Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
Путин отметил успехи сельского хозяйства и строительства в Коми
Путин отметил рост сельского хозяйства и строительства в Коми
Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Коми Ростиславом Гольдштейном указал на положительную динамику в сельском хозяйстве и строительстве региона, несмотря на суровые климатические условия.
Глава государства подчеркнул, что, несмотря на суровые природные условия, сельское хозяйство в республике демонстрирует положительную динамику, передает РИА «Новости».
«Но сельское хозяйство даже подросло... На что я обратил внимание в этой связи: природные условия суровые в целом, а сельское хозяйство растет», – заявил Путин на встрече.
Он также указал на улучшение ситуации в строительной отрасли, отметив: «И стройка подрасправилась. Это хорошо». При этом Путин обратил внимание на уровень безработицы в регионе.
Ростислав Гольдштейн сообщил президенту, что безработица в Коми составляет 0,6%, что ниже среднего уровня по стране.
Путин добавил, что в регионе сохраняется стабильный уровень валового регионального продукта и промышленного производства.
Ранее Путин отметил снижение темпов сельхозпроизводства в Ростовской области на 30% из-за потерь урожая на одном миллионе гектаров.
Фермеры в России обеспечивают примерно 40% всего объема сельскохозяйственного производства, а по ряду направлений играют ключевую роль.