Российские паралимпийцы впервые с 2019 года вышли с флагом страны

Паралимпийцы России прошли на открытии ЧМ по пауэрлифтингу с национальным флагом

Tекст: Мария Иванова

Паралимпийская сборная России по пауэрлифтингу впервые с 2019 года появилась на церемонии открытия чемпионата мира с российским флагом, передает ТАСС.

Во время парада спортсменов на экране был показан флаг России, а атлеты надели экипировку с государственной символикой.

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что благодаря совместной работе российского и организационного комитетов турнира, все технические вопросы были решены, и спортсмены смогли выступить в полном формате.

«На параде российская команда прошла в официальной форме с государственной символикой. Спортсмены будут выступать под российским флагом, а их результаты и установленные рекорды войдут в официальный медальный зачет», – подчеркнул Рожков.

Он добавил, что национальная атрибутика придала дополнительную мотивацию спортсменам, и назвал это важным шагом для всего паралимпийского движения в России. Чемпионат мира по пауэрлифтингу пройдет в Каире с 11 по 18 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские паралимпийцы вернули право выступать под государственным флагом и гимном на международных соревнованиях.

Представители Паралимпийского комитета России назвали восстановление статуса победой над дискриминацией.

Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что вопрос восстановления Олимпийского комитета России в правах рассмотрят на одном из ближайших заседаний Международного олимпийского комитета.