Дегтярев: Олимпиада-2026 должна стать последней в нейтральном статусе для россиян

Tекст: Елизавета Шишкова

Олимпийские игры 2026 года должны стать последними, где российские спортсмены примут участие в нейтральном статусе, передает ТАСС. Об этом заявил министр спорта России и председатель Олимпийского комитета Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

По словам Дегтярева, положительным знаком стало недавнее заявление Международного олимпийского комитета о планах обеспечить участие всех национальных олимпийских комитетов на юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре. «Фактически это означает, что Игры в Милане должны стать последними, где наши атлеты будут участвовать в нейтральном статусе», – сказал Дегтярев.

Он отметил, что российская сторона рассчитывает на восстановление полноценного статуса российских спортсменов на международных соревнованиях в ближайшей перспективе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в командных дисциплинах на зимней Олимпиаде 2026 года.

Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что российские фигуристы будут бороться за выход на Олимпиаду на квалификационном турнире.