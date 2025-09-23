При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.3 комментария
В Петербурге выявили помогавших украинскому колл-центру мошенников
Петербургские полицейские задержали жителей Пензенской области, занимавшихся технической поддержкой зарубежных мошенников, связанных с украинскими колл-центрами, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Задержанные сознательно содействовали работе зарубежных IT-мошенников, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
По данным следствия, подозреваемые согласились на такой «подработок» в апреле и получали инструкции от кураторов с Украины через мессенджеры. Они получили и устанавливали оборудование для подмены телефонных номеров, а также регулярно меняли арендованные квартиры для конспирации.
Основной задачей задержанных была замена заблокированных сим-карт в GSM-шлюзах. Передачу новых сим-карт организовывали через тайники-закладки. После задержания у них были обнаружены два сим-банка, GSM-шлюз, ноутбук, несколько смартфонов и 550 сим-карт. Эти средства использовались для обеспечения ежедневного прохождения около 9000 звонков от украинских мошенников.
В настоящее время установлена причастность задержанных к 50 преступлениям против жителей различных регионов России. Полиция продолжает расследовать новые эпизоды и выяснять все обстоятельства противоправной деятельности.
Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», расследование продолжается.
В сентябре в Подмосковье задержали подозреваемых, которые организовали офис для обналичивания средств телефонных мошенников, связанных с украинскими колл-центрами.
В ноябре 2024 года петербургская полиция задержала пятерых участников группы, поддерживавшей работу телефонных мошенников под руководством украинских кураторов.