В Петербурге задержали группу техподдержки телефонных мошенников из Украины

Полиция Петербурга задержала пятерых человек, обеспечивавших работу украинских мошеннических кол-центров

Tекст: Евгения Караваева

Сотрудники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области задержали пятерых участников группы, работавшей на телефонных мошенников, сообщила в понедельник официальный представитель МВД Ирина Волк. Под контролем украинских кураторов они предоставляли техническую поддержку работе мошеннических кол-центров.

Среди задержанных – предполагаемый организатор группы и четверо его знакомых в возрасте от 19 до 25 лет, которых он обнаружил в теневом сегменте интернета. Молодые люди обладают необходимыми техническими навыками для обеспечения функционирования оборудования по подмене номеров при звонках в Россию. Также группа занималась обналичиванием денежных средств через дроп-карты и криптовалютные биржи.

Для размещения оборудования использовалось арендованное офисное помещение. Роли в группе были четко распределены: одни отвечали за техническую часть, другие – за администрирование банковских счетов. Например, 19-летняя участница звонила в банки под видом клиента для разблокировки счетов, получая за это от 500 до 1000 рублей за звонок.

Организатор регулярно менял адреса офисов и сим-карты в слотах сим-банков для конспирации. Установлено четыре эпизода противоправной деятельности в Петербурге и более ста по всей России. Возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ. Двое фигурантов задержаны, троим ограничены действия. Предварительное расследование продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после мощного удара по энергетической инфраструктуре Украины количество звонков от мошенников россиянам снизилось вдвое из-за отключения света в колл-центрах аферистов.