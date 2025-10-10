Российские паралимпийцы впервые с 2019 года вышли с флагом страны

Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.9 комментариев
На церемонии открытия чемпионата мира по пауэрлифтингу российская паралимпийская сборная прошла с национальным флагом, что стало значимым событием для команды.
Паралимпийская сборная России по пауэрлифтингу впервые с 2019 года появилась на церемонии открытия чемпионата мира с российским флагом, передает ТАСС.
Во время парада спортсменов на экране был показан флаг России, а атлеты надели экипировку с государственной символикой.
Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что благодаря совместной работе российского и организационного комитетов турнира, все технические вопросы были решены, и спортсмены смогли выступить в полном формате.
«На параде российская команда прошла в официальной форме с государственной символикой. Спортсмены будут выступать под российским флагом, а их результаты и установленные рекорды войдут в официальный медальный зачет», – подчеркнул Рожков.
Он добавил, что национальная атрибутика придала дополнительную мотивацию спортсменам, и назвал это важным шагом для всего паралимпийского движения в России. Чемпионат мира по пауэрлифтингу пройдет в Каире с 11 по 18 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские паралимпийцы вернули право выступать под государственным флагом и гимном на международных соревнованиях.
Представители Паралимпийского комитета России назвали восстановление статуса победой над дискриминацией.
Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что вопрос восстановления Олимпийского комитета России в правах рассмотрят на одном из ближайших заседаний Международного олимпийского комитета.