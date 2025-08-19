Путин отметил успехи сельского хозяйства и строительства в Коми

Путин отметил рост сельского хозяйства и строительства в Коми

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на суровые природные условия, сельское хозяйство в республике демонстрирует положительную динамику, передает РИА «Новости».

«Но сельское хозяйство даже подросло... На что я обратил внимание в этой связи: природные условия суровые в целом, а сельское хозяйство растет», – заявил Путин на встрече.

Он также указал на улучшение ситуации в строительной отрасли, отметив: «И стройка подрасправилась. Это хорошо». При этом Путин обратил внимание на уровень безработицы в регионе.

Ростислав Гольдштейн сообщил президенту, что безработица в Коми составляет 0,6%, что ниже среднего уровня по стране.

Путин добавил, что в регионе сохраняется стабильный уровень валового регионального продукта и промышленного производства.

Ранее Путин отметил снижение темпов сельхозпроизводства в Ростовской области на 30% из-за потерь урожая на одном миллионе гектаров.

Фермеры в России обеспечивают примерно 40% всего объема сельскохозяйственного производства, а по ряду направлений играют ключевую роль.