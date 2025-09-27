Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
МПК восстановил статус Паралимпийского комитета России
ГА МПК проголосовала за восстановление статуса Паралимпийского комитета России
Делегаты генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета в Сеуле проголосовали за восстановление членства Паралимпийского комитета России в организации, сообщает ПКР.
В МПК проголосовали против полной и частичной приостановки членства Паралимпийского комитета России, что позволит спортсменам вновь участвовать в соревнованиях с флагом, гимном и российской атрибутикой, передает РИА «Новости».
В заявлении ПКР отмечается, что удалось добиться «справедливого решения». «Российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном Российской Федерации и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет. Это – легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба», – говорится в заявлении ПКР.
Решение восстановить полноценный статус Паралимпийского комитета России, как заявили в ПКР, является вкладом в развитие международного движения и примером отсутствия дискриминации по отношении к спортсменам по национальному признаку, передает ТАСС.
Тем не менее, на чемпионате мира по легкой атлетике в Нью-Дели, который проходит с 26 сентября по 5 октября, российские параспортсмены продолжат выступать только в индивидуальном зачете и в нейтральном статусе. МПК объяснил это невозможностью внести оперативные изменения в протокол соревнований, включая национальные обозначения, флаги и гимны, что вызвало недовольство ПКР. Российский комитет заявил, что приложит все усилия для возвращения символики на следующих стартах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, членство России и Белоруссии было частично приостановлено на генеральной ассамблее МПК в 2023 году.