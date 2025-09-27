Журова: В МПК осознали, что отстранение российских паралимпийцев было ошибкой

Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.0 комментариев
Решение Международного паралимпийского комитета (МПК) восстановить статус Паралимпийского комитета России (ПКР) повлияет на развитие паралимпийского спорта в России и в мире, отстранять паралимпийцев в 2023 году было абсолютно бесчеловечно, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Светлана Журова. Решение о восстановлении членства ПКР в МПК приняли делегаты на генассамблее организации в Сеуле.
«Решение Международного паралимпийского комитета восстановить статус Паралимпийского комитета России повлияет на развитие паралимпийского спорта в России и в мире. Наши спортсмены в любом случае завоевывали много медалей и все понимали, что их нейтральный статус выглядит абсурдно, тем более это паралимпийцы», – считает Светлана Журова, первый зампредседателя думского комитета по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.
Собеседница напомнила, что когда членство России и Белоруссии было частично приостановлено на генеральной ассамблее МПК в 2023 году, то перевес голосов в пользу этого решения был очень небольшим.
«За это время пришло понимание, что не надо отстранять паралимпийцев. Слава богу, что Международный паралимпийский комитет восстановил статус Паралимпийского комитета России. Политическая ситуация изменилась и они решили, что пора восстановить статус российских спортсменов», – добавила Журова.
Депутат отметила, что в МПК входят отдельные виды спорта, среди которых легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевая стрельба. «Но хотя бы спортсмены будут выступать под российским флагом и гимном. Тем более в этих видах спорта мы всегда показываем хорошие результаты и получаем много медалей», – подчеркнула Журова.
По ее словам, после 2023 года паралимпийцы продолжали тренироваться в прежнем режиме и нейтральный статус никак не повлиял на них. «Спорт для паралимпийцев – это не только тренировки, это еще и реабилитация, возвращение к полноценной жизни. Они вкладывают во все это совсем другой смысл. Поэтому отстранять их было абсолютно бесчеловечно», – считает первый зампредседателя думского комитета по международным делам.
Решение о восстановлении полноценного членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете приняли в субботу делегаты генассамблеи организации в Сеуле. Это позволит спортсменам вновь участвовать в соревнованиях с флагом, гимном и российской атрибутикой.
Как заявили в ПКР, такое решение делегатов является вкладом в развитие международного движения и примером отсутствия дискриминации по отношении к спортсменам по национальному признаку.