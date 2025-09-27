  • Новость часаВС России поразили используемые для ж/д перевозок вооружения ВСУ подстанции
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина

    Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    14 комментариев
    27 сентября 2025, 14:24 • Спорт

    Российские паралимпийцы одержали крупную победу в борьбе за свои права

    Российские паралимпийцы одержали крупную победу в борьбе за свои права
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Российские и белорусские паралимпийцы снова смогут выступать без ограничений на международных соревнованиях. Такое решение приняли делегаты генассамблеи Международного паралимпийского комитета. В России это событие назвали вкладом в развитие спортивного движения в мире. Как российским паралимпийцам удалось добиться такого успеха и насколько оправданы надежды на скорое возвращение флага России всем спортсменам?

    Делегаты проходящей в Сеуле генассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) в субботу восстановили полноценное членство Паралимпийского комитета России (ПКР). Это позволит спортсменам вновь участвовать в соревнованиях с флагом, гимном и российской атрибутикой в Паралимпийских играх и международных турнирах, которые проводятся под эгидой МПК. Речь идет в том числе о таких дисциплинах, как легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевая стрельба.

    Решение было принято через восемь дней после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в зимних Олимпийских играх в Милане-Кортине в 2026 году при условии, что они будут выступать под нейтральным флагом и соблюдать условия нейтралитета.

    В принятом заявлении также говорится, что МПК будет работать с Москвой и Минском, «чтобы как можно скорее добиться практических договоренностей».

    Тем не менее на начавшемся на этой неделе чемпионате мира по легкой атлетике в Нью-Дели, который завершится 5 октября, российские параспортсмены продолжат выступать только в индивидуальном зачете и в нейтральном статусе. МПК объяснил это невозможностью быстро внести изменения в протокол соревнований, включая национальные обозначения, флаги и гимны, что вызвало недовольство ПКР. Российский комитет заявил, что приложит все усилия для возвращения символики на следующих стартах.

    На XXV зимних Олимпийский играх в Италии российские паралимпийцы смогут выступить без каких-либо ограничений. Для участия в соревнованиях спортсмен должен иметь действующую лицензию на сезон 2025/26 от своих международных федераций по горным лыжам, лыжным гонкам, сноуборду, биатлону, хоккею с шайбой и керлингу на колясках.

    Президент ПКР Павел Рожков назвал решение генассамблеи вкладом в развитие международного движения и примером отсутствия дискриминации по отношении к спортсменам по национальному признаку. Оно также свидетельствует о добросовестном и терпеливом исполнении обязательств российской стороной. По его словам, для ПКР это показатель того, что организация ставит защиту прав спортсменов на первое место, но работа по вопросу возвращения национальных символов еще продолжается.

    Рожков надеется на скорое возвращение флага и гимна всем российским спортсменам. Такую же точку зрения уже выразили многие олимпийцы и известные общественные деятели, в том числе министр спорта Михаил Дегтярев и комментатор Дмитрий Губерниев.

    «С 2022 года все российское паралимпийское движение добивалось справедливого решения в отношении наших спортсменов, которые не могли участвовать в международных соревнованиях», – заявил Рожков.

    В 2022 году, когда РФ начала спецоперацию на Украине, российскую сборную отстранили от участия в Паралимпийских играх в Пекине. В 2023 году членство России и Белоруссии в МПК было частично приостановлено.

    «Решение Международного паралимпийского комитета восстановить статус Паралимпийского комитета России повлияет на развитие паралимпийского спорта в России и в мире. Наши спортсмены в любом случае завоевывали много медалей и все понимали, что их нейтральный статус выглядит абсурдно, тем более это паралимпийцы», – считает Светлана Журова, первый зампредседателя думского комитета по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

    Собеседница напомнила, что когда членство России и Белоруссии было частично приостановлено, то перевес голосов в пользу этого решения был очень небольшим. «За это время пришло понимание, что не надо отстранять паралимпийцев. Слава богу, что Международный паралимпийский комитет восстановил статус Паралимпийского комитета России.

    Политическая ситуация изменилась и они решили, что пора восстановить статус российских спортсменов»,

    – добавила Журова.

    По ее словам, после ограничения прав со стороны ПМК российские паралимпийцы продолжали тренироваться в прежнем режиме и нейтральный статус никак не повлиял на них. «Спорт для паралимпийцев – это не только тренировки, это еще и реабилитация, возвращение к полноценной жизни. Они вкладывают во все это совсем другой смысл. Поэтому отстранять их было абсолютно бесчеловечно», – считает депутат.

    В свою очередь адвокат Дмитрий Аграновский напомнил, что после отстранения Паралимпийский комитет России предпринимал усилия для восстановления членства в ПМК. «Мы обращались в самые разные международные организации, в том числе в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, одновременно предпринимались усилия по дипломатическим каналам. Все это делалось, чтобы восстановить права всех российских спортсменов в полном объеме», – отметил Аграновский.

    По его словам, спорт не должен зависеть от политики.

    «Посмотрите, что Израиль вытворяет в Палестине, но его никто не лишает права участвовать в Олимпиадах.

    А Белоруссия вообще ни в чем не провинилась, но ее все равно не допускали. Поэтому решение МПК верное и справедливое, оно соответствует здравому смыслу», – добавил собеседник.

    Главный урок в том, «чтобы быть сильными и настойчивыми». «Советский Союз проводил абсолютно независимую политику, которую Запад воспринимал как враждебную, но тем не менее даже мысли ни у кого не было, чтобы отстранять нас от чего-либо. И наоборот – если мы будем слабыми и лояльными, нам будут выставлять все больше требований, которые потом примут характер нелепости, их будет невозможно выполнить. Европейская и американская политика меняется десять раз на дню, поэтому трудно соответствовать ей. А когда государство может диктовать свою волю, тогда никто не посмеет обращаться со страной неподобающим образом. К сожалению, как показывает исторический опыт, европейцы, при всем их внешнем лоске и манерам, понимают только силу», – пояснил спикер.

    Адвокат согласен с тем, что решение МПК дает надежду на восстановление прав основных сборных России, а не только паралимпийских. «Но я был бы очень осторожен в прогнозах о допусках к соревнованиям всех наших олимпийцев. Пока не вижу какой-нибудь обнадеживающей тенденции. Возможно, это какая-то разовая акция в отношении только паралимпийцев», – добавил собеседник.

    Аграновский подчеркивает, что отстранение спортсменов от соревнований и выступления в нейтральном статусе наносят вред всему Олимпийскому движению. «Россия, как и в свое время Советский Союз, это одна из главных олимпийских держав в мире. В общем зачете, согласно статистике, у нее больше всего достижений. Чиновники МОК прекрасно это понимают и не против участия России, однако они находятся в заложниках у ангажированных политиков», – пояснил Аграновский.

    По его мнению, параллельно надо регулярно проводить Спортивные игры БРИКС, которые впервые состоялись в прошлом году.

    «Чем сильнее МОК будет недоволен этим, тем больше надо развивать эти игры. Нам надо всячески подчеркивать свою независимость от МОК и развивать массовый спорт, в том числе паралимпийский, тогда нас и будут везде приглашать», – считает Аграновский.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации