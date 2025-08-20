Путин обсудил экономическое положение ЕАО с врио губернатора Костюк

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин провел встречу с врио губернатора ЕАО Марией Костюк и обсудил социально-экономическую ситуацию в регионе, передает ТАСС.

«Я посмотрел, у вас за прошлый год рост валового внутреннего продукта был чуть-чуть даже выше, чем в среднем по стране: у нас на 4,3% ВВП страны вырос, а у вас на 4,4%, по-моему, так что это хороший показатель», – заявил Путин.

Российский лидер обратил внимание, что объемы производства в сельском хозяйстве снизились. Костюк объяснила, что результаты в этой сфере не просто упали, а резко сократились, связывая это с процессом наведения порядка в отрасли.

Путин указал Костюк на важность ремонта и капитального строительства объектов образования, включая школы и детские сады. Он также акцентировал проблему нехватки врачей, отметив, что предоставление жилья – один из главных факторов закрепления специалистов в регионе.

Ранее президент России Владимир Путин отметил положительную динамику в сельском хозяйстве и строительстве в Республике Коми, несмотря на суровые климатические условия.

Путин также призвал уделять особое внимание поддержке семей погибших участников спецоперации.