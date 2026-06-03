Портрет Че Гевары на груди не делает вас похожим на Че Гевару. Голубая футболка с числом «10» не делает вас похожим на Марадону. Но еще хуже, когда вам вообще всё равно, что и на каком языке на вас написано. Это просто неуважение к себе.2 комментария
Путин разрешил «НордЛайн» приобрести долю TotalEnergies в «Арктик СПГ – 2»
Президент России Владимир Путин разрешил отечественной компании «НордЛайн» приобрести принадлежащие TotalEnergies 10% в газовом проекте «Арктик СПГ – 2».
Путин подписал распоряжение, одобряющее смену владельца части уставного капитала крупного газового предприятия. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью «НордЛайн» сделки по приобретению 10 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Арктик СПГ – 2», принадлежащих компании «Тоталь Энерджис Разведка Разработка Салманов» (TotalEnergies EP Salmanov)», – говорится в тексте распоряжения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, французская компания TotalEnergies владела 10% акций в проекте «Арктик СПГ – 2».
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Осенью прошлого года «Новатэк» начал регулярные отгрузки сжиженного природного газа в Китай.