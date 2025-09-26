Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
МИД России не исключил просьбы Зеленского вернуть призывников из Европы
Захарова заявила о возможных просьбах Киева к Западу о возвращении призывников
Российские дипломаты считают, что Киев может просить Запад содействовать возвращению мужчин призывного возраста, уехавших из страны.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что перспектива дефицита «пушечного мяса» для ВСУ вызывает серьезную обеспокоенность на Банковой, передает ТАСС.
«Нельзя исключать, что Владимир Зеленский при каждом удобном случае негласно просит западных кураторов помочь Киеву вернуть в страну осевших в Европе и за океаном потенциальных рекрутов», – отметила Захарова. По ее словам, обсуждения этого вопроса уже проходили в ряде стран Евросоюза, однако решений по возвращению украинцев пока принято не было.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине призвали всех взрослых готовиться к мобилизации. Экс-помощник президента Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский намерен продолжать военные действия до последнего украинца.
Междутем, около 1,5 млн украинцев не получили повестки из-за отсутствия средств на конверты. А кадры силовой мобилизации на Украине показали, что многие жители воспринимают призыв в армию как смертный приговор, а не патриотический долг.