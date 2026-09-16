Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.4 комментария
В Кремле исключили визовые послабления для Японии
Песков заявил о невозможности визовых послаблений из-за позиции Японии
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал невозможным возобновление безвизового режима для японских граждан из-за крайне недружественного курса Токио.
Официальный представитель Кремля прокомментировал заявление посольства Японии о возможном возвращении безвизовых поездок на Южные Курилы, передает РИА «Новости».
По его словам, Токио присоединился ко всем антироссийским санкциям и входит в перечень недружественных государств.
«Ситуация, собственно, очевидная. Япония занимает крайне недружественную позицию по отношению к нашей стране. Поэтому пока на какие-то, скажем так, взаимные послабления, наверное, надеяться вряд ли приходится», – сказал Дмитрий Песков.
Представитель Кремля дополнительно отметил, что Москва не выступала инициатором сворачивания двусторонних отношений.
После введения японских санкций весной 2022 года российское внешнеполитическое ведомство отказалось от переговоров по мирному договору. В качестве ответной меры Москва прекратила безвизовые поездки японцев на южные Курильские острова и вышла из диалога о совместной хозяйственной деятельности.
Весной глава МИД Японии Тосимицу Мотэги выразил надежду на возобновление переговоров по территориальному вопросу.
Посол России в Токио Николай Ноздрев назвал позицию японских властей нереалистичной.
Ранее Кремль исключил возможность диалога с Японией по мирному договору.