности во всем регионе Северо-Восточной Азии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российский МИД выразил решительный протест послу Японии из-за антироссийских высказываний руководства страны.
Весной Андрей Руденко предупредил Токио о возможных контрмерах в случае угроз дальневосточным рубежам России.
Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил открытое обсуждение японскими властями пересмотра неядерного статуса государства.