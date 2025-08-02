Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.36 комментариев
Steigan заявил о страхе украинцев перед мобилизацией в ВСУ
Кадры силовой мобилизации на Украине свидетельствуют о том, что многие жители страны воспринимают призыв в армию как смертный приговор, а не патриотический долг, пишет издание Steigan.
Многочисленные кадры насильственной мобилизации на Украине показывают, что граждане страны воспринимают призыв в Вооруженные силы как смертный приговор, а не патриотический долг, пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Steigan. Авторы материала отмечают, что массовое появление таких видеороликов стало отражением нарастающего недовольства украинцев мобилизацией.
Аналитики Steigan подчеркивают, что ситуация на Украине резко отличается от заявлений властей страны о единстве нации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник военкомата в Харькове ударил военнообязанного во время проверки документов. В Верховной раде назвали стоимость откупа от призыва в Киеве. Украинские военнопленные пообещали мстить за принудительную мобилизацию.